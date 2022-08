De 2009 où la première crypto monnaie a officiellement vu le jour à nos jours, plusieurs devises de monnaies cryptographiques ont été créées. A l’instar des monnaies traditionnelles, celles-ci n’ont pas également la même valeur. Quelles sont donc les cryptos monnaies les plus valorisées en 2022 ? Vous découvrirez la réponse dans la suite de cet article.

Le Bitcoin

Première crypto monnaie à voir le jour. Première crypto monnaie en matière de capitalisation boursière. Et première crypto monnaie de par sa valeur à la conversion par rapport au dollar. Le Bitcoin est généré par minage de la blockchain éponyme. A sa sortie en 2009, l’unité du Bitcoin ne valait que 0,01 dollar. En novembre 2021, le Bitcoin a atteint le niveau le plus élevé de toute son histoire, le seuil symbolique de 68 950 dollars. Mais avec le stress financier, il a chuté et est depuis juin 2022 estimé à 20 000 dollars l’unité. Malgré cette perte considérable de sa valeur, le Bitcoin reste à la tête de tous les classements des cryptos monnaies ayant les plus grandes valeurs. Si vous désirez acheter ou vendre du Bitcoin, vous pouvez utiliser la plateforme de courtage de bitalpha ai.

L’Ethereum

Lancé en 2015 par Vitalik Buterin, l’Ethereum est le concurrent immédiat u Bitcoin. Même si sa valeur unitaire est encore très loin derrière celle du Bitcoin, il s’impose déjà comme la crypto monnaie la plus utilisée dans le monde. Cette crypto monnaie est aussi minable, car, elle est basée sur la technologie de la blockchain. L’Ethereum a connu sa plus haute valeur en novembre 2021 lorsque son unité a atteint le seuil de 4 800 dollars. Comme le Bitcoin, il a connu une chute drastique en 2022, retombant à 1 510 dollars l’unité en juin dernier.

Binance Coin

Binance est une crypto monnaie relativement récente. Mais elle s’est déjà fait une place dans le cercle des grandes monnaies virtuelles cryptées. Même si sa valeur unitaire n’atteint pas encore le seuil de 2 dollars, elle a une capitalisation de 42 milliards d’euros en 2022. Déjà, les volumes quotidiens de cette devise cryptographique à la mi-2022 étaient de 1 milliard de dollars, soit 2,3 % de son capital en bourse.

Le Bitcoin Cash

Le Bitcoin Cash est un démembrement du Bitcoin, la première crypto monnaie. Son mode de fonctionnement est le même que celui du Bitcoin. Mais son bloc est plus important que celui du Bitcoin. L’unité du Bitcoin Cash en août 2022 est estimée à un peu plus de 115 dollars avec capitalisation boursière de 2 288 427 644,55 euros.

Le Litecoin

Le Litecoin a été créé en 2011 par Charles Lee. Il repose sur le principe de la blockchain et donc est minable en ligne. Avec une fréquence moyenne des blocs de 2,5 par minutes, il s’est fait très vite une place dans les meilleures cryptos monnaies. En août, la valeur unitaire du Litecoin est estimée à peu plus de 50 dollars. Sa capitalisation en bourse est de 3 917 196 248,91 euros.

L’Ethereum classic

L’Ethereum classic est une crypto monnaie née en 2016.Il est le résultat d’une divergence idéologique entre ses promoteurs et ceux d’Ethereum. Malgré l’ombre que lui fait Ethereum, Ethereum classique se fraye un chemin dans le monde des cryptos monnaies. En août 2022, sa valeur unitaire est estimée à un peu plus de 30 dollars. Il est également capitalisé en bourse avec une valeur nette de plus de 4 742 329 518,64 euros.

Le Ripple

Le Ripple se diffère un peu des cryptos monnaies basées sur la technologie de la blockchain. En effet, celui-ci est conçu comme un système de paiement pour faciliter les transactions interbancaires en temps réels. Le coût de l’unité du Ripple n’a pas encore atteint le seuil des 1 dollar depuis sa création en 2012. Mais il figure déjà dans le classement des meilleures cryptos monnaies grâce à son utilité et aux nombreuses transactions dans lesquelles il est utilisé.