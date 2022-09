Un site internet est un outil indispensable pour développer son business. Toutefois, il doit être bien entretenu. Pour y arriver, les professionnels passent par l’analyse d’un site web afin de réaliser une évaluation pertinente du niveau de maturité de celui-ci. Cette étape demande l’application d’une certaine technique afin d’obtenir le plus de données utiles. Les informations suivantes sont donc importantes pour mieux comprendre l’utilité de cette analyse et les méthodes particulières pour y arriver.

Les bonnes raisons d’analyser un site web

Pour votre information, l’analyse d’un site web est une action indispensable qui permet de détecter facilement les différents points négatifs et les éventuelles anomalies qui gênent le bon positionnement d’un site sur les pages des moteurs de recherche. Lors de la réalisation d’une analyse d’un site web, les professionnels se focalisent sur différents éléments du site en question.

Déjà, l’analyse permet d’avoir plus d’informations sur le positionnement actuel du site internet. Cela inclut particulièrement les mots-clés sur lesquels le site est présent. Elle indique également sa position sur chacun de ces derniers. Elle démontre également les pages les mieux référencées. En même temps, elle donne la possibilité d’étudier la concurrence et leur positionnement sur les mots-clés en question.

À partir de cette étude approfondie, il est aussi possible de discerner les problèmes techniques du site. Ces derniers se rapportent souvent au temps de chargement des pages, aux erreurs de code et de redirection, à l’optimisation mobile, au netlinking…

En plus de ces actions, l’analyse permet également de mesurer la qualité du contenu du site que ce soit des vidéos, des images, des textes ou des balises.

Les détails sur les principaux aspects de l’analyse

L’analyse d’un site web reste sans aucun doute la base de toute stratégie digitale. Elle permet d’obtenir un site bien référencé avec des pages mieux organisées et un contenu de haute qualité. Les principaux aspects suivants doivent notamment être pris en compte afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur.

De ce fait, pour attirer et pour préserver la relation avec les prospects et les leads, il faut proposer des contenus de haut niveau. Pour cela, il faut proposer des textes propres à son domaine d’activité. Il faut également éviter les contenus dupliqués sous peine d’être sanctionné par les robots de Google. Les contenus doivent être mis à jour de manière régulière.

Il faut également s’assurer de revoir l’arborescence du site ou Sitemap afin de permettre à Google d’avoir une vue et une opinion claire du site. Ce qui lui permet d’indexer plus rapidement les pages et les nouvelles pages du site. Cette bonne organisation promet aux visiteurs de profiter d’une navigation plus fluide.

Cette analyse approfondie s’élargit jusqu’à la qualité des liens internes et externes. Leur qualité doit être mesurée pour pouvoir être mieux référencé à court et à long terme.

Le temps de chargement des pages du site fait partie des indicateurs de performance d’un site internet. L’analyse d’un site web est en effet primordiale pour découvrir cet aspect. Souvent, les internautes quittent le site à force de patienter trop longtemps avant l’ouverture d’une page. Autant remédier à ce problème pour offrir une expérience optimale aux visiteurs.

Les outils pour l’analyse d’un site web

En vue de la mise en place d’une stratégie digitale, plusieurs outils doivent être maniés pour analyser efficacement un site internet. Ils permettent de se focaliser sur les éléments que Google analyse le plus souvent. En voici quelques-uns :

Google Analytics est utile pour l’analyse de l’audience d’un site. Cependant, il est doté de plusieurs outils pour étudier le contenu, les performances du site, la version mobile du site, les sources de trafic…

Google Seach Console permet de connaître les mots-clés adaptés, le nombre de requêtes et de clics engendrés par chaque mot-clé…

SEMrush permet de suivre la position d’un site sur un mot-clé, d’analyser la publicité en ligne et les backlinks ainsi que les erreurs techniques.

Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive. Si vous n’avez aucune expérience dans le domaine, n’hésitez pas à faire appel à une agence pour réaliser un diagnostic complet de votre site web.