La tarte de roses à partager est un plat très simple à réaliser. Il suffit de découper des tranches de pain de mie, de les tartiner ou de remplir de fromage puis de les enrouler. Vous pouvez également utiliser de la pâte à pizza.

C’est un plat qui se prête très bien à un apéritif dinatoire car il est facile à manger et peut se préparer à l’avance.

La recette tarte de roses est également très appréciée des enfants.

Ingrédients pour 6 personnes

8 tranches de pain de mie ou 2 pâtes à Pizza

200 g de fromage à tartiner

2 œufs

4 cuillères à soupe de lait

1 cuillère à café de moutarde

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

6 tranches de jambon blanc

Poivre

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

Découpez les tranches de pain de mie ou déroules les deux pâtes à pizza.

Tartinez généreusement de fromage.

Enroulez-les en commençant par le bord large et former une rose.

Dans un saladier, battez les œufs avec le lait, la moutarde et l’huile d’olive.

Poivrez.

Déposez la tarte de roses dans le plat.

Versez la préparation dans un plat allant au four.

Enfournez pour 20 à 25 minutes en surveillant la coloration.

Servez chaud accompagné de tranches de jambon blanc.

Vins conseillés

La tarte roses marie très bien avec un vin blanc sec comme le sauvignon ou le chardonnay.

Variantes possibles

Vous pouvez remplacer le fromage à tartiner par de la crème fraîche épaisse et ajouter des herbes comme de la ciboulette ou du thym. Ou encore par du fromage sec à faire fondre et l’idéal reste un fromage raclette.

Vous pouvez également utiliser du pain aux céréales ou du pain complet pour une version plus healthy.

Les petits conseils du chef

Il est important de bien découper les tranches de pain pour obtenir une jolie forme de rose après cuisson. Si vous avez de la pâte à pizza, c’est encore mieux.