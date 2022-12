L'Aquitaine est une région riche et dynamique où vous trouverez de nombreuses choses à faire. Vous manquez encore d'idées? Ça...

Squid Game propose au départ un concept qui n'est pas sans rappeler les films Hunger Games, et surtout Battle Royale...

Envie de changer d'air ? Cet été, évadez-vous le temps d’un séjour à Val Thorens et dîtes au revoir à la...

Plus d'articles

Plus d'articles

Le 17/12/1938 découverte du phénomène de la fission nucléaire par Otto Hahn et Fritz Strassmann.

Le 17/12/1600 mariage de Henri IV et Marie de Médicis à Lyon.

Le prénom Judicaële vient de « lud » et « hael » qui signifient « seigneur » et généreux ».

Fêtes et prénoms du 17 décembre, que s’est-il passé le 17 décembre, …

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD