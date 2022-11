Le 16 novembre est le 320ème (321ème pour les années bissextiles) jour de l’année.

Le 16 novembre nous souhaitons une bonne fête aux personnes prénommées :

Marguerite, Margaret, Margareta, Margarete, Margaretha, Margret, Margreta, Greta, Gretchen, Magali, Maggy, Mag, Malgorzata, Margarita, Margaux, Marge.

Origines du prénom Marguerite

C’est un prénom qui est issu du latin.

Que signifie le prénom Marguerite

Le prénom Marguerite vient de « margarita » et veut dire « pureté » et non de la fleur du même nom.

Personne(s) connue(s) prénommée(s) Marguerite

Marguerite Duras écrivaine française 4/04/1914 – 3/03/1996.

Margaret Tatcher 1er ministre britannique 13/10/1925 – 8/04/2013.

Marguerite II de Danemark souveraine actuelle danoise 16/04/1940..

Personne(s) connue(s) née(s) le 16 novembre

Sœur Emmanuelle la « petite sœur des pauvres » 16/11/1908 – 20/10/2008.

Garcimore illusionniste franco-espagnol 16/11/1940 – 18/04/2000.

Brendan Laney joueur de rugby écossais 16/11/1973.

Que s’est-t-il passé un 16 novembre

16 novembre 1917 Georges Clémenceau redevient président du Conseil de France.

16 novembre 1977 l’équipe de France masculine de football bat la Bulgarie 3-1.

16 novembre 2019 début de la pandémie de covid-19..

Jour et Lune

Le 16 novembre nous perdons 4 minutes de jour par rapport au 15 novembre.

Le 16 novembre la Lune nous montre son dernier quartier.

Fêtes et Cadeaux

Le 16 novembre est également fêtée la journée internationale de la tolérance.

Le 16 novembre vous pouvez faire un cadeau aux Marguerite, Margaret, Margareta, Margarete, Margaretha, Margret, Margreta, Greta, Gretchen, Magali, Maggy, Mag, Malgorzata, Margarita, Margaux, Marge de votre entourage pour leur fête, comme :

Chauffe-pieds USB, Bonnet MP3, ou tout geste qui prouvera que vous êtes tolérant.