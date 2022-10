Halloween arrive bientôt mais ce n’est pas une citrouille géante que partage la Nasa, regardez bien cette image qui devrait vous mettre de bonne humeur. Le 27 octobre 2022, la Nasa a posté sur Twitter une photo du soleil, vous nous dire quoi de plus commun pour la Nasa qui observe l’espace ? Sauf qu’il s’agit là d’une photo du soleil qui semble sourire.

« Aujourd’hui, le Solar Dynamics Observatory de la NASA a surpris le Soleil en train de sourire » écrivait d’ailleurs la Nasa sur son post évoquant donc une paréidolie.

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022