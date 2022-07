Pensez à sélectionner un camping familial

Effectivement il est mieux pour vous est votre boutchou de sélectionner un camping familial. Car ils proposent des prestations plus adaptées à la vie d’une famille. Les infrastructures sont mieux conçues pour vous permettre d’accéder à tous les services avec un bébé.

Sélectionner le meilleur emplacement

Pour que bébé ne craigne rien, il est important, lors de votre location, de sélectionner un emplacement avec de l’ombre. En effet lors de votre séjour, il peut faire très chaud. L’ombre permettra de garder de la fraicheur dans votre hébergement mais aussi, peut vous permettre de rester dehors plus longtemps. Nous vous conseillons de découvrir le camping Les Salisses 4* qui dispose de climatisation dans ses mobil-homes. Un avantage non négligeable quand on voyage avec bébé. Il met également à votre disposition des kits bébé.

La nourriture

Si votre bébé à 13/14 mois ne vous prenez pas la tête. En général bébé commence à manger comme vous à partir de cet âge. C’est l’occasion de lui faire goutter pleins de nouvelles recettes ! En dépannage penser tout de même à prendre quelques petits pots. Cuisiner au camping reste très simple et très ludique, faite participer votre enfant !

Pour la toilette

Pour les enfants qui adorent l’eau c’est super, mais pour ceux qui aiment moins ce petit point peut devenir un calvaire pour les parents. Le moment de la toilette doit être

joyeux. Dans certain camping les infrastructures ne vous permette pas d’optimiser ce moment. Penser à réserver dans un camping qui met à votre disposition un coin toilette adapté ! Sinon nous vous proposons d’acheter une petite baignoire gonflable. Très pratique et passe partout ce petit objet vous permettra de prendre soin de votre enfant même en pleine nature ! Evidement il vous faut de l’eau 😉

Le confort avant tout

Pour partir sereinement en vacance avec bébé, il est préférable de penser au confort. C’est pour cela que les campings dit de « luxe » son mieux. En effet leurs confort est plus adapté a un petit enfant, et propose même plus de services que dans des campings lambda. Les coins toilettes son aménagés, les espaces jeux sont adaptés et votre location est mieux pensé pour une famille. Voici notre sélection de camping 5* pour le meilleure du confort.

Voyage en tente :

Si vous avez opté pour du camping en tente vous devrez prendre une tente un peu plus grande. Pensez aussi à prendre un matelas assez confortable pour installer bébé. Prévoyez aussi les moustiquaires pour n’avoir aucuns ennuis.

Les petits plus

Quand vous allez aller à la plage, il est préférable d’avoir une petite tente de plage pour protéger les plus petits du soleil. Une autre protection à prévoir est la crème solaire qu’il faut appliquer souvent pour avoir le maximum de protection. Pensez à sélectionner une crème à fort indice de protection et privilégiez les crèmes waterproof. Et n’oubliez pas les jouets de plage 😉

Location de camping dit être plus souvent à l’extérieur. Prévoyez de prendre des vêtements chauds même en hiver car les nuits peuvent être fraîches .

Penser à prendre une petite boite de secours au cas où il y est un petit bobo à soigner.

Et pour finir, réservez dès à présent votre séjour en camping pour la famille.