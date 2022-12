La prévention de la grippe est importante. La meilleure façon de prévenir la grippe est de se faire vacciner contre la grippe (vaccin antigrippal). Se faire vacciner permet de vous protéger, vous et votre entourage, contre la maladie. Vous pouvez également prendre d’autres mesures, comme vous laver souvent les mains, vous couvrir la bouche lorsque vous toussez ou éternuez, évitez les contacts étroits avec les personnes malades et restez à la maison si vous vous sentez mal. Manger des aliments sains, comme des fruits et des légumes, peut également contribuer à renforcer votre système immunitaire afin qu’il puisse combattre les germes qui pourraient vous rendre malade.

Se faire vacciner la meilleure prévention ?

Il est important de se faire vacciner contre la grippe avant le début de la saison des grippes. Si vous n’êtes pas vacciné avant que les premiers cas ne commencent à apparaître, vous courez un risque accru d’attraper la maladie. Le vaccin antigrippal peut être administré à partir du mois d’octobre aux adultes et enfants de plus d’un an. Il est recommandé que tout le monde âgé de 6 mois ou plus se fasse vacciner chaque année, car il est impossible de prédire quelle souche sera dominante à l’approche de la saison des rhumes et des grippes

Le vaccin antigrippal protège contre les virus qui sont à l’origine des cas les plus courants de grippe. Il est important de noter que le processus pour produire le vaccin prend environ six mois, ce qui signifie qu’il faut décider quelles souches devraient être incluses dans la formule du vaccin bien avant le début effectif de la saison des rhumes et des grippes. Les fabricants essaient donc toujours d’anticiper correctement les souches dangereuses qui pourraient circuler au cours de l’année, mais il y a encore une certaine incertitude sur ce dont on peut s’attendre exactement. La vaccination est par conséquent la meilleure protection possible contre cette maladie infectieuse très contagieuse et potentiellement mortelle.

De plus il est crucial que toutes les personnes à haut risque se fassent vacciner contre la grippe afin qu’elles soient protégées au maximum : femmes enceintes, personnes âgées, jeunes enfants et personnes souffrant de conditions médicales sous-jacentes telles que l’asthme ou une immunodépression. Enfin, un autre avantage du vaccin antigrippal est qu’il protège également votre entourage : si vous êtes immunisés, vous ne pouvez pas transmettre le virus à votre famille ou à vos amis si vous en contractez une version atténuée. Cela signifie également que ceux qui sont vulnérables aux effets graves et mortels peuvent rester en sécurité grâce à votre vaccination.

Certaines personnes ne doivent pas se faire vacciner

Se faire vacciner contre la grippe est le meilleur moyen d’éviter d’attraper la grippe. Cependant, certaines personnes ne doivent pas se faire vacciner contre la grippe. Il s’agit notamment :

Les très jeunes bébés de moins de 6 mois,

Les femmes enceintes,

Les personnes allergiques à certains ingrédients du vaccin et qui risquent une réaction sévère (anaphylaxie),

Les personnes qui ont eu de mauvaises réactions à des vaccins précédents devraient également consulter leur médecin avant de se faire vacciner à nouveau,

Les personnes atteintes d’une maladie fébrile aiguë,

Et toutes les personnes souffrant ou ayant souffert de Guillain-barré.

Eviter la grippe avec un mode de vie sain

L’adoption d’un mode de vie sain peut contribuer à vous protéger contre la grippe.

Si la vaccination annuelle contre la grippe est l’un des meilleurs moyens de prévenir l’infection, il existe d’autres mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque d’attraper le virus.

En mangeant des aliments nutritifs et en faisant régulièrement de l’exercice, vous renforcerez votre système immunitaire, ce qui permettra à votre organisme de combattre plus facilement les virus avec lesquels il pourrait entrer en contact.

De plus, de bonnes habitudes d’hygiène, comme se laver fréquemment les mains et se couvrir la bouche lorsqu’on tousse ou éternue, contribuent à éloigner les germes. En prenant ces simples précautions, vous pouvez minimiser vos chances de tomber malade cette saison.

Top 7 des gestes à respecter pour éviter la Grippe

Vous lavez les mains Ne pas vous touchez les yeux ni le nez avec les mains; Faites de l’exercice régulièrement; Dormez suffisamment; Mangez sainement; Ne vous approchez pas d’une personne grippée; Ne fumez pas;

En conclusion, se faire vacciner contre la grippe est une étape importante pour vous protéger, vous et vos proches, contre cette maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle. Il est également essentiel que les personnes à haut risque, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant d’affections sous-jacentes, se fassent vacciner afin de bénéficier d’une protection maximale.

En outre, l’adoption d’un mode de vie sain peut contribuer à réduire le risque d’infection en renforçant votre système immunitaire afin qu’il puisse combattre les virus plus facilement.

Enfin, le respect de pratiques d’hygiène simples, comme le lavage fréquent des mains ou le fait de se couvrir la bouche lorsqu’on tousse ou éternue, aide à tenir les germes à distance.

En prenant ces précautions et en vous faisant vacciner chaque année contre la grippe, vous pourrez minimiser vos risques de tomber malade cette saison.