En effet, le comparateur vous livrera une sélection des meilleures offres pour vous, en fonction de vos préférences (technologie, prix, options…). Il ne vous restera plus qu’à les étudier et à choisir ! Vous pourrez alors souscrire, en ligne ou par téléphone, l’offre que vous souhaitez.

Il s’agit, dès lors, de comparer les différentes offres Internet des opérateurs. Pour ce faire, il est dans votre intérêt d’utiliser un comparateur de prix en ligne, comme le conseillent les experts du site boutique-box-internet.fr. C’est gratuit, et vous allez gagner du temps et de l’argent.

Après avoir réalisé le test d’éligibilité à la fibre, vous savez maintenant à quelle technologie vous pouvez prétendre et quels sont les fournisseurs en mesure de vous l’installer.

Si votre nouveau logement n’est pas encore raccordé à la fibre optique, il se peut qu’elle ne soit pas très loin. En effet, aujourd’hui, près des deux tiers de l’Hexagone est éligible à la fibre et son déploiement avance à bon rythme. D’ici à 2025, selon le calendrier prévisionnel du gouvernement, tous les foyers (ou presque) devraient pouvoir bénéficier d’une connexion en fibre optique. Pour savoir quand votre commune sera raccordée, vous pouvez utiliser cet outil .

En effet, il convient de réaliser ce test avec les quatre principaux fournisseurs d’accès à Internet, car tous ne proposent pas la même technologie et les mêmes services selon votre adresse, prévient le site boutique-box-internet.fr

Si vous allez déménager, vous devez, tout d’abord, savoir quelle technologie est disponible dans votre nouveau logement : fibre optique, ADSL ou box 4G. Pour ce faire, il faut tester votre éligibilité à la fibre Orange , Bouygues Télécom, Free et SFR.

Vous allez déménager et vous souhaitez équiper votre nouveau foyer de la fibre optique ? Tout d’abord, il s’agit de tester votre éligibilité à cette technologie dans votre nouveau logement. Ensuite, vous devrez comparer les différentes offres. Et, enfin, souscrire en ligne ou par téléphone. Nous vous expliquons comment procéder…

