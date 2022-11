Netflix est une plateforme de streaming qui propose une large sélection de films et plus en plus à caractères érotiques bien que la plateforme s’en défende comme d’autres d’ailleurs.

Parmi les meilleurs films érotiques disponibles en streaming où sur Netflix, on peut citer : « Nymphomaniac », « The Duke of Burgundy », « 9 Songs » et « Love ».

Ces films sont tous des exemples de films à caractères érotiques qui valent le détour.

Films érotiques à voir en streaming : notre sélection

Il y a quelques années, les films érotiques étaient presque inexistants en streaming. Ils étaient pourtant présents sur petit écran, mais c’était souvent dans des séries B et des films pornographiques. Aujourd’hui, les choses ont bien changé et de nombreux films érotiques sont disponibles en streaming et sur Netflix. Nous vous proposons une sélection des meilleurs films érotiques à voir en streaming où sur Netflix.

9 Songs

Un film anglais réalisé par Michael Winterbottom en 2004. Le film raconte l’histoire d’un couple qui passe une nuit ensemble dans un club de rock et fait l’amour dans différents lieux publics. « 9 Songs » est un film assez controversé, car il montre de nombreuses scènes de sexe non simulées.

Si vous êtes à la recherche d’un film érotique un peu plus classique, vous pouvez regarder

The Unbearable Lightness of Being

Un film tchèque réalisé par Philip Kaufman en 1988. Le film raconte l’histoire d’un couple qui vit dans la Prague du milieu du XXe siècle et doit faire face à la censure communiste. « The Unbearable Lightness of Being » est un film magnifique, à la fois sensuel et intellectuel.

Si vous aimez les films érotiques un peu plus osés, vous pouvez regarder

Nymphomaniac

Un film danois réalisé par Lars von Trier en 2013. Ce film est divisé en deux parties et raconte l’histoire d’une femme qui a un incroyable appétit sexuel. « Nymphomaniac » est un film assez long (plus de 4 heures), mais il vaut vraiment le détour.

Les films érotiques les plus populaires en streaming

Les films à caractère érotique ont toujours été populaires, mais ces dernières années, ils ont connu une véritable renaissance. Le streaming et maintenant Netflix jouent un rôle important dans ce revival, en proposant une large sélection de films érotiques à ses abonnés. Si vous cherchez des films érotiques à voir en streaming où sur Netflix, voici notre sélection.

Nymphomaniac

Nymphomaniac est un film érotique suédois datant de 2013. Il suit le parcours sexuel d’une femme, Joe, du début de sa vie sexuelle à l’âge adulte. Le film est divisé en deux parties, et la première partie est disponible sur Netflix. Nymphomaniac est un film audacieux et provocateur qui ne laissera personne indifférent.

La Vie d’Adèle

La Vie d’Adèle est un film français érotique sorti en 2013. Il suit l’histoire d’une jeune femme, Adèle, qui tombe amoureuse d’une femme plus âgée, Emma. La Vie d’Adèle est un film magnifiquement réalisé qui traite avec sensibilité et intelligence de l’amour et de la sexualité.

Jeune et Jolie

Jeune et Jolie est un film français érotique sorti en 2013. Il suit l’histoire d’Isabelle, une jeune fille de 17 ans qui se prostitue pour gagner un peu d’argent. Jeune et Jolie est un film fascinant qui offre une vision unique de la prostitution et de la sexualité.

Les films érotiques les plus émouvants

Les plateformes de streaming proposent une large gamme de films érotiques, allant des classiques intemporels aux dernières productions. Parmi les meilleurs films érotiques disponibles en streaming, voici une sélection des plus émouvants.

Jeune et Jolie

Film français réalisé par François Ozon et sorti en 1998. Il met en scène Marine Vacth dans le rôle de Chloé, une jeune fille insouciante qui commence à travailler comme mannequin et tombe rapidement sous le charme d’un photographe itinérant joué par Jérémie Renier.

La vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2

Film franco-belge écrit, produit et réalisé par Abdellatif Kechiche, sorti en 2013. Il raconte l’histoire d’un jeune couple, Adèle et Emma, dont l’amour est bouleversé par les différences d’identité sexuelle et de milieu social.

Gia Anatomie d’un top model

Film américain biographique réalisé par Michael Cristofer et sorti en 1998. Il raconte l’histoire vraie de Gia Carangi, mannequin des années 1980 considérée comme la première supermodel et l’une des plus influentes du XXe siècle. Le film met en vedette Angelina Jolie dans le rôle principal, avec Faye Dunaway, Elizabeth Mitchell et Mercedes Ruehl.

9 Songs

Film britannique écrit et réalisé par Michael Winterbottom, sorti en 2004. Il suit la relation intime et passionnée entre Matt, un glaciologue, et Lisa, une étudiante en droit, à travers leurs concerts préférés à Londres. Le film comprend des scènes de sexe non simulées, ce qui en a fait l’un des films érotiques les plus controversés de tous les temps.

La secrétaire

Film américain réalisé par Steven Shainberg et sorti en 2002. Il met en vedette Maggie Gyllenhaal dans le rôle de Lee Holloway, une jeune femme souffrant de troubles mentaux qui trouve un emploi de secrétaire auprès d’un avocat dérangé joué par James Spader.

365 Dni

Film qui raconte l’histoire de Massimo un membre de la mafia sicilienne et Laura une directrice commerciale. Lors d’un voyage en Sicile pour sauver son couple, cette dernière est loin de se douter de ce qui l’attend : Massimo la kidnappe et lui offre 365 jours pour tomber amoureuse de lui.

Lolita

Film dramatique britannico-américain réalisé en 1962 par Stanley Kubrick et basé sur le roman du même nom écrit en 1955 par Vladimir Nabokov. Le film suit un professeur de littérature d’âge moyen qui s’éprend d’une adolescente et tente de la séduire. Lolita a été l’un des premiers films grand public à aborder le sujet de la pédophilie de manière franche et explicite.

L’empire des sens

Film historique franco-japonais de 1976 réalisé par Nagisa Oshima avec Tatsuya Fuji et Eiko Matsuda. Le film est librement inspiré de l’histoire vraie de Sada Abe et Kichizo Ishida, deux amants japonais qui ont assassiné Ishida en 1936. Abe lui a coupé le pénis et les testicules et les a transportés avec elle dans son sac à main pendant plusieurs jours avant d’être arrêtée par la police. Le film est connu pour sa représentation graphique d’actes sexuels et de violence.

Les films érotiques les plus osés déjà diffusés sur Netflix

Netflix a une riche sélection de films érotiques qui explorent tous les genres, des thrillers aux drames en passant par la comédie. Certains de ces films sont même assez osés, et si vous êtes à la recherche de quelque chose de vraiment sexy à regarder, voici les films érotiques les plus osés sur Netflix.

Nymphomaniac: Volume 1 et 2

Nymphomaniac: Volume 1 et 2 est un film érotique controversé mais fascinant qui suit le récit d’une femme (Charlotte Gainsbourg) qui raconte sa vie sexuelle débridée à un homme (Stellan Skarsgård) qu’elle a trouvé dans une ruelle. Le film est assez explicite et contient de nombreuses scènes de sexe non simulées, ce qui en fait l’un des films érotiques les plus osés disponibles sur Netflix.

La vie d’Adèle: Chapitres 1 et 2

La vie d’Adèle: Chapitres 1 et 2 est un autre film érotique controversé qui a suscité beaucoup de débats lors de sa sortie en raison de sa représentation explicite du sexe lesbien. Le film suit une jeune femme (Adèle Exarchopoulos) qui tombe amoureuse d’une femme plus âgée (Léa Seydoux) et explore leur relation à travers différentes phases, y compris une phase sexuelle très active. Si vous êtes à la recherche d’un film érotique lesbien osé, La vie d’Adèle: Chapitres 1 et 2 est certainement celui-là.

9 Songs

9 Songs est un film assez unique car il combine à la fois des scènes de sexe non simulées et des performances live de groupes de rock britanniques populaires des années 2000. Le film suit une jeune femme (Margo Stilley) qui tombe amoureuse d’un musicien (Kieran O’Brien) et explore leur relation à travers leur passion commune pour la musique et le sexe. 9 Songs est certainement l’un des films érotiques les plus osés disponibles en streaming.

Les films érotiques les plus originaux en streaming

Le streaming offre une variété de films érotiques originaux qui valent le détour. Parmi lesquels on peut citer:

Eyes Wide Shut

Un classique du genre, réalisé par Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman.

Nymphomaniac

Un film controversé mais fascinant, réalisé par Lars von Trier avec Charlotte Gainsbourg et Shia LaBeouf.

The Duke of Burgundy

Un film érotique lesbien atypique et captivant, réalisé par Peter Strickland.

Love

Un film étonnant et perturbant sur l’amour et le sexe, réalisé par Gaspar Noé.

Mademoiselle

Un thriller érotique haletant inspiré du roman victorien Lady Chatterley’s Lover, réalisé par Park Chan-wook.

Le streaming propose une large sélection de films érotiques. Les films érotiques présentent des histoires et des scènes passionnées qui peuvent être émouvantes et excitantes à la fois. Certains films érotiques explorent des thèmes tabous, tandis que d’autres mettent en lumière la beauté et la sensualité de la relation amoureuse. Quels que soient vos goûts, il y a certainement un film érotique à découvrir en streaming et de plus en plus sur Netflix.