Alain Chabat va animer une série d’émissions quotidiennes de deuxième partie de soirée sur TF1 avec comme modèle les late shows américains. Un programme à retrouver … Bientôt comme le dit la bande-annonce.

Le late d’Alain Chabat sera diffusé en seconde partie de soirée à partir de 23 heures tous les soirs.

Alain Chabat le rêve d’un Late Show

Un rêve pour Alain Chabat qui vient de réussir à convaincre TF1 de lui donner les rennes de l’antenne tous les soirs.

Il déclarait à GQ en 2020

« J’adore l’idée du clown blanc et de ce lieu très chic où l’on reçoit des gens très glam, où rien ne dépasse mais où tout peut déborder d’un instant à l’autre ». « Et vous avez vu « Carpool Karaoke » avec Paul McCartney ? James Corden l’a invité dans sa bagnole et l’a littéralement rincé ! Difficile de faire mieux. Il a « tué le game ». »

Gageons qu’après avoir réussi à convaincre TF1 en rappelant la réussite du retour du génial Burger Quiz.

Pour le moment seulement un compte twitter et une vidéo : https://twitter.com/lelateofficiel/ sans plus d’informations.

Une parodie géniale de Charles III qui fait le buzz

Alain Chabat sait ou il faut appuyer et sait très bien repérer ce qui dans le monde qui l’entoure est risible et va faire le buzz et en faire le sel de notre vie et ce petit plus hilarant.

Il réussit encore son coup avec cette bande-annonce qui parodie (merci pour le cadeau Charles) la réaction de Charles III au moment de signer avec des stylos qu’il ne supporte plus :

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

« Je ne peux pas supporter cette satanée chose ! »

En version Alain Chabat cela donne :

« Si j’ai pas de stylo, je signe avec quoi moi ? Avec ma bite ? »

pic.twitter.com/6u44PPRo8g — Le Late avec Alain Chabat (@lelateofficiel) September 16, 2022

Quand va débuter le Late show avec Alain Chabat et pour combien de temps

TF1 via un communiqué de presse vendredi 16 septembre 2022 a donc officialisé l’arrivée d’une nouvelle émission baptisée “Le Late Show avec Alain Chabat” en indiquant une série d’émissions exceptionnelles sans en préciser le nombre, ni la date de lancement.

Néanmoins il sera difficile de couper les programmes en cours comme Mask Singer et Danse avec les stars, gageons qu’il n’y aura donc pas d’émission le week-end et qu’un lancement idéal serait en combo avec la coupe du monde ce qui donnerait du poids au programme.

D’autres late shows dans le passé sans réussite sur TF1

Dans le passé Jean-Pierre Foucault ou encore Arthur avait essayé des Late Shows à l’américaine avec des copies peu convaincantes de Jimmy Fallon ou David Letterman les maîtres en la matière pendant des décennies pour Letterman.

La première fois c’était le précurseur en la matière Arthur avec Arthur, l’émission impossible” mais avec un arrêt rapide faute d’audience. Puis donc Jean-Pierre Foucault qui s’essayera à une version à la Letterman avec « On vous aura prévenus » sans grand succès avec un arrêt en deux mois seulement.

En 2013 Arthur tente encore l’expérience avec Ce soir avec Arthur mais l’aventure tourne également court.

Il y aura certainement des moyens dans cette production car quitte à prendre un risque il faut y aller avec de gros moyens et non pas une énième tentative de show américain. Espérons également que c’est une véritable carte blanche pour Alain Chabat et qu’il aura les mains libres totalement.

Nous attendons donc pour … he bien bientôt donc ce Late show d’Alain Chabat que nous scruterons avec délectation. Alain on compte sur toi !