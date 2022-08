Le nom professionnel de Jacqueline Charlotte Dufresnoy était Coccinelle, et elle était une actrice, interprète, chanteuse et militante française qui a été l’une des premières personnes en Europe à subir une chirurgie de confirmation de genre reconnue et réussie.

Jacqueline Charlotte Dufresnoy est née à Paris le 23 août 1931. Beaucoup de gens ce seraient interrogés sur son identité sexuelle en raison de sa petite taille d’1,75 m et de sa faible corpulence à l’époque. Elle aurait pris conscience rapidement de ses problèmes de genre à l’âge de quatre ans. Elle a commencé à prendre des hormones en 1952 et a fait ses débuts en tant que showgirl rapidement l’année suivante.

Les débuts et sa notoriété

Elle s’est immédiatement fait connaître et a rapidement rejoint les autres célèbres showgirls transgenres April Ashley, Marie-Pierre Pruvot en tant qu’habituée de la boîte de nuit Le Carrousel de Paris.

Elle connaît un tel succès qu’elle est incluse dans plusieurs films, qu’une chanson lui est dédiée par un chanteur italien, Ghigo Agosti, et qu’elle joue dans sa propre revue, « Cherchez la Femme ».

Un an plus tard, elle fait ses débuts en tant que showgirl transgenre chez Madame Arthur (sa mère y vendait des fleurs).

Alors que son numéro chez Madame Arthur devient célèbre auprès des Parisiens et que sa métamorphose suscite un intérêt croissant, elle adopte alors enfin son nom de scène iconique de Coccinelle.

Chirurgie d’affirmation du genre ou de réassignation sexuelle

En 1958, Coccinelle est devenue la première célébrité française à bénéficier d’une chirurgie d’affirmation du genre. À l’époque (dans les années 1950), il était illégal en France de porter des vêtements qui n’étaient pas liés à son genre désigné et ne correspondaient pas au sexe assigné à la naissance. Coccinelle s’est vu attribuer le sexe masculin à la naissance.

La première opération de réassignation sexuelle sur une Française

Les opérations de réassignation sexuelle étaient rares au milieu du 20e siècle. Jacqueline Charlotte Dufresnoy a été la première personne française connue à subir une opération de réassignation sexuelle. C’était en 1958 à Casablanca, deux ans après l’indépendance du Maroc de la France et de l’Espagne.

Elle avait déjà auparavant décoloré ses cheveux bruns en blond au fur et à mesure que sa réputation avait grandi lorsqu’elle est devenue une habituée de la légendaire boîte de nuit Le Carrousel de Paris.

Elle avait également déjà subi une rhinoplastie pour féminiser ses traits avant son opération de 1958, ou elle est devenue la première transsexuelle européenne à subir une vaginoplastie dans la clinique pionnière de Casablanca.

À la suite de son opération, la France a fait modifier sa réglementation pour permettre la révision des actes de naissance après une opération de confirmation du genre. La publicité qui va alors entourer son opération ca permettre alors d’attirer l’attention sur les droits des LGBTQ+, une pionnière.

Son premier mariage a également permis d’obtenir le droit au mariage pour les personnes transgenres en France.

Elle a également contribué à la création du groupe de soutien transgenre Devenir Femme et du Centre d’aide, de recherche et d’information sur la transsexualité et l’identité de genre.

Coccinelle la légende

Coccinelle est rapidement devenue une légende internationale après son retour en France.

À son retour en France, elle devient, comme Christine Jorgenson, un phénomène médiatique. Elle change alors son apparence et son jeu de scène pour refléter les grandes icônes sexuelles du moment, Marilyn Monroe et Brigitte Bardot.

Son spectacle de cabaret a fait le tour du monde, notamment en Europe. Coccinelle fait alors de le tour du monde pendant 25 ans et a été particulièrement populaire en Amérique du Sud.

En outre, elle commence à jouer dans des films tels que Europa Di Notte en 1959 d’Alessandro Blasetti.

Coccinelle se marie avec le journaliste sportif Francis Bonnet lors d’une cérémonie catholique en 1960, à la condition qu’elle soit d’abord rebaptisée. Son mariage, sans précédent tant sur le plan juridique que religieux, affirme la possibilité pour les transsexuels de se marier en France.

En 1963, elle devient la première transsexuelle française à devenir une grande vedette, en jouant dans une revue intitulée « Cherchez la femme » au légendaire Théâtre Olympique de Paris.

Jacqueline Charlotte Dufresnoy crée l’association Devenir Femmes pour aider les personnes transsexuelles. Elle avait l’année d’avant participée au film Los Viciosos en 1962.

Coccinelle a également contribué à la création du Center for Aid, Research, and Information for Transsexuality and Gender Identity.

Coccinelle sa vie amoureuse et sa fin de vie.

Coccinelle se marie avec le journaliste sportif Francis Bonnet en 1960 une première.

Elle épouse en 1996 l’artiste transformiste Thierry Wilson alias Zize Dupanier, une figure de Chez Michou, à Paris.

Coccinelle by Coccinelle, son autobiographie, est publiée en 1987.

Elle s’est ensuite installée à Marseille, où elle a tenu son propre cabaret « chez Coccinelle » de 2002 à 2005.

Coccinelle est victime d’un accident vasculaire cérébral en 2006 et meurt d’un arrêt cardiaque quelques mois plus tard, le 9 octobre 2006, à Marseille à l’âge de 75 ans.

Afin de lui rendre hommage et célébrer coccinelle, qui aurait eu 91 ans, le 23 août 2022 Google lui consacre un Doodle :