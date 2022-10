Le leader du marché de la vidéo à la demande Netflix vient a priori de trouver la parade pour le fameux partage de compte et va donc ajouter un prix supplémentaire pour ajouter de nouveaux utilisateurs ne faisant pas partie du foyer.

Mais alors comment la fin du partage de compte va fonctionner ? Quel sera le coût en cas de partage de compte ? Pourquoi Netflix décide de mettre fin au partage de compte ? Toutes les réponses à vos questions sur la fin du partage de compte annoncé par Netflix pour le début 2023.

Actuellement et depuis le lancement de la plateforme Netflix vous êtes beaucoup afin de réduire les dépenses à partager vos codes d’accès (login et mot de passe) Netflix à la famille, amis, collègues.

Mais pour Netflix c’est depuis longtemps un manque à gagner conséquent. Depuis longtemps le service de streaming roi cherchait une parade à ce partage massif afin d’éviter une perte de revenus conséquentes, surtout ces dernières années avec la hausse de la concurrence féroce que lui livrent Amazon et Disney+ ou Canal + en France.

Dans le rapport du troisième trimestre Netflix révèle vouloir élargir son contrôle des comptes partagés. Les expériences concluantes menées au Chili, Costa Rica et Pérou en avril 2022 viennent d’ouvrir la voie à la généralisation de ce procédé dans le monde.

Effectivement le concurrent de Disney+ et leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement a décidé de taper fort et de facturer l’ajout d’utilisateur supplémentaire extérieur au domicile d’un compte.

Comment ça marche la fin du partage de compte chez Netflix ?

Le procédé est finalement relativement simple sur le papier. Netflix va déterminer l’IP d’origine de votre connexion lors de la création du compte ou l’IP d’utilisation courante de votre compte actuellement qui devra donc être cohérente avec votre adresse.

Tout IP qui changera et ne sera pas en lien avec l’IP de votre domicile et votre lieu d’habitation sera donc considéré comme un compte extérieur et potentiellement partagé.

Vous aurez alors le choix de confirmer cela et d’accepter de payer des frais supplémentaires ou bien alors le choix de ne pas payer et de perdre l’accès.

Combien cela coûtera-t-il pour être autorisé à partager un compte Netflix ?

Le 18 octobre 2022 au moment de la présentation des résultats du 3ième trimestre la déclaration de Netflix a été clair :

« Nous avons développé une méthode complète pour monétiser le partage de compte et nous commencerons à la déployer de manière plus générale à partir de début 2023. » Netflix

La plateforme de streaming a donc décidé de ne plus laisser passer des revenus supplémentaires et d’augmenter ses revenus avec une forme de contrainte douce plutôt que de totalement perdre des abonnés finalement fantômes et en captant une partie à moindres frais.

Il y aura donc la possibilité de créer des sous-comptes pour les membres extérieurs à un foyer. Le coût du service n’a pas encore fuité mais compte tenu des montants de l’offre test de création de sous-comptes au Chili (3 dollars) au Costa Rica (2,99 dollars) et au Pérou (2,12 dollars) le montant cohérent en France et en Europe devrait s’établir à 3 euros.

Après les tests dans ces 3 pays la commercialisation de cette option avait débuté également en juillet pour environ 3 euros également pour e Honduras, l’Argentine, le Salvador, le Guatemala et la République dominicaine afin de ne pas perdre l’accès au partage de compte de Netflix.

Transfert de profil Netflix

Netflix vient de dévoiler en complément de l’arrivée de l’abonnement à 5,99€ et de la fin du partage de compte fin 2023 la possibilité de transfert de profil Netflix.

L’objectif est simple permettre la migration d’un profil d’un compte avec partage de compte vers un compte bénéficiant du nouvel abonnement à 5,99 € ou de tout nouveau compte avec n’importe quel abonnement d’ailleurs.

Ceci va permettre à l’utilisateur de conserver son historique, ses paramètres, la personnalisation des recommandations. Par contre ceci ne fonctionnera pas pour la sauvegarde des jeux.

Il s’agit d’un clonage de profil que propose Netflix et non pas d’un transfert de profil pur et simple. Le compte d’origine sera donc cloné et non supprimé ou déplacé.

Vous vous demandez quand va commencer le déploiement de ce transfert de compte ? Eh bien c’est déjà le cas depuis le 17 octobre 2022 et vous recevrez un e-mail si cela vous concerne directement.

L’utilisation a été simplifiée au maximum pour ce transfert de profil, en effet il suffit de cliquer sur l’icône de votre profil puis de sélectionner « Transférer un profil » dans le menu et hop c’est parti pour vers un transfert de profil Netflix.

Qui est concerné, et les téléphones portables sont-ils exemptés de l’interdiction de partage de compte ?

D’après toujours les tests au mois d’avril par Netflix et au début du déploiement en juillet dans d’autre pays les frais supplémentaires seront facturés dès qu’une utilisation en dehors du lieu de résidence principale du compte aura lieu.

Cela sera donc basé sur la géolocalisation et sur l’adresse IP afin de permettre à Netflix d’atteindre ses objectifs de la mise à mort du partage de compte.

Le problème c’est que cela fonctionne avec une IP fixe et un lieu donné.

Mais alors quid de Netflix sur les smartphones ?

C’est la fin de Netflix dans le métro, au bureau, en voiture, dans la rue, ou encore à l’école, chez des amis ? Comment contrôler ce qui représente finalement la majeure partie de la consommation de la plateforme c’est à dire la consommation en mode nomade ou mobile et non sur télévision ?

Pas de réponse pour le moment sur ce point pourtant hautement stratégique et également technique pour Netflix dans la fin du partage de compte et donc son utilisation sur les smartphones, tablettes et PC portables.

Comment donc savoir si la personne possède bien un compte non partagé mais utilise Netflix sur son mobile et que c’est bien une personne de l’intérieur du foyer et non une personne extérieure au foyer de l’abonnement Netflix original ?

Cela fonctionnera t’il par une activation d’un accès spécifique à la sortie du domicile, une authentification par le compte e-mail qui a servi à la création du compte et dont vous seriez le seul à avoir l’accès ?

Par une application tierce, un fonctionnement nouveau du type Adobe Cloud possiblement lié avec votre téléviseur et votre smartphone et donc non utilisable sur d’autres téléviseurs et smartphones sans l’option de partage de compte payante à 3 euros ?

Toutes ces réponses auront des réponses en début d’année prochaine d’ici là profitez bien du partage de compte Netflix gratuit car le service de streaming en ligne vient bien d’annoncer la fin du partage de compte gratuit sur Netflix pour début 2023.