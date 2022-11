La fin d’année approche à grands pas et vous vous demandez comment organiser une soirée du Nouvel An digne de ce nom ? Pas de panique, voici quelques conseils pour que votre soirée soit mémorable !

Commencer par déterminer le nombre d’invités, cela vous permettra de mieux organiser l’espace et de prévoir le nombre de chaises et de tables nécessaires. Vous pouvez ensuite commencer à réfléchir à la décoration de la salle. Pour une soirée du Nouvel An, optez pour des couleurs vives et festives comme le rouge ou le dorée. Vous pouvez également ajouter quelques touches de paillettes pour donner un peu plus de peps à votre décoration.

Pensez également à la musique que vous allez mettre. Pour une soirée du Nouvel An, on opte généralement pour des musiques entraînantes qui donnent envie de danser. Vous pouvez faire une playlist sur votre ordinateur ou demander à un ami de se charger de la musique pendant la soirée.

Enfin, n’oubliez pas les petits fours et les boissons ! Pour les petits fours, optez pour des choses qui se mangent facilement et ne laissent pas de traces, comme des cubes de fromage ou des petits canapés. Pour les boissons, prévoyez du champagne ou du vin, ainsi que des sodas et des jus pour ceux qui ne boivent pas d’alcool. Votre soirée du Nouvel An est maintenant prête à être organisée !

Pour beaucoup, l’arrivée de la nouvelle année est synonyme de fête. C’est le moment idéal pour se retrouver entre amis ou en famille, et profiter du passage à la nouvelle année pour faire la fête ! Si vous aussi souhaitez organiser une soirée du Nouvel An mémorable, voici quelques conseils qui devraient vous être utiles.

Tout d’abord, pensez à l’ambiance que vous souhaitez donner à votre soirée. Voulez-vous une soirée chic et glamour ? Une soirée décontractée ? Une soirée thématique ? Une fois que vous aurez décidé de l’ambiance, vous pourrez commencer à organiser les différents aspects de votre soirée.

Et n’oubliez pas que comme chaque année la soirée du nouvel an c’est encore un peu noël avec la famille et les amis et vous allez encore recevoir et distribuer des cadeaux et qu’il faut tous les ans être de plus en plus imaginatif. Il est parfois encore plus difficile de trouver des idées de cadeaux pour le nouvel an, car c’est un petit peu la soirée de l’année et vous ne voulez pas décevoir. C’est d’autant plus le cas lorsque c’est un cadeau qui se porte comme un vêtement, il est alors préférable de laisser la place à un professionnel comme pour la personnalisation de t-shirts, afin de proposer un t-shirt dont tout le monde va se souvenir.

Imaginez que dans quelque temps tout le monde ne disent pas « Vous vous souvenez du nouvel an 2022 ? » mais bien « Tu te souviens du T-shirt de Jean-marc en 2022 ? » Vous pourrez alors dire que c’était la meilleure idée de personnalisation de votre vie et c’est mieux votre idée cadeau du pull moche à Noël.

Ensuite, pensez à votre liste d’invités bien en amont. Qui souhaitez-vous inviter à votre soirée ? Assurez-vous d’inviter suffisamment de personnes pour que votre soirée soit animée, mais pas trop non plus, au risque que cela devienne trop bruyant ou trop chaotique.

Bien entendu prévoir le lieu que vous décidiez de fêter cela à la maison où en extérieur, chez des amis ou encore dans un restaurant ou dans une salle c’est l’un des points les plus importants de votre check-list du nouvel an pour organiser une soirée ultime !

Une fois que vous avez déterminé l’ambiance et la guest-list de votre soirée, il est temps de passer aux choses sérieuses : la nourriture ! Pour une soirée du Nouvel An digne de ce nom, il faut prévoir un buffet gourmand avec des plats pour tous les goûts. N’oubliez pas non plus les boissons, et pensez à prévoir des alternatives non-alcoolisées pour ceux qui ne souhaitent pas boire d’alcool.

Enfin, pensez aux activités que vos invités pourront faire pendant la soirée. Prévoyez de la musique pour danser, des jeux pour s’amuser, un feu d’artifice et surtout… des bouchons ! Car c’est bien connu, on ne fête pas le Nouvel An sans bouchons !

Et n’oubliez pas les bonnes résolutions, les embrassades, les câlins les vœux aux proches et de battre le record de SMS et MMS quoi que cela va être compliqué avec les messageries instantanées.

Comment s’habiller – des tenues festives et chics qui vous feront sortir du lot

La meilleure façon de s’habiller pour le réveillon du Nouvel An est de porter quelque chose de festif et de chic. Vous voulez être à votre avantage, alors choisissez une tenue qui vous fera sortir du lot.

Une robe à paillettes ou un haut scintillant sont parfaits pour l’occasion.

Vous pouvez également opter pour un tailleur pantalon habillé ou un combo jupe et chemisier élégant. Pour les hommes, partons sur le traditionnel costume noir et blanc ou alors partons sur de l’argent idéal pour le nouvel an.

Quel que soit votre choix, assurez-vous qu’il soit festif et chic !

Comment préparer votre coiffure et votre maquillage pour une sortie nocturne ?

Lorsqu’il s’agit de votre coiffure et de votre maquillage pour le réveillon du Nouvel An, vous voulez mettre le paquet !

Veillez à ce que vos cheveux soient coiffés de manière glamour, et pensez à utiliser des accessoires festifs comme un bandeau pailleté ou une barrette étincelante.

Pour votre maquillage, optez pour quelque chose d’audacieux et de dramatique. Un œil charbonneux ou une lèvre rouge vif vous permettront de vous démarquer en soirée ou dans la foule.

Choix d’un lieu pour le réveillon du Nouvel An

Afin de bien choisir un lieu pour votre célébration du Nouvel An, vous avez le choix entre de nombreuses options. Vous pouvez sortir dans un restaurant, un club ou un bar, ou organiser une fête chez vous. Si vous recherchez quelque chose de plus discret, vous pouvez également envisager de faire une promenade ou de passer du temps avec votre famille et vos amis.

Peu importe ce que vous choisissez, assurez-vous que cela corresponde à votre style et à votre personnalité !

Les meilleurs endroits à visiter dans votre ville pour une soirée amusante et festive

Si vous cherchez un endroit festif pour passer le réveillon du Nouvel An, votre ville offre probablement de nombreuses options. Allez voir les bars ou les boîtes de nuit de votre quartier pour une nuit de danse et d’amusement.

Ou, si vous préférez une soirée plus discrète, il y a probablement de nombreux restaurants et cafés qui organisent des événements spéciaux pour le Nouvel An.

Quel que soit votre choix, assurez-vous de choisir un lieu qui conviendra à vos amis et/ou votre famille pour fêter la nouvelle année !

Des listes de playlist pour chaque type de célébration de la Saint-Sylvestre

Si vous êtes à la recherche de la bande sonore parfaite pour votre célébration du Nouvel An, ne cherchez pas plus loin ! Voici quelques-unes des meilleures chansons pour vous mettre dans l’ambiance de la fête :

Auld Lang Syne – Cette chanson classique est un incontournable de toute liste de lecture pour le réveillon du Nouvel An.

Happy – Le tube optimiste de Pharrell Williams est parfait pour vous mettre d’humeur festive.

New Year’s Day – La ballade envoûtante de U2 est la chanson parfaite pour réfléchir à l’année écoulée et prendre des résolutions pour la nouvelle.

Celebrate – La chanson de célébration de Harry Belafonte est un incontournable de toute playlist de réveillon du Nouvel An.

Let’s Get It Started – L’hymne de fête des Black Eyed Peas est toujours un favori de la foule le soir du Nouvel An.

Et bien entendu n’oubliez pas de finir avec Tenue de soirée, Emile et images, Earth, Wind & Fire et les Lacs du Connemara et bien entendu le décompte avec Patrick Sébastien.

Des jeux et des activités amusants pour que la fête dure toute la nuit

Pour faire durer la fête toute la nuit du Nouvel An, rien ne vaut des jeux et des activités amusants. Que vous souhaitiez danser toute la nuit ou simplement vous détendre et discuter avec vos amis, il y a un jeu pour tout le monde. Voici quelques-uns de nos préférés :

Jeux de société – Une façon classique de faire durer la fête toute la nuit est de jouer à des jeux de société.

Jeux de cartes – Si vous recherchez un jeu plus interactif, essayez plutôt de jouer à des jeux de cartes.

Escape Game – A la mode et très en vogue pour une soirée du nouvel an parfaite !

Billard – Une table de billard est toujours un choix populaire pour les fêtes de fin d’année.

Bière pong – Si vous avez assez de place, installez une table de ping-pong et voyez qui peut battre le champion en titre !

Football – Ce jeu compétitif est toujours un succès auprès des fêtards pour se dégourdir les jambes sur la plage, dans le jardin ou sur le terrain de foot un décrassage avant l’heure.

Bain de minuit – La dernière baignade de la soirée dans une piscine ou une mer glacée rien de plus fun et revigorant.

Questions gênantes et questions coquines – Ne pas forcément le transformer en jeu d’alcool, mais une série de questions si c’est bien préparé peuvent être très festives, attention de ne pas allez trop loin pour éviter de gâcher la soirée.

Les feux d’artifice

Les feux d’artifice sont un élément incontournable de toute célébration du Nouvel An. Ils ajoutent de l’excitation et du drame à la nuit, et ils sont toujours appréciés par la foule. Si vous souhaitez ajouter des feux d’artifice à votre célébration, voici quelques conseils :

Vérifiez les lois locales – Dans certaines villes, les feux d’artifice sont illégaux. Assurez-vous de vérifier les lois en vigueur dans votre région avant d’acheter un quelconque feu d’artifice.

Achetez auprès d’un revendeur réputé – Lorsque vous achetez des feux d’artifice, assurez-vous d’acheter auprès d’un revendeur réputé pour être sûr d’obtenir des produits de qualité.

Lisez attentivement les instructions – Les feux d’artifice peuvent être dangereux s’ils ne sont pas utilisés correctement. Veillez à lire attentivement les instructions avant d’utiliser un feu d’artifice.

Faites preuve de bon sens – Faites toujours preuve de bon sens lorsque vous utilisez des feux d’artifice. Ne les allumez pas près d’une maison ou d’autres objets inflammables, et ne laissez pas les enfants les manipuler sans surveillance.

Amusez-vous ! – La chose la plus importante est de s’amuser avec les feux d’artifice ! Soyez prudent, mais n’ayez pas peur de vous lâcher et de profiter du spectacle.

Les boissons et l’alcool

Sonner la nouvelle année avec un verre ou deux est toujours une tradition. Que vous préfériez le champagne, le vin, la bière ou les cocktails, il y a une boisson pour tous les goûts. Voici quelques conseils pour choisir la bonne boisson pour votre célébration du Nouvel An :

Choisissez une boisson festive – Le champagne et les vins mousseux sont toujours des choix populaires pour les célébrations de la Saint-Sylvestre. Ils sont festifs et ajoutent une touche de classe à toute fête.

Tenez compte de vos invités – Si vous organisez une fête, n’oubliez pas de tenir compte des préférences de vos invités lorsque vous choisissez les boissons. Si de nombreux non-buveurs sont présents, assurez-vous d’avoir beaucoup de boissons non alcoolisées et d’autres boissons à disposition.

Offrez de la variété – Ne vous contentez pas d’un seul type de boisson ! Proposez une variété de boissons pour que chacun puisse trouver quelque chose qui lui plaise.

Servez des boissons fraîches – Servir des boissons froides est toujours une bonne idée pour le réveillon du Nouvel An, car cela permet de rester frais pendant la soirée.

Surveillez votre consommation d’alcool – Il est important de se rappeler que boire trop d’alcool peut conduire à des situations dangereuses. Veillez à respecter votre rythme et à connaître vos limites.

Repas du réveillon à base de Petits fours et d’amuse-gueules

Fêtez la nouvelle année avec de délicieux petits fours et amuse-gueules ! Une variété d’amuse-gueules savoureux permettra à tous les participants de votre fête de trouver quelque chose qu’ils aiment, et les petits fours sont la friandise parfaite pour terminer la soirée. Voici quelques recettes de délicieux amuse-gueules pour le réveillon du Nouvel An :

Chips – C’est un incontournable à ne surtout pas rater les chips, c’est le démarrage de toute bonne soirée et encore plus au nouvel an. Qu’il s’agisse de chips anciennes, des classiques fines et dorées ou d’imitations prévoyez de CHIPS !!!

Toasts et apéritifs à tartiner – Prévoyez des rillettes de la mer, de poulet, de porc. Mais également des tapenades et fromages tout ce qui se tartine. Vous pouvez aussi prévoir du foie gras ainsi que du saumon et du jambon avec du beurre pour des toasts incomparables.

Mini-saucisses et pâte feuilletée – Ces petites bouchées sont toujours un succès auprès des fêtards. Enroulées autour de mini-saucisses, elles sont faciles à faire et encore plus faciles à manger !

Cocktail de crevettes – Cet amuse-gueule classique fait toujours l’unanimité. Servi froid avec une délicieuse sauce cocktail, le cocktail de crevettes est la façon idéale de commencer votre festin du Nouvel An !

Plateau de fromages et Apéricubes – Un plateau de fromages est l’amuse-gueule parfait pour toute occasion ! Avec une variété de fromages différents et les garnitures qui les accompagnent, il est sûr de plaire à tout le monde à votre fête. Pour les plus jeunes ( et pas que d’ailleurs 😉 ) prévoyez des Apéricubes !

Les Minis – Minis Burger Minis quiches et Minis Pizzas – Ces Burgers quiches et pizza de la taille d’une bouchée sont parfaites pour les fêtes ! Avec une variété de garnitures, il y en a pour tous les goûts.

Plateau de fruits de mer – Une option saine et festive, les plateaux de fruits de mer sont parfaits pour ceux qui cherchent quelque chose de léger avant le dîner. Avec une variété de fruits de mers différents, il est sûr de satisfaire les papilles gustatives de chacun !

Le Boudin Blanc est un type de saucisse qui est parfait pour le réveillon du Nouvel An. Il est léger et moelleux, ce qui en fait l’amuse-bouche idéal pour commencer votre fête. Le Boudin Blanc peut être servi avec une variété de sauces différentes, ce qui en fait un amuse-gueule polyvalent que tout le monde aimera.

Préparer les bonnes résolutions

Les résolutions sont une façon populaire de commencer la nouvelle année. Elles permettent de fixer des objectifs et de faire des plans pour l’année à venir. Lorsqu’il s’agit de résolutions, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Vous pouvez choisir les résolutions que vous voulez, et vous pouvez les changer quand vous le souhaitez. Voici quelques conseils pour prendre des résolutions le soir du Nouvel An :

Faites-les réalistes – Il est important de choisir des résolutions que vous pouvez réellement atteindre. N’essayez pas de fixer des objectifs qu’il vous est impossible d’atteindre.

Soyez précis – Les résolutions doivent être spécifiques et mesurables. Cela vous aidera à suivre vos progrès et à vous assurer que vous restez sur la bonne voie.

Rendez-les personnelles – Les résolutions doivent être personnelles et refléter vos propres objectifs et intérêts. Elles devraient être quelque chose qui vous passionne et que vous voulez réaliser.

Fixez un délai – Les résolutions doivent être assorties d’un délai. Cela vous aidera à vous responsabiliser et à vous assurer que vous progressez vers vos objectifs.

Voici quelques exemples que nous ne tenons pas 10 jours : Arrêter de fumer, faire du sport, perdre du poids, arrêter de boire, arrêter de râler, ne plus se plaindre du mauvais temps, ne plus crier sur les enfants, faire attention aux autres, ne plus crier au loup (pour les plus jeunes), ranger sa chambre…

Lorsqu’il s’agit de résolutions, le ciel est la limite ! Vous pouvez choisir les objectifs que vous voulez, et il n’y a pas de mauvaise façon de faire les choses. Veillez simplement à ce qu’ils soient réalistes, spécifiques et personnels ! Et surtout, amusez-vous en travaillant à vos résolutions !

Le toast de fin d’année

Un toast est une façon traditionnelle de célébrer les occasions spéciales. Les toasts sont souvent portés lors des célébrations du Nouvel An, et ils sont une façon de souhaiter à tous une bonne année. Il existe de nombreux types de toasts différents, et ils peuvent être personnels ou génériques. Voici quelques conseils pour porter un toast lors du réveillon du Nouvel An :

Rendez-le personnel – Un bon toast doit être personnel et sincère. Il doit refléter les pensées et les sentiments de la personne qui porte le toast.

Soyez bref – Un bon toast doit être bref et aller droit au but. Il n’est pas nécessaire de radoter à propos de rien !

Soyez créatif – Un bon toast doit être créatif et unique. Il doit se démarquer des autres et être quelque chose dont les gens se souviendront.

Soyez positif – Un bon toast doit être positif et optimiste. Il doit donner le ton de la nouvelle année à venir et faire en sorte que chacun se sente plein d’espoir pour l’avenir.

Porter un toast est une tradition qui remonte à des siècles. C’est une façon de célébrer les occasions spéciales, et le réveillon du Nouvel An ne fait pas exception. Si vous cherchez un moyen de souhaiter à tous une bonne année, envisagez de porter un toast lors de votre prochaine célébration du Nouvel An !

Bonne année ! et les baisers et les câlins

Les baisers et les câlins sont une façon traditionnelle de célébrer le Nouvel An. Ils sont un moyen de montrer votre amour et votre affection pour les autres, et ils peuvent contribuer à porter chance pour l’année à venir. Lorsque vous donnez un baiser ou une accolade, il est important de dire « Bonne année » à vos proches. Cela les aidera à démarrer la nouvelle année du bon pied.

Une bonne façon de dire « Bonne année » est de souhaiter à vos proches une nouvelle année heureuse et prospère. Vous pouvez également leur souhaiter une bonne santé et du bonheur pour l’année à venir. Quoi que vous fassiez, veillez à exprimer votre gratitude et votre amour pour vos amis et votre famille le soir du Nouvel An. Ils apprécieront votre sentiment, et cela contribuera à rendre la nouvelle année un peu plus radieuse.

Le réveillon du Nouvel An est un moment de célébration et de réflexion. C’est le moment de célébrer les réalisations de l’année écoulée et d’envisager les possibilités de l’année à venir. C’est aussi un moment pour les amis et la famille, et il n’y a pas de meilleure façon de célébrer que par des baisers et des câlins. Que vous soyez à la maison ou en ville, assurez-vous de profiter de la Saint-Sylvestre cette année !

