Des empreintes de dinosaures ont été découvertes dans le Parc d’État de Dinosaur Valley, au Texas. Ces traces étaient jusqu’alors immergées et n’ont été découvertes que grâce à la sécheresse qui a frappé cette région. Le changement climatique est donc responsable de cette découverte exceptionnelle.

La sécheresse vient donc de mettre à jour des traces de dinosaures vieux de 113 millions d’années dans ce parc d’État du Texas.

Les responsables affirment que les traces de dinosaures récemment découvertes appartiennent à un dinosaure de 4,572 mètres de haut.

Massive dinosaur tracks have been uncovered in a dried-up river bed amid a historic drought in Texas. Experts say the tracks belonged to a 60-foot, 44-ton dinosaur called the Sauroposeidon around 113 million years ago.

