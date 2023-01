Naviguer à bord d’un bateau au gré des saisons est le rêve de nombreuses personnes, que ce soit pour une balade en famille, en couple ou entre amis. Pour transformer ce rêve en réalité, il est essentiel de bien planifier ce projet et choisir convenablement son bateau. Cependant, le choix d’un bateau peut se révéler complexe en raison de la multitude de modèles disponibles sur le marché. Pour trouver le bateau adapté à son style de vie, il est primordial d’analyser ses besoins et d’autres critères spécifiques.

Quel type de bateau choisir selon son style de vie ?

On distingue sur le marché différents types de bateaux qui présentent des avantages et des inconvénients respectifs. Il n’existe pas un bateau parfait et son choix varie en fonction de ses préférences. Il est recommandé de consulter les annonces de bateaux à vendre sur des sites spécialisés pour trouver un bateau adapté à son style de vie. Ces sites publient fréquemment des annonces certifiées de bateaux neufs et d’occasion à vendre. Avec une équipe d’experts, les clients sont accompagnés dans les règles de l’art dans le cadre de leur projet d’achat. Il existe différents modèles de bateaux parmi lesquels il faudra faire un choix.

Les bateaux coque open

Également appelés bateaux open deck ou bowrider, les bateaux coque open (à ponts ouverts) sont les plus populaires du marché. De manière générale, ils sont commercialisés à prix abordables et sont polyvalents et adaptés aux acquéreurs d’une première embarcation. Très maniables et légers, ils possèdent une taille moyenne et sont plus aisément remarquables. Ils sont conçus pour être fonctionnels et pratiques.

Les bateaux coque open possèdent les équipements nécessaires pour une navigation de loisir très agréable. Ils disposent d’espaces adaptés pour accueillir facilement une famille pour une virée en mer, une journée de pêche entre amis, des sports nautiques… Sa petite taille peut toutefois être un inconvénient sur une mer plus agitée ou sur des plans d’eau plus larges. Ce type de bateau est recommandé pour les personnes ayant un budget limité et qui envisagent de naviguer sur des rivières, des lacs ou sur une mer calme.

Les bateaux de ski et de planche

Ces bateaux sont spécialement dédiés aux activités nautiques. Régulateurs de vitesse, ski, ballasts, accroche-corde ou planches de wakeboard, ces bateaux disposent des équipements nécessaires pour pratiquer des sports nautiques. Par ailleurs, ils ne sont pas très polyvalents pour être utilisés pour une balade en famille par exemple. Avec une consommation d’essence plus ou moins importante, ces bateaux sont peu maniables. Ils sont conseillés pour les personnes qui aiment les sports nautiques et les sensations fortes. Ce type de bateau se pilote essentiellement sur les rivières, les mers calmes ou les lacs.

Les bateaux avec cabine

Plus confortables que les bateaux coque open, les bateaux avec cabine disposent d’un habitacle qui sert d’abri pour les passagers. Facilement navigable grâce à sa taille réduite, la conduite de ce type de bateau est agréable et peut être plus sportive. Il peut être utilisé pour pratiquer des activités nautiques sur des fleuves, des lacs ou en bord de mer. Les bateaux avec cabine s’adressent aux acquéreurs disposant d’un budget limité et qui souhaitent pratiquer une activité nautique. Les modèles de bateaux avec cabine accueillent généralement deux couchages et il est parfois difficile de passer plus de deux nuits à bord.

Les bateaux de course

Les bateaux de haute performance sont le plus souvent privilégiés par les personnes qui recherchent les sensations fortes et la vitesse. Pour acquérir ce type de bateau, il faudra disposer d’un gros budget et maîtriser la conduite d’un bateau à grande vitesse. Ces bateaux sportifs procurent des sensations uniques et offrent des performances inégalées. Ils sont très puissants et possèdent dans la plupart des cas un design attrayant et des couleurs vives.

Les bateaux semi-rigides

Également appelés zodiacs, les bateaux semi-rigides sont pratiques, maniables et puissants. Ils se déclinent en une variété de modèles et peuvent être utilisés dans de nombreux cas : pêche en mer, plongée, promenade en famille, croisière, sports nautiques… Il existe des modèles équipés d’espaces de couchage, d’une cuisine, de toilettes, de coffres ou d’une table amovible. Avec une taille minimale de 6 mètres, ils peuvent répondre tant aux besoins des amateurs de navigation en bateau qu’aux besoins des habitués. En fonction des préférences des acquéreurs, il est possible d’opter pour des modèles plus ou moins grands.

Quelles dépenses prévoir pour un bateau adapté à son style de vie ?

Pour acquérir un bateau adapté à son style de vie, il est recommandé d’élaborer avec soin un plan de financement dans la mesure où la vie à bord génère des dépenses, parmi lesquelles nous pouvons citer :

le carburant,

les frais d’entretien et de réparation,

les frais de fonctionnement,

les taxes,

les assurances…

La consommation de carburant varie en fonction du type de bateau. Pour cette raison, il est recommandé d’opter pour un bateau qui consomme moins et d’utiliser des batteries rechargeables afin de limiter la consommation de carburant. L’entretien et les réparations du bateau doivent être planifiés puisqu’ils constituent un poste considérable de dépenses. L’essentiel est d’assurer l’étanchéité de la coque, l’accastillage et une bonne mécanique.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement, il faudra prévoir les coûts en rapport avec les batteries de servitude, le Wi-Fi, la fourniture d’électricité et d’eau. Il est également important de prendre en compte les aménagements comme un chauffage d’appoint, des luminaires LED, un réfrigérateur isolé… La navigation à bord d’un bateau est également assortie d’une redevance annuelle et il est conseillé d’assurer son bateau même si cette démarche n’est pas obligatoire.

Choix de bateau : les autres paramètres à ne pas négliger

En plus du type de bateau et des dépenses connexes, il y a d’autres paramètres à prendre en compte dans le choix de son embarcation.

La taille du bateau

Pour choisir la taille d’un bateau de plaisance, il est conseillé de prendre en compte le nombre de personnes qui l’utiliseront de façon régulière. L’acquéreur doit considérer le confort à bord et les options en rapport avec son type de navigation : coffres, kits de réparation, accès aux toilettes, housses, sièges, sacs de transport… La coque du bateau doit de plus être dure si l’embarcation doit accueillir plus de deux passagers.

Le lieu d’amarrage

Avant de se lancer dans un projet d’acquisition de bateau, il faudra prendre en compte l’endroit où il sera amarré pendant les périodes de non-utilisation. Le budget peut être conditionné par le choix du port. Certaines personnes peuvent choisir de naviguer toute l’année et décider de conduire le bateau de port en port. Les tarifs de location de place peuvent être élevés en fonction du port choisi. Il est toutefois possible de le stocker à la maison, dans une marina ou dans un quai pour bateaux.

Le moteur du bateau

Pour choisir une motorisation adaptée dans le cadre de l’achat d’un bateau, il sera judicieux de considérer certains critères, à savoir :

la puissance,

le type d’alimentation,

le montage du moteur,

les hélices.

La vitesse maximale du bateau détermine la puissance de son moteur. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de choisir une motorisation avec une puissance supérieure au bateau. Le moteur peut être électrique ou thermique. Pour les petits bateaux, les moteurs électriques sont plus compatibles tandis que les moteurs thermiques conviennent aux grandes embarcations. Il est également important de vérifier si le bateau dispose d’un support moteur. Le choix des hélices doit être effectué en fonction du régime moteur du bateau. Les bateaux offrent un rendement supérieur dans le cas où les hélices possèdent moins de pales.

La fréquence d’utilisation du bateau

Le programme de navigation doit être convenablement défini avant l’achat d’un bateau. Il faudra définir préalablement les activités pour lesquelles on souhaite acheter un bateau (pêche, croisière, baignade…). Un même bateau ne peut pas naviguer en rivière, en mer ou sur un lac. Il existe toutefois des bateaux polyvalents qui peuvent être utilisés dans de nombreux cas : balades sportives, pêche sportive, petites traversées en famille… Dans tous les cas, il faudra prendre en compte les critères précédemment énumérés et les fonctionnalités proposées par les fabricants.