Le groupe CANAL+ vient d’annoncer « renoncer » à la diffusion des chaînes du Groupe TF1.

En effet le renouvellement du contrat de distribution arrive à son terme entre le Groupe Canal+ et le Groupe TF1 et comme c’était déjà le cas, qui engendra un conflit, à l’époque pour SFR, FREE et Orange la Groupe TF1 en profite pour demander en l’échange de la diffusion des chaînes (gratuite) du groupe une somme bien trop importante aux yeux (et portefeuille) de Canal +

Bras de fer et stratégie qui s’était avérée payante pour TF1 avec une version de son offre dite « Premium » pour des opérateurs comme SFR par exemple.

En attendant CANAL+ ne compte pas céder face à TF1 la situation n’est pas le même pour Bolloré face au groupe Bouygues. La situation prend donc une tournure inédite avec la rupture du faisceau ce jour et l’annonce aux abonnés avec un e-mail, ainsi qu’un communique aux médias et un bandeau identique en lieu et place des chaînes : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI).

Que dit l’e-mail envoyé aux abonnées pour annoncer l’arrêt de la diffusion des chaînes du Groupe TF1

Cher abonné,

Dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution de ses chaînes gratuites par le Groupe Canal+, le Groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022.

Le Groupe TF1, fort de sa position dominante, exige en particulier le versement d’une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le Groupe CANAL+, partenaire de longue date du Groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes en France métropolitaine.

Nous vous invitons à découvrir les milliers de programmes auxquels vous avez accès en direct, à la demande(1) et via myCANAL(2), via votre décodeur ou vos appareils connectés.

L’équipe CANAL+

Le communiqué du Groupe Canal +

« Dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution de ses chaînes par le

Groupe CANAL+, le Groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément

ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022.

Le Groupe TF1, fort de sa position dominante, exige en particulier le versement

d’une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT : TF1,

TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont

accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le Groupe CANAL+,

partenaire de longue date du Groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces

chaînes en France métropolitaine.

Conscient de l’importance de la Coupe du Monde de Football pour ses abonnés et

fort de son partenariat avec beIN Sports qui détient l’intégralité des droits de la

compétition, le Groupe CANAL+ sera en mesure de proposer l’intégralité de

l’évènement à ses abonnés. »

(communiqué du Groupe Canal+)

La réponse de TF1 à l’annonce de l’arrêt de la diffusion

Le groupe TF1 ne démord pas et fait un communiqué immédiatement après celui du Groupe Canal + (communiqué du Groupe TF1)

« Le groupe TF1 prend acte de la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion de ses chaînes et services par le groupe Canal+ et le déplore fortement. Alors que le groupe TF1 est distribué par l’ensemble des distributeurs FREE, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto, Canal + n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement. Le groupe TF1 reste ouvert aux discussions dans l’optique de trouver un accord rapidement afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+. Le groupe TF1 rappelle que les téléspectateurs peuvent retrouver les chaînes ainsi que leur replay sur MyTF1.fr et via l’application MyTF1 sur mobile et tablette. Les chaînes restent disponibles sur la TNT et chez tous les autres distributeurs. »

Le précédent de 2018

Comme nous l’évoquions en préambule un précédent avait déjà eu lieu en 2018 lors du précédent accord de distribution et avait de même entraîné l’arrêt brutal de la diffusion avec qu’un accord soit finalement conclut entre les deux groupes.

Cela avait également été le cas pour le Groupe Altice (SFR), Le Groupe ILLIAD (FREE) et le Groupe Orange qui avaient tous trouvé un nouvel accord de distribution convenant toutes les parties non sans de vives discussions et des tensions avec le Groupe TF1 qui remet donc un nouveau coup de pression au Groupe CANAL +.

Le tollé avait été important en 2018 chez les abonnés, en sera-t-il de même cette fois ? Est-ce la guerre entre Bouygues et Bolloré ?

Ce qui est certain c’est pour les abonnés au groupe canal + qui ne possède pas un relais satellite ou de box télé mais une simple box internet c’est une forme de rupture de contrat et gageons que si la situation perdure les abonnés ne vont pas perdre la chaîne la plus regardée de France sans rien faire.

Un contrat avec un prix en hausse de 50% ?

De source proche du dossier, TF1 réclamait une hausse de 50 % du prix à Canal+. Le groupe présidé par Maxime Saada et contrôlé par Vincent Bolloré, a cessé de diffuser ce vendredi 2 septembre les cinq chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. @LePoint — Olivier Ubertalli (@oubertalli) September 2, 2022

TF1 réclamerait donc 50% de plus à CANAL+ pour la diffusion de ses chaînes ? Un prix s’il s’avère correct qui est effectivement juste énorme.

TF1 en 2018 afin de stopper la fronde contre sa demande proposait de prendre en charge les coûts de transport des chaînes, la 4K, les services additionnels (start over, multiscreen). TF1 ajoutait à cela un pseudo service premium avec un replay dit enrichi de preview et d’une disponibilité plus longue, rien de neuf tout le monde le propose.

Nous ne voyons pas bien ce que pourrait proposer TF1 en plus afin de contrebalancer cette hausse vertigineuse et peu justifiable pour CANAL + (sauf pour booster un CA moribond).

FAQ

Question : Qui vient d’annoncer renoncer à la diffusion des chaînes du Groupe TF1 ?

C’est le groupe CANAL+ qui vient d’annoncer renoncer à la diffusion des chaînes du Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

Question : Quelle est la raison de l’arrêt de la diffusion des chaînes du Groupe TF1 par le Groupe CANAL + ?

Le groupe CANAL + remet en cause le nouvel accord de distribution de TF1 qui prévoit le paiement d’une forme de redevance par le groupe CANAL + pour la diffusion des chaînes du Groupe TF1.

Question : Que dit le communiqué du Groupe CANAL + sur l’arrêt de la diffusion des chaînes de TF1 ?

Le communiqué du Groupe CANAL + indique « Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le Groupe CANAL+, partenaire de longue date du Groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes en France métropolitaine »

Question : Que dit le communiqué de TF1 en réponse au communiqué de CANAL + ?

Le communiqué de TF1 indique que « malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement.

Le groupe TF1 reste ouvert aux discussions dans l’optique de trouver un accord rapidement afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+. »