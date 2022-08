Le Langya-Henipavirus est un nouveau virus qui a été identifié en Chine pour la première fois en fin 2018. Le Langya-Henipavirus ou LayV a été identifié chez des patients atteints de fièvre, de dysfonctionnements du foie ou encore des nausées. Ils semblent avoir été contaminés par des animaux.

Le virus Langya a été découvert dans 35 échantillons de patients recueillis dans deux provinces de l’est de la Chine, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Les chercheurs de Chine, à Singapour et en Australie, n’ont trouvé aucune indication que le virus ait été transféré entre humains et qu’il est, pour le moment, ce potentiel.

Ils ont émis par contre l’hypothèse que le virus aurait pu infecter l’homme par l’intermédiaire des musaraignes, petits mammifères qui se nourrissent d’insectes.

Qu’est-ce que le Langya-Henipavirus ?

Le Langya-Henipavirus est un nouveau virus qui a été identifié en Chine. Ce virus est une menace potentielle pour la santé publique, car il est hautement pathogène et pourrait à l’avenir se propager facilement d’une personne à l’autre ce qui ne semble pas être actuellement le cas.

Ce virus est similaire au Nipah virus et au Hendra virus, qui sont tous les deux des virus à ARN de la famille des Paramyxoviridae.

Le virus a été identifié pour la première fois en 2018 ET a été isolé à partir d’un échantillon de sang prélevé sur un patient. Depuis lors, le virus a été identifié dans plusieurs autres échantillons de sang et de tissus prélevés sur des patients atteints. Le virus est également présent dans plusieurs échantillons de sang et de tissus prélevés sur des animaux en Chine de type musaraignes.

Comment se transmet le virus Langya

Le virus se transmet principalement par contact direct avec les fluides corporels d’une personne infectée. La transmission du virus peut également se faire par contact indirect avec les tissus ou les objets contaminés par les fluides corporels d’une personne infectée.

Le virus peut également se transmettre par voie aérienne, lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent, ce qui signifie que les personnes peuvent être infectées en respirant les particules virales dans l’air.

Le virus peut également se transmettre par contact direct ou indirect avec les animaux infectés ce qui semble être le cas ici.

Le Langya-Henipavirus est hautement pathogène pour les humains et peut provoquer de graves maladies et entraîner la mort sur des personnes faibles, âgées, malades ou immunodéprimées ce qui n’est pas s’en rappeler ce cher coronavirus.

Le virus est présent dans plusieurs pays, notamment en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines.

Le Langya-Henipavirus ne semble pour autant pas une menace potentielle pour la santé publique car il ne se transmet pas d’humain à humain (pour le moment ?) ce qui réduit le risque épidémique et même endémique ce qui explique la faible transmission et le nombre de cas depuis 2018.

Le nouveau virus en Chine a été identifié comme étant un Langya-Henipavirus. Ce virus est une nouvelle souche de virus qui a été identifiée pour la première fois en Chine. Le virus a été identifié chez un homme de 41 ans qui a été hospitalisé avec des symptômes respiratoires. Le virus est similaire au Nipah virus, qui a été identifié pour la première fois en Malaisie en 1998.

Quelles sont les principaux symptômes du Langya-Henipavirus ?

Le Langya qui est un Henipavirus est un nouveau virus découvert en Chine de type virus zoonotiques à ARN est responsable d’une maladie potentiellement mortelle chez les humains et les animaux.

Les symptômes principaux du Langya-Henipavirus la fièvre suivie de la fatigue, la perte d’appétit, les douleurs musculaires, des nausées et vomissements, des problèmes hépatiques (foie) et enfin, une baisse des fonctions rénales.

Le virus Nipah de la même famille que le Langya a été répertorié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant l’un des virus les plus susceptibles de provoquer la prochaine pandémie ». Ce sera donc un virus à suivre de près et les scientifiques vont donc l’étudier de prêt afin de ne pas être pris de court si jamais la situation devenait épidémique voire pandémique.