Il est facile de se perdre dans le vaste catalogue de films disponibles sur Netflix. Cependant, certains films se démarquent du lot et sont incontournables.

Dans cet article, nous vous proposons une liste des meilleurs films disponibles sur Netflix en France et dans le monde. Que ce soit pour rire, pour pleurer ou pour se faire peur, il y en a pour tous les goûts ! Même des films maison pas toujours du meilleur goût mais qui fonctionnent !

La sélection Netflix des meilleurs films à voir par type

Netflix est une plateforme de streaming qui propose une vaste sélection de films, séries, documentaires et autres contenus. Il y en a pour tous les goûts ! Découvrez ci-dessous une sélection des meilleurs films disponibles sur Netflix.

Pour les amateurs de films d’action, on vous recommande « The Old Guard ». Ce film suit les aventures d’un groupe de mercenaires immortels qui luttent pour protéger le monde.

Si vous êtes plutôt dans l’humeur pour un film comique, « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? » est une excellente option. Ce film hilarant suit les mésaventures d’un agent de police un peu maladroit dans sa mission de protéger la princesse du Brésil.

Pour les amateurs de films d’horreur, on vous recommande « The Conjuring ». Ce film suit les enquêtes de deux détectives paranormaux qui se rendent dans une ferme hantée par des esprits malveillants.

Enfin, si vous avez envie de voir un film touchant, on vous recommande « Nos étoiles contraires ». Ce film suit le destin de deux adolescents atteints d’un cancer qui tombent amoureux lors d’un groupe de soutien.

3 films au hasard dans le top des meilleurs films Netflix

La plateforme de streaming Netflix propose une large sélection de films. Parmi les meilleurs films de l’année, on compte « The Irishman », « Marriage Story » et « Les Deux Papes ».

« The Irishman » est un film de gangsters réalisé par Martin Scorsese. Le film suit le parcours de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu tueur à gages pour la mafia. L’histoire est inspirée de faits réels et met en lumière les relations compliquées entre la mafia et la politique américaine.

« Marriage Story » est un drame familial réalisé par Noah Baumbach. Le film suit le couple Nicole et Charlie qui se séparent après de nombreuses années de mariage. Nicole et Charlie doivent faire face à la garde des enfants, à la division des biens et à la pression de leurs familles respectives.

« Les Deux Papes » est un film historique réalisé par Fernando Meirelles. Le film raconte l’histoire du pape Benoît XVI et du pape François. Les deux hommes doivent faire face à des défis différents, mais ils sont unis par leur foi.

Netflix Les meilleurs films de tous les temps sur la plateforme

Netflix a été créé en 1997 et a commencé comme un service de DVD par abonnement. Ils ont ensuite lancé leur propre service de streaming en 2007. Netflix a maintenant plus de 220 millions d’abonnés dans le monde entier. Ils ont produit leur propre contenu, comme les séries télévisées House of Cards et Stranger Things, et ont acquis les droits de diffuser des films et des séries télévisées populaires, comme Friends et The Office. La plateforme Netflix continue de produire et d’acquérir de nouveaux contenus, et il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder. Voici une liste des meilleurs films de tous les temps disponibles sur Netflix.

1. Forrest Gump

Forrest Gump est un film de 1994 sur un homme simple d’esprit qui devient un héros de guerre, un champion de football et un millionaire. Réalisé par Robert Zemeckis, il met en vedette Tom Hanks, Robin Wright et Gary Sinise. Le film Forrest Gump a été un succès commercial et critique, et a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film.

2. Les Évadés (The Shawshank Redemption)

Les Évadés est un film de 1994 sur un homme innocent condamné à la prison pour meurtre, et qui finit par s’évader. Réalisé par Frank Darabont et met en vedette Tim Robbins et Morgan Freeman. The Shawshank Redemption est un film culte et a été nommé pour 7 Oscars.

3. Le Parrain (The Godfather)

Le Parrain est un film de 1972 sur une famille de gangsters à New York. Il est réalisé par Francis Ford Coppola et met en vedette Marlon Brando, Al Pacino et James Caan. Le film The Godfather (Le Parrain) est un classique du cinéma et a été nommé pour 11 Oscars, dont celui du meilleur film.

4. Le Parrain, Partie II

The Godfather, Part II est un film de 1974 qui suit deux histoires parallèles, l’ascension de Michael Corleone dans les années 1940 et la jeunesse de son père Vito dans les années 1900. Le Parrain, Partie II est réalisé par Francis Ford Coppola et met en vedette Al Pacino, Robert De Niro et Robert Duvall. La Partie II du Parrain est un classique du cinéma et a été nommé pour 6 Oscars.

Les meilleurs films indépendants sur Netflix

Indépendants, innovants et souvent audacieux, les films indépendants sont généralement une source de joie pour les cinéphiles. Netflix a une excellente sélection de films indépendants, allant des classiques intemporels aux dernières productions en vogue. Voici une liste des meilleurs films indépendants que vous pouvez regarder sur Netflix.

1. « Pulp Fiction »

Quentin Tarantino est le réalisateur de ce film sorti en 1994, « Pulp Fiction » est un classique intemporel du cinéma indépendant. Nous suivons dans leur folle épopée deux tueurs à gages, Vincent Vega et Jules Winnfield, qui accomplissent des missions pour leur patron, Marsellus Wallace. « Pulp Fiction » est célèbre pour son montage non linéaire, son utilisation inventive de la musique pop et ses dialogues mordants. Les acteurs John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman et Bruce Willis sont tous époustouflants dans ce film culte.

2. « The Blair Witch Project »

Sorti en 1999, « The Blair Witch Project » a popularisé le found footage, un genre de film où les événements sont prétendument filmés par les personnages eux-mêmes. Trois étudiants en cinéma qui partent en voyage dans les bois de Maryland pour faire un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. « The Blair Witch Project » est un film terrifiant et perturbant qui a marqué une génération de spectateurs.

3. « Les Berkman se séparent »

Réalisé par Noah Baumbach et sorti en 2005, « Les Berkman se séparent » est un film semi-autobiographique qui suit une famille de Brooklyn qui traverse une séparation difficile. Cette réalisation suit les deux enfants de la famille, Walt et Frank, tandis que leurs parents se disputent la garde. « Les Berkman se séparent » est un film drôle et déchirant qui parle de la famille, de l’adolescence et de la littérature.

4. « Juno »

Réalisé par Jason Reitman et sorti en 2007, « Juno » suit une adolescente enceinte qui décide de ne pas avorter et de donner son bébé à une famille d’adoption. « Juno » est un film intelligent, sensible et drôle !

Les meilleurs films d’animation sur Netflix

Netflix propose une vaste sélection de films d’animation, allant des classiques intemporels aux dernières productions. Il y en a pour tous les goûts, et nous avons sélectionné les meilleurs films d’animation disponibles sur Netflix.

Pour les amateurs de films d’animation traditionnels

Netflix propose notamment Les 101 Dalmatiens, Bambi, Dumbo.

Bambi est un autre classique intemporel qui plaira aux petits et aux grands car le film raconte l’histoire d’un jeune cerf, Bambi, qui découvre la vie dans la forêt. Le petit faon, cerf en devenir, va faire la rencontre de nombreux animaux, dont son ami le lapin, l’écureuil, et le petit chaton. Bambi va également devoir faire face à la mort de sa mère, et apprendre à survivre dans la forêt.

Dumbo est un autre classique de Disney qui plaira aux petits et aux grands. Ce Disney raconte l’histoire d’un petit éléphant, Dumbo, qui est discriminé à cause de ses grandes oreilles. Un jour, Dumbo rencontre un rat, qui lui apprend à voler mais le petit éléphant aux grandes oreilles va alors devenir la star du cirque, et apprendre à surmonter les obstacles de la vie.

Les films d’animation plus récents

Les Croods : Lorsque leur grotte natale est détruite et que leur monde familier est réduit en miettes, les Croods sont obligés de s’embarquer dans leur premier grand voyage familial..

Turbo : Turbo est un jeune escargot qui n’a qu’un seul but : devenir le mollusque le plus rapide du monde et participer à une course automobile contre les meilleurs pilotes du monde, dont son idole, le célèbre Guy La Gagne.

Netflix un catalogue qui change en permanence

La plateforme de streaming Netflix propose une large sélection de films de qualité. Parmi les meilleurs films disponibles sur Netflix, on peut citer « Forrest Gump » et « The Dark Knight ». Ces films sont tous disponibles en haute définition et offrent une expérience de visionnage inégalée.

Comme nous l’expliquions en préambule vous pouvez retrouver une sélection de film présent sur l’ensemble du catalogue Netflix dans le monde et qui ne sont plus disponibles en France actuellement. Le Catalogue Netflix bouge en permanence, mais tous les films cités sont bien présents dans le catalogue Netflix actuellement dans au moins un pays du monde.

Si le catalogue Netflix évolue rapidement vous pouvez retrouver rapidement si un film et présent, est toujours présent, va de nouveau être présent sur Netflix en vous rendant ici ou encore ici. Vous pourrez également découvrir comment installer un VPN afin de découvrir le catalogue d’autres pays et des films pas encore présents ou plus présents sur le catalogue Netflix France.