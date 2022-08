Le naufrage d’un super-yacht au large de l’Italie a été capturé par les caméras des gardes côtes. Le bateau, qui a été identifié comme le « My Saga », a été pris dans une tempête et a finalement chaviré. Les passagers et l’équipage ont été secourus par les autorités et sont en bonne santé.

Le bateau de 40 mètres de long, a coulé vers 13 heures dans le golfe de Squillace, à quelque 9 milles nautiques des côtes du port de Catanzaro.

Le bateau se rendait de Gallipoli à Milazzo sous le pavillon des îles Caïmans mais avec un équipage italien.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

— Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

Le bateau de luxe a sombré dans les eaux de la Méditerranée

Dans la nuit du 20 au 21 août 2022., un bateau de luxe nommé a sombré dans les eaux de la Méditerranée, au large de l’Italie. Les images du naufrage sont impressionnantes, montrant le bateau de 40 mètres de long (39,4 m exactement) sombrer dans les flots.

Le bateau était en route pour la Sardaigne lorsqu’il a été pris dans une tempête et a sombré.

Il était équipé de tout le confort et les commodités, y compris une piscine, un jacuzzi, un sauna et un salon de beauté. Le bateau valait plusieurs millions d’euros.

C’est une merveille de design et d’architecture intérieur de l’architecte marseillais Jean-Marc Archy, architecte dplg, qui vient de sombrer dans les eaux.

My Saga est construit avec une coque en acier et une superstructure en aluminium, avec des ponts en teck. Propulsé par deux moteurs diesel Caterpillar (C-18) de 503 ch.

Les passagers ont été secourus par les autorités italiennes

Les passagers d’un luxueux super-yacht ont été secourus après que le bateau a fait naufrage au large de l’Italie.

Les passagers et l’équipage ont été pris au piège dans la tempête avec ce yatch à plusieurs millions et ont dû être secourus par les autorités.

Les autorités ont confirmé que tous les passagers et membres d’équipage ont été secourus et qu’il n’y a eu aucun blessé grave.

Le My Saga était en route pour la Sardaigne lorsqu’il a fait naufrage.

L’enquête est en cours pour déterminer les causes du naufrage

L’enquête est en cours pour déterminer les causes du naufrage d’un super-yacht au large de l’Italie.

Les images de l’épave font état d’une situation désespérée, avec le bateau partiellement submergé et les passagers et membres d’équipage évacués en urgence.

Le bateau a été partiellement submergé après s’être retourné sur le flanc avant de couler à pique. L’enquête est en cours pour déterminer les causes du naufrage.

Le constructeur du super-yacht à Monaco

Les images montrent le bateau de luxe se fracasser contre les vagues déferlantes. Le bateau, qui est évalué à plusieurs millions de dollars, a été endommagé gravement dans le naufrage.

Il n’est pas clair ce qui a causé le naufrage du bateau. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les mauvaises conditions météorologiques ont joué un rôle déterminant dans le naufrage.

Le propriétaire du navire, une société monégasque, a construit « My Saga » en Italie en 2007.

Il mesurait plus de quarante mètres de long et pouvait accueillir vingt personnes.

Le bateau pouvait atteindre une vitesse de pointe de 12,5 nœuds (23 kilomètres heure ).

Les garde-côtes de Catanzaro ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du naufrage.

FAQ

Question: Que s’est-il passé? Un super-yacht a fait naufrage au large de l’Italie après avoir subi une tempête. L’incident s’est produit dans la nuit du 20 au 21 août 2022.

Question: Qui était à bord ? Quatre passagers et cinq membres d’équipage, qui ont tous pu être secourus, Tous ont été secourus et ont regagné la terre ferme sans blessure.

Question: Quel était le nom du yacht ? Le yacht s’appelait « My Saga » et était immatriculé à Monaco. Il mesurait environ 40 mètres de long.

Question: Combien valait le yacht ? Le yacht était estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.