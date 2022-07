Connaître les réglages de votre appareil photo

La première étape d’une bonne photo est de savoir comment votre appareil prend une photo. Prenez vous-même une photo avant toute chose, puis recréez la même scène encore et encore. La photo est-elle suffisamment nette ? L’exposition convient-elle ? La personne à l’avant aurait-elle pu être juste un peu plus proche ? Nous ne connaissons pas la réponse à ces questions, mais il est bon de le savoir ce que vous vous ressentez, ce que vous voulez faire ressentir et ce qu’il doit ressortir de votre photo pour en faire une bonne photo.

L’exposition

Il est essentiel que chaque photo que vous prenez soit exposée exactement comme elle l’était lorsque vous l’avez prise. Utilisez le minuteur pour voir à quelle distance vous pouvez vous rapprocher ou vous éloigner avant que la photo ne commence à être surexposée. Si vous disposez d’un appareil photo rapide (les vitesses d’obturation les plus rapides sont idéales), vous devriez être en mesure d’obtenir une exposition parfaite à chaque fois. Avec un appareil lent (des valeurs ISO plus élevées sont préférables), je ne règle généralement l’exposition que lorsque c’est nécessaire (et vous devriez bien sûr faire de même).

Le contraste

Cela peut sembler trivial, mais c’est utile pour que de nombreux photographes ne se perdent pas dans l’abîme : la surcharge d’informations. Un bon moyen d’y parvenir est de s’assurer qu’il s’agit bien de couleur et non de noir et blanc. Si vous obtenez des photos de la même scène qui proviennent de deux capteurs différents, une bonne règle de base est de garder une cohérence et de pouvoir dire que le contraste est présent.

Fondu, flou d’arrière-plan

Lorsque vous prenez des photos de paysages, de nature et de personnes, utilisez un objet (ou toute surface ou élément) afin de donner une profondeur à l’image. Cela permet de donner à l’image le genre de nuances et de profondeur qui fait qu’une photographie est craquante.

Le Timing

Un autre élément important d’un bon cliché est le timing. Un timing parfait vaut plus qu’une exposition parfaite. Si vous savez exactement combien de temps vous devez vous éloigner de votre sujet, vous pouvez être sûr de ne pas manquer le moment exact ou il faudra shooter ou de quand supprimer ou ajouter la lumière ou le flash trop tôt ou trop tard.

Focus sur la pratique

Une fois que vous aurez ajouté ces petites astuces de photographie à votre photothèque déjà existante, vous pourrez en ajouter encore plus à vos prises de vues. Sortez votre appareil photo et commencez à vous concentrer comme un pro.

Concentrez-vous sur votre sujet, restez concentré pendant que vous prenez des photos, et assurez-vous que les photos que vous prenez sont toujours représentatives de votre vision.

La composition (le plus important ?)

Maa réalisation des photos et donc la composition et le point le plus important c’est votre capacité non pas à faire une photo la plus nette possible, avec le plus de lumière et de couleur possible, avec le meilleur contraste mais que cette photo dégage quelque chose, que vous sachiez faire une composition qui rend l’émotion que vous avez ressentie au moment de la prendre à ce qui qui va la regarder.

Chaque fois que vous prenez une photo, vous obtenez une image que vous devez faire ressembler à votre d’identité à la couleur de vous voulez donner à votre art. Vous ne savez pas faire de composition en photo ce n’est pas grave mais il faut apprendre ou vous entrainer car c’est encore plus important que la retouche.

Quel appareil photo acheter

Vous avez trouvé exactement quel appareil photo acheter, mais qu’est-ce que cela signifie pour vous, photographe ? En un mot, cela signifie que si vous utilisez des reflex numériques comme appareils photo principaux, vous pouvez tout aussi bien utiliser des téléphones avec appareil photo tant que vous avez un appareil photo commencez, il ne faut pas que cela vous empêche de débuter la photo et de vous former en photo.

Vos objectifs

Chaque week-end, je me lève et je prends des photos car j’ai des objectifs spécifiques et vous quels sont vos objectifs en photo, qu’est qui fonctionne pour vous ?

Vous n’avez pas à vous soucier de la construction technique de votre objectif, ce qui signifie que vous devez avoir des objectifs et non des rêves vous devez agir et photographier c’est la meilleure solution pour apprendre et évoluer en photo. Et n’oubliez si vous êtes sincère et que vous aimez ce que vous prenez en photo, alors montrez aux autres vos images, vous pourriez être surpris des réactions et de l’émotion que vont susciter vos photos.