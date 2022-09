Samedi avait lieu le match PSG – Brest de là 7ième journée de Ligue 1. Et Persnel Kimpembe c’est faire remarquer non pas son jeu, non par son rôle de capitaine, mais bien par son comportement.

Un incident impliquant Presnel Kimpembe et l’arbitre Jérémie Pignard s’est produit samedi lors du match contre Brest (1-0) et celui-ci n’était pas passé inaperçu pendant la soirée.

Dans son émission dimanche soir Football, Prime Video revient sur cet évènement dans son format « Sur Ecoute » qui permet de suivre les arbitres au plus près du match, en immersion.

Et l’audio, qui vient compléter le geste violent ou Kimpembe repousse le bras de l’arbitre, ne laisse plus de place au doute sur l’agressivité du joueur qui dit à l’arbitre : Wesh, touche moi pas frère pourquoi tu me touches ?

🦻 Un match tendu, des décisions difficile à prendre, vivez la fin de match de @PSG_inside – @SB29 dans l'intimité de l'arbitre Jérémie Pignard. Pour la 3e fois sur Prime Video, retrouvez Sur Écoute :

Dimanche soir football pour l’image

Pour Presnel Kimpembe aucune excuse après la diffusion et images par Amazon Prime Video.

Dans cet extrait (cf. Tweet ci-dessus) on voit clairement le tacle de Presnel Kimpembe, puis l’altercation entre les jours et l’arbitre de ce match PSG-Brest qui écarte sèchement mais calmement les joueurs afin d’éviter un accrochage.

Il se fait alors repousser violemment le bras par Kimpembe qui ne semble pas s’être calmé depuis son précédent tacle et carton jaune.

Sur Ecoute pour l’audio

Vient alors avec l’image de samedi soir, l’audio avec la nouvelle fameuse séquence Sur Ecoute qui permet de suivre en mode immersion les discussions qui ont lieu sur le terrain avec les arbitres, les joueurs ou encore les entraîneurs.

Dans cet extrait audio + image le défenseur du PSG, Kimpembe, dit à l’arbitre en même temps que son geste brusque pour repousser le bras de M. Pignard.

« Wesh touche moi pas frère pourquoi tu me touches ? » Presnel Kimpembe Défenseur du PSG pendant le match PSG – Brest

L’arbitre Jérémie Pignard était resté calme en l’écartant des autres joueurs :

« Allez hop, on y va ! On y va ! »

Puis lorsque Kimpembe lui repousse le bras avec violence et tiens ses propos lui indiquant avec agressivité de ne pas le toucher il répond calmement :

« Pourquoi s’exciter ? Allez, Allez ! »

Et clairement Christophe Galtier le rappel à l’ordre sèchement :

« Kim, viens-ici »

Le carton et le tacle précédant l’altercation

Retrait du carton rouge les débuts de sa fureur ?

Le capitaine parisien s’approche de l’officiel alors qu’il va au vestiaire et demande pourquoi se retrait du rouge à Christophe Hérelle, défenseur de Brest.

En effet Neymar a été taclé par Hérelle ancien défenseur de Nice.

Mais, ce qui justifie donc le retrait du rouge, Neymar lancé par Messi en avant sur cette action était finalement hors-jeu ce qui ne satisfait absolument pas Kimpembe :

« Même s’il y a un hors-jeu, cela veut-il dire qu’il peut le découper ? »

🤔 Carton jaune, carton rouge ou rien du tout ?

🤔 Carton jaune, carton rouge ou rien du tout ?

Découvrez de l'intérieur comment Jérémie Pignard a pris la décision sur la percée de @neymarjr ! Sur écoute ! Un sujet à découvrir en intégralité à partir de 19H00 dans Dimanche Soir Football !

Christophe Hérelle aurait-il dû être exclu ?

Kimpembe :

« Dans mon rôle de dernier défenseur, c’était une occasion perdue pour moi. Pour moi, c’était suffisant «

Pignard :

» S’il prend pour une faute grossière c’est rouge et il peut le garder » « Non c’était un anéantissement pour moi » (comprendre d’occasion)

Kimpembe :

« Dernier défenseur »

Pignard :

« Pour moi c’était suffisant, oui c’est pour ça » « C’est le protocole ! »

Kimpembe :

« C’est n’importe quoi parce que s’il se blesse… »

Pignard :

« Bien sûr si c’était une faute grossière J’aurais garde le rouge pour moi » « Je re-regarderais, d’accord ? » « Pour moi c’était un anéantissement, suffisant »

Le tacle dangereux et l’altercation

Avant l’altercation Presnel Kimpembe avait fait un tacle risqué à deux pieds sur Irvin Cardona qui a rendu furieux l’entraîneur brestois Michel Der Zakarian et qui le redira en conférence de presse

« Je ne dis pas que c’est un attentat mais tout le monde a entendu le bruit et vu le choc »

Ce geste près de la ligne de touche (91e) aurait certainement mérité un deuxième carton rouge, signe d’expulsion pour Presko.

Le défenseur (blessé aux ischio-jambiers) et avec pourtant le brassard de capitaine ne va pas malgré son jaune précédent et un tacle dangereux redescendre dans les tours et adviendra l’altercation avec l’arbitre du match.

Heureusement qu’il sort pour blessure car l’arbitre aurait confirmé qu’il souhaitait lui mettre un second jaune.

La décision de la commission de la LFP d’enquêter sur cette altercation et ce geste irrespectueux est toujours en suspens, mais gageons que ces images et l’audio ne vont pas arranger le cas de Kimpembe qui comme certains joueurs devraient réfléchir à l’image qu’il renvoie, et surtout à ce qu’il génère chez les plus jeunes surtout pour un champion du monde et joueur du PSG. Espérons que sa blessure et son absence vont le faire réfléchir.