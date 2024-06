Comment choisir son mitigeur de cuisine

Dans le monde d’aujourd’hui, la cuisine n’est plus seulement un lieu destiné à la préparation des repas. La cuisine a un usage plus polyvalent, c’est un lieu où on retrouve la famille et les amis, parfois c’est le cadre d’une belle fête, d’autres fois on y trouve la paix pour un travail important. Certains d’entre nous trouvent que cuisiner est un excellent moyen de se détendre. Au centre de tout se trouve le mitiger de cuisine, qui est soumis à des exigences plus élevées qu’auparavant. À quoi ressemblent les mitigeurs de cuisine modernes et comment choisir le bon modèle, tel est le sujet de notre article.

Type de mitigeur

Tout d’abord, il faut décider si vous préférez un mitigeur à poser ou un mitigeur mural.

Les mitigeurs de cuisine à poser sont beaucoup plus courants, ce qui correspond à l‘offre en magasin. C’est une tendance, car même en cas des mitigers de lavabo typologiquement similaires, les mitigeurs à poser sont beaucoup plus souvent choisi que les mitigeurs muraux. En cuisine, les avantages d’un mitigeur à poser sont plus évidents. Ils sont plus faciles à installer et peuvent être placés n’importe où sur l’évier, offrant ainsi plus de flexibilité.

Mais même les mitigeurs muraux ont leurs avantages. Ils permettent de gagner de la place sur le plan de travail et sont donc inestimables dans une petite cuisine. Et ils peuvent donner à l’utilisateur plus d’espace pour laver les grandes casseroles. Cela dépend bien sûr de la hauteur à laquelle vous placez le mitigeur au-dessus de l’évier.

Le contrôle de mitigeur

Un autre facteur important est le contrôle des mitigeurs de cuisine. Et même ici, nous avons un grand hégémon : ce sont des mitigeurs à levier qui prédominent sur tous les autres dans un rapport de 10 : 1. Cependant, vous constaterez peut-être que les mitigeurs avec croisillons ou sans contact vous conviennent mieux après tout…

Le mitigeur à levier présente l’avantage qu’une seule main suffit pour le faire fonctionner. C’est un atout inestimable au quotidien, car on ne va généralement pas à l’évier les mains vides : une fois, on a une assiette de fruits à nettoyer, l’autre une grande marmite de soupe à laver. L’offre des mitigeurs à levier est assez large, vous choisirez donc certainement le modèle préféré. Ensuite, vous pourrez réfléchir si vous préférez un mitigeur avec un emplacement de levier supérieur ou latéral.

Les mitigeurs avec croisillons ont toujours leurs admirateurs. Leur avantage est un aspect rustique. La cuisine est un endroit où nous voulons gagner en apparence générale, donner à la pièce son propre style unique. Alors, si vous souhaitez équiper votre cuisine dans le style provençal ou un peu rétro, le mitigeur d’évier avec croisillons sera le choix parfait.

Nous attendons que les mitigeurs sans contact deviendront de plus en plus populaires car leur côté pratique et le confort d’utilisation sont encore plus élevés. Ces mitigeurs sont également imbattables en termes d’hygiène. L’eau commence à couler dès que le capteur détecte la proximité de la paume de l’utilisateur. Mais il y a un inconvénient possible : le capteur n’est-il pas trop ou très peu sensible pour les besoins de l’utilisateur? De plus, le mitigeur a besoin d’énergie, ce qui peut rendre l’installation un peu plus compliquée et entraîner des coûts supplémentaires. Le prix d’achat du mitigeur lui-même est un peu plus élevé.

Le matériau

Parfois, le matériau est également important lors du choix d’un mitigeur de cuisine.

L’acier inoxydable est résistant à la corrosion et facile à entretenir.

Le chrome est une classique intemporelle. Parce qu’il est brillant, il donne une sensation de propreté. Mais quelqu’un peut être gêné par les empreintes digitales fréquentes et autres saletés qui adhèrent facilement à la surface.

Le laiton est un matériau traditionnel. Cela semble plutôt étrange dans une cuisine moderne, mais si vous misez sur le style rétro ou si vous êtes impressionné par le design industriel, alors c’est un choix parfait.

Le granit ou des matériaux similaires ajoutent une touche de luxe. Deux facteurs assez importants sont la conception et la connexion fonctionnelle avec l’évier. L’inconvénient est le prix plus élevé.

Le design

Il est très important que vous choisissiez un mitigeur d’évier qui corresponde au design de toute la cuisine. Une erreur courante est de consacrer toute son énergie à la sélection de meubles et d’accessoires de cuisine qui déterminent un certain style de la pièce, puis d’expédier le choix d‘un mitigeur ou un évier, affirmant qu’il ne s’agit que de « seulement » des éléments fonctionnels. Mais le premier coup d’œil du visiteur se tourne automatiquement vers eux. Comme nous le disions, l’évier et le mitigeur d‘évier sont le centre de la cuisine.

Fonctionnalités spéciales

Les mitigeurs de cuisine ont parcouru un long chemin ces dernières années. N’oubliez pas les technologies associées aux mitigeurs d’évier modernes. Ils ont déjà facilité la vie de millions d’utilisateurs, et peut-être que vous les adorez également.

Douchette extractible – débranchez-la et avec un fort jet d’eau, vous pourrez éliminer même les saletés embêtantes au fond du pot profond. De même, vous pouvez facilement laver des verres à vin de forme non standard.

Bec rotatif – certains mtigeurs permettent au bec de tourner à 360°. C’est très pratique, vous pouvez donc laver de grands plats en gardant tout l’évier propre.

Mousseur – économisez grâce à un dispositif pratique qui réduit la consommation d’eau.

Bien entendu, le prix est un facteur important. Mais rappelez-vous que vous achetez un élément pour vingt ans suivants. Cela vaut déjà la peine d’y considérer l’achat d‘un mitigeur légèrement plus cher.

Il est également important de considérer la question de l’entretien : certains mitigeurs sont un peu plus difficiles à nettoyer que d’autres. Et attention aux pièces détachées. Nous vous recommandons d’acheter une cartouche de rechange avec le nouveau mitigeur. Une cartouche cassée ou obstruée est la raison la plus courante pour laquelle votre mitigeur d’évier cesse de fonctionner. Cependant, le remplacement est très simple.