TikTok est une plateforme de médias sociaux parmi les plus récentes et la plus populaire qui s’est rapidement imposée sur le devant de la scène. Cette application mobile a explosé en popularité ces dernières années, notamment grâce à sa variété de contenu divertissant et créatif. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos courtes pour partager des informations, des blagues, des astuces et des tutoriels. De nombreuses personnes sont devenues des stars TikTok en partageant leurs vidéos originales avec leur communauté grandissante. Nous allons jeter un coup d’œil à 20 des plus grandes stars TikTok qui ont gagné une immense popularité grâce à leurs créations uniques

Classement du top 20 des plus grands Tiktokeurs

@khaby – 152,6 M de followers

@charlidamelio – 148,9 M de followers

@bellapoarch – 92,5 M de followers

@addisonrae – 88,8 M de followers

@willsmith – 72,5 M de followers

@zachking – 71,3 M de followers

@kimberly.loaiza – 70,5 M de followers

@tiktok – 66,3 M de followers

@cznburak – 65,7 M de followers

@therock – 64,2 M de followers

@mrbeast – 61,4 M de followers

@domelipa – 61,4 M de followers

@dixiedamelio – 57,5 M de followers

@jasonderulo – 56,8 M de followers

@bts_official_bighit – 55,5 M de followers

@spencerx – 54,3 M de followers

@lorengray – 54,5 M de followers

@justmaiko – 52,3 M de followers

@kyliejenner – 50,3 M de followers

@ox_zung – 50,2 M de followers

Addison Rae Easterling – @addisonrae – 88,8 M de followers

Addison Rae Easterling se retrouve avec 88.8 millions, grâce aux sketchs humoristiques qu’elle partage régulièrement. Elle est connue pour ses vidéos créatives de maquillage.

Dixie D’Amelio – @dixiedamelio – 57,5

Dixie D’Amelio est une star américaine de TikTok qui a accumulé plus de 57,5 millions de followers sur la plateforme. Elle est connue pour ses vidéos de danse créative et ses vlogs à caractère social et ses vlogs sociaux divertissants.

Loren Gray – @lorengray – 54,5

Loren Gray est une star américaine de TikTok qui a accumulé plus de 54,5 millions de followers sur la plateforme. Elle est connue pour ses vidéos créatives de lip-syncing et ses sketchs hilarants.

Michael Le – @justmaiko – 52,3 M de followers

Michael Le est une star américaine de TikTok qui a accumulé plus de 52,3 millions de followers sur la plateforme. Il est connu pour ses vidéos de lip-syncing créatives et son sens de la mode élégant.

D’autres comptes TikTok top à moins de 50 millions d’abonnés

Avani Gregg – Avani

Avani Gregg impressionne 42,8 millions en diffusant une variété de maquillage incroyablement stylée. Elle est connue pour ses vidéos de maquillage créatives et son sens de la mode élégant.

Chase Hudson – huddy

Chase Hudson (Huddy) captivait 32.1 millions avec ses vidéos amusantes axées sur la danse et les vlogs inspirants. Il est connu pour ses vidéos de danse créatives et ses vlogs pertinents.

Riyaz Aly – riyaz.14

Riyaz Aly avec 45,5 millions en Inde qui offre régulièrement du lip-syncing passionnant aux adeptes TikTok. Il est connu pour ses vidéos créatives de synchronisation des lèvres et ses vlogs intéressants.

Les stars de TikTok deviennent de plus en plus populaires dans le monde entier, et certaines d’entre elles sont très suivies sur l’application. Si les raisons de leur succès varient, elles ont toutes une chose en commun : un style de contenu unique et captivant qui incite les fans à revenir. Si vous cherchez à créer un contenu qui se démarque des autres, ces stars méritent d’être observées !