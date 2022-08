Si vous n’avez pas fait beaucoup de yoga dans le passé, vous allez être gâté. Une fois que vous aurez réalisé à quel point c’est agréable et gratifiant, nous estimons que vous allez préférer les séances de yoga à la maison aux séances en studio.

Mais comment faire en sorte que notre pratique du yoga à domicile soit durable ?

En en faisant quelque chose que vous aurez envie de pratiquer encore et encore. Voici quatre conseils pour développer une pratique du yoga à domicile qui durera des années.

Créez un environnement approprié

L’environnement dans lequel vous pratiquez le yoga peut avoir un impact significatif sur le type d’expérience que vous avez, et ceci est vrai pour presque tout ce que vous faites.

Essayez donc d’aménager votre espace de pratique de manière à refléter l’humeur et l’intention que vous souhaitez apporter à votre pratique.

Pour les praticiens, cela signifie pratiquer à l’extérieur ou devant une grande fenêtre avec beaucoup de lumière naturelle, faire brûler de l’encens et des bougies, non seulement parce qu’ils sont beaux et sentent bon, mais aussi pour ce qu’ils représentent.

Il est également préférable de pratiquer seule à la maison, où il n’y a pas de distractions ou de personnes dans mon espace et mon temps sacrés.

Si cela n’est pas possible pour vous, discutez avec vos compagnons de vie pour leur faire comprendre que votre espace sacré est important pour vous et qu’ils ne doivent pas y pénétrer pendant que vous pratiquez le yoga.

Si cela vous semble trop difficile, aménagez votre espace comme vous le souhaitez.

Apportez des fleurs fraîches, un ventilateur, votre musique préférée ou tout autre élément qui vous rendra heureux lorsque vous arriverez sur votre tapis de yoga.

Découvrez les cours de yoga gratuits en ligne

Suivre des cours en ligne peut être extrêmement bénéfique pour orienter votre pratique. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour votre pratique, il est utile d’avoir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouveaux repères sur quelque chose que vous connaissez et aimez déjà.

Pour trouver des instructeurs de yoga inspirants, il suffit de naviguer sur Youtube, il y a pleins de chaines de yoga qui publient un contenu très qualitatif.

Même si vous ne regardez pas de vidéos tous les jours, il est bon de savoir qu’il existe des cours de yoga gratuits en ligne qui vous attendent dès que vous en avez besoin.

Pratiquez seul les postures de yoga pour débutants

Si vous êtes novice en matière de yoga, il peut être intimidant d’essayer de suivre les autres étudiants dans le cours de yoga de votre studio local.

Cela peut parfois limiter votre apprentissage et vous exposer à un risque de blessure.

En ramenant votre pratique du yoga à la maison, vous vous donnez la possibilité d’explorer des postures de yoga que vous n’auriez peut-être pas eu le temps ou l’espace d’explorer autrement.

Perfectionnez votre alignement et essayez de tenir chaque posture plus longtemps que la séance précédente.

Si vous êtes un pratiquant expérimenté, c’est l’occasion de réussir enfin la pose du danseur ou la pose du pigeon royal. C’est également un excellent moment pour améliorer votre souplesse d’une manière hautement personnalisée, adaptée à votre corps et à vos objectifs.

Faites attention à votre corps

On vient de vous dire de profiter de l’occasion pour pratiquer les postures de yoga et la souplesse par vous-même, mais n’oubliez pas d’écouter votre corps.

Arrêtez de faire quelque chose si cela vous fait mal.

Si vous ressentez une sensation de picotement ou de pincement, abandonnez la posture progressivement.

Réduisez votre temps de pratique si votre corps se sent faible.

Dernières réflexions

Commencer le yoga à la maison est une aventure passionnante. Il vous permet de vous connecter à vous-même et à la conscience universelle à tout moment de la journée et de la manière dont vous le souhaitez.

L’essentiel est de développer une pratique du yoga à domicile qui vous plaise vraiment, même si elle ne consiste qu’en quelques étirements légers ou en une méditation certains jours.

N’ayez pas peur d’essayer !