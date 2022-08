La Journée internationale du chat, célébrée le 8 août, a pour but de rappeler aux gens comment cet adorable animal contribue à notre plaisir de vivre sur terre. Le fait d’avoir un chat comme animal de compagnie est bénéfique pour notre santé, pour éviter le déclin cognitif et puis il ne faut pas oublier toutes les frasques de nos amis les chats et l’amour pour cet animal de compagnie par excellence.

Quel est le jour de la fête des chats ?

Le jour des chats ou journée internationale du chat est le 8 août !

La journée internationale du chat qui a lieu le 8 août a été créée afin de sensibiliser les propriétaires de ces félins à prendre soin de leurs compagnons à griffes rétractables !

Pourquoi une Journée internationale du chat ?

La Journée internationale du chat se tient chaque année le 8 août. Cette célébration de ces animaux a été lancée par le Fonds international pour la protection des animaux (International Fund for Animal Welfare, IFAW) afin de créer une grande journée de sensibilisation pour parler de la protection des chats, et dans le but d’évoquer le prendre soin et les droits des félins.

Qui participe à la journée internationale du chat ?

Le Fonds international pour la protection des animaux pour encourager les propriétaires de chats et les amoureux des chats à célébrer et à prendre soin des chats et donc pendant cette journée internationale du chat les associations de protections, de sauvetages et d’accueil des chats doivent proposer, en plus de sensibiliser sur le bien être des chats, des chats à l’adoption.

Comment célébrer la journée internationale du chat sur internet et les réseaux sociaux ?

Il y a forcément un hashtag à ne pas oublier pour faire un post pendant cette journée internationale du chat c’est le #InternationalCatDay. Avec ce hashtag vous allez pouvoir inonder inter de photos de votre compagnon félin sur instagram, mais également déverser tout votre amour pour votre chat dans un vidéo sur titkok et peut-être même faire un short sur youtube après une énième cascade de votre chat.

Et les stars, célébrités, people participent elles à la journée internationale du chat ?

Des artistes comme Philippe Geluck, (auteur du fameux Le Chat) va forcément passer une tête lors de cette journée dédié à son animal fétiche. Mais vous pouvez être certain que comme vous, comme nous les stars ont toutes un animal favoris, un animal de compagnie à choyer ou qu’elles adorent et pour bon nombre il s’agit du Chat.

Que pouvez-vous faire pendant ce journée pour célébrer votre chat ?

He bien vous pourriez prendre une photo avec lui, de lui, et même un selfie que vous pourriez ensuite poster sur les réseaux sociaux comme nous l’évoquions précédemment.

Mais il pourrait-également intéressant de faire une balade avec lui et si c’est une période de vacances pour vous ne pas la laisser seul il est simple d’emporter votre animal de compagnie à quatre pattes en vacances de nos jours, aucune excuses pour un abandon (au bord de la route).

Vous-pouvez aussi lui prévoir une journée spécial et l’emmener chez un Glacier Lyonnais qui fait des Glaces pour chien oui pour chien mais gageons que les chats aimeront aussi.

Maintenant à vous de vivre pleinement cette journée internationale du chat surtout dédié à l’amour de notre ami félin, et son bien être et sa santé. Alors amusez-vous avec lui !