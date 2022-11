Le terme steampunk est apparu pour la première fois vers 1980 avec les créateurs de science-fiction. En effet, c’est un courant littéraire qui s’est établi en s’inspirant de la société à l’époque de la révolution industrielle du XIXe siècle. Le style crée parfaitement un pont entre la mode passée et la mode futuriste.

Bien qu’il puisse sembler extravagant de s’habiller en steampunk pour des activités ordinaires, ce style peut être ajusté et adapté à son habillement au quotidien. Découvrez ici l’essentiel à savoir pour bien adopter un style steampunk !

Les matières et couleurs à privilégier

Comme tout style vestimentaire, le steampunk a ses codes et il est indispensable de s’y conformer pour l’adopter. En effet, certaines matières définissent le style steampunk. Ce sont entre autres les tissus en tweed ou en coton victoriens robustes, la voie, la laine, le velours ou le cuir.

Le daim, le satin et la dentelle sont aussi très privilégiés dans ce style vestimentaire. Dans un Steampunk Store, vous pourrez dénicher des vêtements conçus avec ces matières adaptées au style.

Outre les matières, des couleurs spécifiques caractérisent cette mode vestimentaire. On retrouve en priorité le marron, le beige, le noir et le rouge bordeaux. Les couleurs métalliques comme le gris et le vert foncé intègrent également le style steampunk.

Les vêtements indispensables

Il y a une répartition bien définie au sein du style steampunk. Il existe ainsi des vêtements spécifiques aux femmes et d’autres, plutôt destinés aux hommes.

Le style steampunk lorsqu’on est femme

Les corsets sont les premières options pour les femmes qui souhaitent adopter un style steampunk. Les bustiers peuvent aussi être utilisés. En outre, il est également possible d’opter pour :

Des chemises à lacet ;

Des robes vintages ;

Des pantalons coupe cropped et taille haute, etc.

Ces vêtements sont très prisés, car ils affinent la silhouette. Cela permet de facilement les associer à d’autres vêtements. Chez les femmes en l’occurrence, le style steampunk peut être associé à un style bohème assez chic. Le rendu est souvent assez impressionnant.

Le style steampunk lorsqu’on est homme

Le choix des vêtements est quelque peu restreint chez les hommes. Toutefois, s’habiller en steampunk n’est pas vraiment compliqué. Les vestes trois-pièces, les vestes en queue-de-pie, les vestes victoriennes et les gilets de costumes sont les plus adéquats. Il est aussi possible de mettre :

Des chemises avec des bretelles ou avec rayures ;

Des chemises à col lavallière ;

Des pantalons à pince ;

De longs manteaux, etc.

Les chaussures en cuir ou les bottes sont nécessaires pour parfaire un habillement en style steampunk pour homme.

Les accessoires : le plus emblématique de ce style

Certains accessoires spécifiques sont indispensables pour couronner un habillement en style steampunk. Portez de grands chapeaux, une montre à gousset, des bijoux, des lunettes goggles, un sac, une canne à pommeau, etc. Pour davantage d’authenticité, vous pourrez ajouter une fausse arme.

Le style steampunk offre bien une excellente option pour avoir un style vestimentaire original qui se démarque aisément. Adoptez-le en faisant des choix de tenues adaptées à vos préférences et à votre personnalité. Surtout, veillez toujours à garder une bonne harmonie.