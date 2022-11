Les meilleures bières selon les experts sont une sélection des meilleures bières que vous pouvez trouver sur le marché. Ces bières ont été soigneusement sélectionnées par des experts afin de vous offrir les meilleures saveurs et les meilleurs arômes.

Si vous êtes amateur de bière, vous serez ravis de découvrir cette sélection des meilleures bières. Vous pourrez y trouver des bières blondes, ambrées, brunes, IPAs, stouts et bien d’autres encore. Chaque type de bière a ses propres caractéristiques et saveurs uniques qui feront de votre dégustation une expérience inoubliable.

Alors, qu’attendez-vous ? Goûtez à ces délicieuses bières et laissez-vous transporter par leurs arômes et leurs saveurs uniques !

Top 100 des meilleurs bières du monde 2022

Meilleure bière brune du monde

Médaille d’Or – Cap D’Ona – Grand Cru Brune – FRANCE

Médaille d’Argent – Mira – Bière Élevée En Fût De Chêne – FRANCE

Meilleure bière brune Brésil

Médaille d’Or – Noi – Bárbara

Meilleure bière brune Canada

Médaille d’Or – La Voie Maltee – La Polissonne

Médaille d’Argent – Cameron’s Brewing – Where The Buffalo Roam

Meilleure bière brune Chili

Médaille d’Argent – Clurican By Trog – Barley Wine

Médaille d’Bronze – Perro Ovejero – Barley Wine

Meilleure bière brune Allemagne

Médaille d’Or – Weyermann® Braumanufaktur – Nr.10 Barley Wine

Meilleure bière brune Italie

Médaille d’Or – Birrificio del Ducato – La Prima Luna

Meilleure bière brune Japon

Médaille d’Or – Miyazaki Hideji Beer – Hideji Premium Barley Wine

Meilleure bière brune Irlande

Médaille d’Or – Eight Degrees – Original Gravity #4

Meilleure bière brune Royame-uni

Médaille d’Or – Arran Brew Ltd – Arran Sleeping Warrior

Meilleure bière aromatisée du monde

Necessary Evil – Bourbon Barrel Aged Stout – Royaume-uni

Meilleure bière IPA du monde

Camba – Black Shark – Allemagne

Meilleure Lager du monde

Ayinger – Celebrator Doppelbock – Allemagne

Meilleure bière sans alcool ou à faible teneur en alcool du monde

The Flying Dutchman Nomad Brewing Company -Freak Kriek Zero Point Three Feel Free Merry Cherry Beer – Belgique

Meilleure bière Pale du monde

Vale Brewing – Tropic Ale – Australie

Meilleure bière sour et sauvage du monde

Queue De Charrue – Vieille Brune /Oud Bruin – Belgique

Meilleure bière de spécialité du monde

Indie Alehouse – Vine Song 5 – Canada

Meilleure bière stout et porter du monde

Original Beer Company – Bullrock Stout – République de Corée

Meilleure bière de blé du monde

Schützengarten – Weizeneisbock – Suisse

Les meilleures bières selon les consommateurs

La consommation de bière est l’une des activités les plus populaires au monde. De nombreux facteurs entrent en jeu dans le choix d’une bonne bière, notamment le goût, la qualité et le prix. Les consommateurs ont donc des opinions très différentes sur ce qui constitue la meilleure bière.

Certaines personnes préfèrent les bières légères et rafraîchissantes, tandis que d’autres optent pour des saveurs plus complexes. Il existe également une grande variété de styles de bières, allant des blondes aux brunes en passant par les IPA et les stout. Avec tant de choix disponibles, il n’est pas surprenant que les gens aient des opinions divergentes sur la meilleure bière.

Heineken

Stella Artois

Corona

Guinness

Carlsberg

Budweiser

Beck’s

Leffe

Hoegaarden

Grolsch

Les meilleures bières selon les brasseurs

La Chouffe, une bière belge blonde épicée

L’Orval, une bière trappiste belge au goût unique

La Rochefort 10, une bière trappiste belge forte et intense

La Westmalle Tripel, une bière trappiste belge blonde merveilleusement équilibrée

La Chimay Blue, une bière trappiste belge forte et ronde

Leffe Blonde, une bière blonde belge légère et rafraîchissante

Delirium Tremens, une bière belge blonde délicieusement fruitée et épicée

Palm Ale, une excellente bière belge blonde légèrement amère

Kriek Boon, une délicieuse bière belge à la cerise acide et au goût fruité intense

Duvel, une magnifique bière belge blonde aux saveurs fruitées

Les meilleures bières selon les dégustateurs

Les dégustateurs de bières ont sélectionné les 10 meilleures bières selon leurs goûts. Parmi les meilleures bières, on retrouve des classiques comme la Budweiser, la Corona ou la Heineken, mais aussi des bières artisanales comme la Chimay, la Delirium Tremens ou la Rochefort. Les 100 meilleures bières selon les dégustateurs sont :

La Budweiser

La Corona

La Heineken

La Chimay

La Delirium Tremens

La Rochefort

L’Orval

La Westvleteren 12

La Trappistes Rochefort 10

La St-Bernardus Abt 12

Les meilleures bières selon les amateurs

Il y a une bière pour chaque occasion et pour chaque goût. Les amateurs de bière ont leur propre opinion sur ce qui constitue la meilleure bière. Certains préfèrent les bières fortes et amères, d’autres préfèrent les bières plus douces et fruitées. Certains aiment les bières artisanales, d’autres préfèrent les grandes marques. Quelle que soit votre préférence, il y a une bière parmi les 5 meilleures bières des amateurs qui vous conviendra.

Les amateurs de bière ont sélectionné les 5 meilleures bières du monde.

Toppling Goliath Kentucky Brunch Brand Stout

Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout

Toppling Goliath Kentucky Brunch Brand Stout

Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout

Westvleteren 12

Toppling Goliath Kentucky Brunch Brand Stout

Une bière à base de café et de whisky qui a été élue meilleure bière au monde par plusieurs publications.

Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout

Pliny the Younger, la Heady Topper, la Sink the Bismarck ! et la Zombie Dust.

Toppling Goliath Kentucky Brunch Brand Stout

Une bière stouter à base de café et de whisky qui a été élue meilleure bière au monde par plusieurs publications. Cette bière a un goût riche et complexe, avec des notes de café, de chocolat, de caramel et de whisky. La Toppling Goliath Kentucky Brunch Brand Stout est une bière très appréciée par les amateurs de bière.

Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout

Une autre bière très appréciée. Cette bière est une stout Russian Imperial très forte et très amère. La Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout a un goût complexe, avec des notes de café, de chocolat, de caramel et d’alcool. Cette bière est très appréciée par les amateurs de bière.

Westvleteren 12

Une autrebière très appréciée par les amateurs de bière. La Westvleteren 12 est une bière belge réputée pour être l’une des meilleures au monde. La Westvleteren 12 a un goût complexe et équilibré, avec des notes de caramel, de fruits secs, de miel et d’alcool. Cette bière est très appréciée par les amateurs de bière.

D’autres bières très populaires parmi les amateurs de bière sont la Pliny the Younger, la Heady Topper, la Sink the Bismarck ! et la Zombie Dust.

Top 5 des bières dans le monde par disponibilité dans les pays

Coors Light

La Coors Light est une bière légère produite par la Molson Coors Brewing Company. Coors Light est la deuxième bière légère la plus populaire aux États-Unis et est disponible dans plus de 30 pays.

Miller Lite

Miller Lite est une bière légère produite par MillerCoors. Miller Lite est la troisième bière légère la plus populaire aux États-Unis et est disponible dans plus de 50 pays.

Budweiser

Budweiser est une bière blonde de style américain produite par Anheuser-Busch InBev. Budweiser est l’une des bières les plus populaires aux États-Unis et est disponible dans plus de 80 pays.

Corona Extra

Corona Extra est une pilsner de style mexicain produite par Grupo Modelo. Corona Extra est la quatrième bière la plus populaire aux États-Unis et est disponible dans plus de 150 pays.

Heineken

Heineken est une bière blonde de style hollandais produite par Heineken International. Heineken est la cinquième bière la plus populaire aux États-Unis et est disponible dans plus de 170 pays

Meilleures bières du monde 2021 aux World Beer Awards

Meilleure bière brune : Aroeira – Wäls Cervejá Arte Brésil

Meilleure aromatisée : Double Tempest – Amsterdam Brewing Company – Canada

Meilleure IPA : Drunken Sailor – Brasserie Crew Republic – Allemagne

Meilleure Lager : Kloster Starkbier – Alpirsbacher Klosterbräu – Allemagne

Meilleure Sour et sauvage : Queue de Charrue Vieille Brune – Brasserie Vanuxeem – Belgique

Meilleure spécialité : Niubic Riesling Sour – NBeer – Chine

Meilleure Stout et Porter : McGargles Export Stout – Rye River Brewing Company – Irlande

Meilleure Blé : Blanche de Chambly – Unibroue – Canada

Meilleure Pale : La Saison du Tracteur – Microbrasserie Le Trou du Diable – Canada

Il existe tellement de types de bières différentes qu’il peut être difficile de décider laquelle est la meilleure.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelle est votre bière préférée !

Si votre style préféré ne figure pas dans cette liste et doit être ajouté, veuillez laisser un commentaire également !