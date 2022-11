Dans cet article, nous allons classer tous les livres Harry Potter du meilleur au pire. Harry Potter est une série de sept livres de fiction écrite par l’auteure britannique J. K. Rowling. La série, qui suit les aventures d’un wizard appelé Harry Potter, a été traduite en plusieurs langues et a été adaptée en une série de films produits par Warner Bros.

Top 7 des livres de la saga Harry Potter du meilleur au pire

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Harry Potter et les Reliques de la Mort

Harry Potter et la Coupe de feu

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry Potter et la Chambre des secrets

Harry Potter à l’école des sorciers

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé est le sixième roman de la série Harry Potter écrite par J. K. Rowling.

La version anglaise est sortie simultanément le 16 juillet 2005, à minuit, dans de nombreux pays anglophones. La version française est sortie le 1er octobre 2005 à minuit. 800 000 exemplaires ont été vendus dans les 24 heures suivant sa sortie, un record historique.

Harry entre en sixième année à l’école de sorcellerie Poudlard (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry). Il entre alors en possession d’un livre de potions portant la mention Le Prince de Sang-Mêlé.

Rufus Scrimgeour remplace Cornelius Fudge au poste de ministre de la magie.

Severus Rogue a fait un vœu incassable avec Narcissa Malfoy : ce vœu engage Rogue à aider Drago Malfoy (le fils de Narcissa) à remplir la mission que Voldemort lui a confiée.

Harry est en vacances chez les Dursley lorsque Dumbledore vient le chercher pour qu’il passe le reste de ses vacances chez les Weasley. En chemin, Dumbledore et Harry rendent visite à Horace Slughorn, ancien professeur de potions et directeur de la maison Serpentard. Dumbledore lui demande de reprendre son poste d’enseignant à Poudlard. Slughorn accepte l’offre. Alors qu’ils font du shopping sur Diagon Alley, Harry, Ron et Hermione surprennent Drago Malfoy dans Knockturn Alley, une allée entièrement dédiée à la magie noire. Harry pense que Drago est devenu un Mangemort.

Slughorn est le nouveau professeur de potions à Poudlard et Rogue est le nouveau professeur de défense contre les arts sombres. Harry reçoit de Slughorn un vieux livre intitulé » Le Prince de Sang-Mêlé » qui contient des annotations utiles d’une personne inconnue.

Ces annotations contribuent à faire de Harry le premier de sa classe en potions et l’élève préféré de Slughorn.

L’identité du Prince de Sang-Mêlé est inconnue, mais Harry pense qu’il pourrait s’agir de son père James Potter.

Dumbledore montre à Harry des souvenirs liés au passé de Voldermort par le biais d’un Pensine (un objet magique).

Harry découvre un souvenir de Dumbledore qui concerne l’enfance de Voldemort. Il était un orphelin qui ne savait pas qu’il était un sorcier jusqu’à ce que Dumbledore vienne le chercher et l’emmène à Poudlard.

Pendant son séjour à Poudlard, Tom Jedusor (Voldemort) était dans le club de Slughorn. Un soir, il interroge Slughorn sur les horcruxes et on lui dit de ne plus en parler.

Harry récupère le vrai souvenir de Slughorn en utilisant Felix Felicis qui révèle que les horcruxes sont de la magie noire utilisée pour cacher une partie de l’âme d’une personne afin qu’elle ne puisse pas mourir tant que l’horcruxe est intact.

Dumbledore dit à Harry qu’il pense que Voldemort n’a réussi à fabriquer que six horcruxes au lieu des sept initialement prévus car deux ont déjà été détruits – le journal de Tom Jedusor par Harry dans la Chambre des Secrets et l’anneau de Gaunt que Dumbledore a détruit.

Il ensuite une rupture de Ginny avec Dean, la sortie de Ron avec Lavande Brown, le comportement étrange de Malefoy, l’utilisation accidentelle de Sectumsempra sur Malefoy, l’accession de Rogue au poste de directeur après avoir tué Dumbeldore…

Harry soupçonne Malefoy de préparer quelque chose lorsqu’il le voit agir bizarrement et découvre qu’il s’est rendu dans la Salle des Requêtes.

Harry utilise le sort Sectumsempra sur Malefoy, mais il est surpris par Rogue qui le met en retenue.

Ginny rompt avec Dean et, après un match de Quidditch, Harry et elle s’embrassent devant tout le monde.

Dumbledore emmène Harry à la recherche d’un horcruxe dans une grotte où Tom Riddle a enlevé deux de ses camarades de l’orphelinat il y a longtemps. Ils trouvent un médaillon au fond d’un bassin entouré de potion. Pour l’obtenir, Dumbledore fait boire à Harry une partie de la potion qui l’affaiblit considérablement.

Ils doivent également affronter une armée d’Inferi sur le chemin du retour à Poudlard, où ils découvrent que les Mangemorts ont pris le contrôle de l’école en utilisant Drago Malefoy comme informateur (il a découvert comment entrer à Poudlard en passant par la salle des pas perdus et utilisait la potion Polyjuice fabriquée par Fred et George Weasley).

Severus Rogue tue Dumbledore sous les ordres de Lord Voldemort, juste devant lui, sans défense, caché sous sa cape d’invisibilité, car il a été gelé par un dernier sort lancé par Dumbledore à l’intention des élèves de Poudlard.

Rogue s’enfuit avec Drago Malefoy, révélant à Harry qu’il est le Prince de Sang-Mêlé.

Harry découvre que le médaillon apporté par Dumbledore est une réplique, laissée par le mystérieux R. A. B..

Après les funérailles de Dumbledore, Harry décide de ne pas retourner à Poudlard l’année suivante et part à la recherche des autres horcruxes.

Il rompt avec Ginny, ne voulant pas la mettre en danger, mais est reconnaissant à Hermione et Ron de l’avoir soutenu tout au long de son périple.

Harry Potter et les Reliques de la Mort

Harry a 17 ans et ne retourne pas à l’école de Poudlard après la mort de Dumbledore. Avec Ron et Hermione, il se concentre sur la dernière mission confiée par Dumbledore, la chasse aux Horcruxes. Mais Lord Voldemort règne en maître et traque les trois fidèles amis qui seront réduits au secret.

D’épreuves en révélations, le courage, les choix et les sacrifices de Harry seront déterminants dans la lutte contre les forces du mal.

Les Mangemorts se réunissent au manoir de Lucius Malefoy pour élaborer un plan visant à capturer Harry Potter.

Voldemort demande la baguette de Lucius Malefoy et tue Charity Burbage.

Après que les Dursley ont été escortés en lieu sûr par des sorciers, les membres de l’Ordre du Phénix se sont rendus au 4 Privet Drive pour emmener Harry.

Le plan consiste à faire apparaître six membres de l’Ordre en tant que Harry avec Polynectar et à faire escorter chacun d’entre eux par un membre plus expérimenté. Tous devront emmener leur » Harry » à un endroit différent où un Portoloin les conduira au terrier, la maison des Weasley.

Malheureusement, comme l’heure du transfert est connue de Voldemort grâce aux informations de Rogue, les Mangemorts attaquent les groupes au moment où ils se séparent. Au cours de la bataille qui s’ensuit, George Weasley perd une oreille à cause du sort Sectumsempra de Rogue ; la chouette de Harry, Hedwig, est tuée par un Avada Kedavra visant Hagrid ; et Alastor Maugrey, surnommé Mad-Eye Moody, est tué par Voldemort.

Le véritable Harry est identifié lorsqu’il lance un Expelliarmus contre Stan Rocade (vraisemblablement sous l’effet de la malédiction Imperius). Voldemort le poursuit mais ne parvient pas à le tuer lorsque la baguette de Harry détruit celle de Lucius Malefoy.

Après une course effrénée, Harry atteint la maison des parents de Tonks, où il se trouve. Rufus Scrimgeour arrive au terrier pour remettre à Ron, Hermione et Harry les héritages que Dumbledore leur a réservés.

Ron reçoit le Deluminator de Dumbledore, Hermione reçoit les Contes de Beedle le Barde et Harry hérite de l’épée de Godric Gryffindor. Le ministère a refusé de donner l’épée à Harry car il prétendait qu’elle n’avait jamais vraiment appartenu à Dumbledore.

Après le mariage de Bill et Fleur, les trois jeunes sorciers décident de partir à la recherche des Horcruxes. Lors de la réception de mariage, le Patronus de Kingsley vient informer les Weasley que Voldemort et ses complices ont pris le contrôle du ministère de la Magie et que le ministre lui-même a été tué.

Harry, Ron et Hermione se rendent à Tottenham Court Road, à Londres, et se rencontrent d’abord dans un café moldu.

Une courte bataille s’ensuit et les trois jeunes gens déménagent au 12 Grimmaurd Square.

Dans les jours qui suivent, le trio découvre par hasard la signification de R.A.B. : il s’agit de Regulus Arcturus Black, le frère de Sirius, un ancien Mangemort mort depuis longtemps.

Harry interroge alors Kreattur sur l’histoire de son ancien maître . L’elfe de maison raconte que Voldemort avait demandé à Regulus de lui prêter son elfe pour accomplir une mission : cacher le médaillon de Serpentard dans une grotte . Après avoir bu tout le poison, Kreattur a suivi les ordres et est retourné chez les Blacks. Il les informe de l’action du Seigneur des Ténèbres avant de repartir avec son elfe de maison à la recherche de l’Horcruxe. Contrairement à Voldermort, il a décidé de boire le poison lui-même mais s’est noyé après avoir donné l’ordre à l’équipe de la maison d’échanger les médaillons pour détruire l’original.

Harry et Ginny ont trois enfants : James Sirius, Albus Severus, et Lily Luna. Ron et Hermione ont également deux enfants : Rose et Hugo.

Les familles se retrouvent à la gare de King’s Cross pour le départ du train de Poudlard.

Ron explique à Harry comment il a obtenu son permis de conduire moldu en jetant une sorte de confusion sur l’examinateur

Lily est trop jeune pour y aller, tandis qu’Albus entre dans sa première année à l’école et que James est déjà à Gryffondor depuis 2 ans

James taquine Albus en lui disant qu’il ira à Serpentard au lieu de Gryffondor, mais Harry lui explique que cela n’a pas d’importance car s’il le souhaite vraiment, le Choixpeau tiendra compte de ses préférences – c’est ce qui s’est passé lorsque Harry a lui-même été trié dans la maison Gryffondor.

James Potter découvre Teddy Lupin en train d’embrasser Victoire Weasley. Neville Londubat est désormais professeur de botanique à Poudlard.

Harry, Ginny, Ron et Hermione voient Draco Malefoy avec sa femme Astoria Greengrass et leur fils Scorpius Hyperion à la gare.

Harry Potter et la Coupe de Feu

Harry Potter et la Coupe de Feu est le quatrième livre de la série Harry Potter. Il a été publié pour la première fois en 2000 et a été écrit par J.K. Rowling. L’histoire se concentre sur Harry, Ron et Hermione qui doivent faire face à de nouveaux défis à l’école de Poudlard.

Ils doivent également faire face à la menace de Voldemort qui est de plus en plus puissant. Ce livre est considéré comme l’un des meilleurs de la série car il est très captivant et a beaucoup d’action.

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban est le troisième livre de la série Harry Potter. Il a été publié pour la première fois en 1999.

Dans ce livre, Harry Potter est en troisième année à l’école de Poudlard. Cette année, il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Lupin. Harry et ses amis Ron et Hermione vont devoir affronter un prisonnier qui s’est échappé d’Azkaban, le célèbre prison pour sorciers.

Ce livre est considéré comme le meilleur de la série par beaucoup de fans. Il est passionnant, avec une bonne dose d’action et d’aventure. Les personnages secondaires sont plus développés et il y a plus de suspense que dans les deux premiers livres.

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban est un excellent livre et il mérite sa place en tête de liste.

Harry Potter et l’Ordre du Phoenix

Harry Potter et l’Ordre du Phoenix est un roman de la série Harry Potter, écrit par J. K. Rowling. Ce livre a été publié en 2003. L’histoire se centre sur la lutte contre Lord Voldemort, qui a repris du pouvoir et commence à faire régner la terreur dans le monde des sorciers. Harry, Ron et Hermione forment l’Ordre du Phoenix, un groupe secret de sorciers qui se battent contre Voldemort et ses partisans. Le livre est considéré comme le plus sombre et le plus mature de la série, car il aborde des thèmes tels que la mort, la violence et la trahison.

Lorsque Harry Potter et l’Ordre du Phénix est sorti, il a été acclamé par la critique et a été salué comme un livre passionnant et intelligent. Cependant, il y a eu quelques voix dissidentes qui ont critiqué le livre pour son manque de profondeur et sa prétention. Certains ont même suggéré que le livre était ennuyeux et difficile à suivre. Quoi qu’il en soit, Harry Potter et la Philosophie de l’ordre du Phoenix est un livre fascinant qui mérite d’être lu.

Harry Potter et l’Ordre du Phoenix a été salué par la critique et a été classé parmi les meilleurs livres de la série Harry Potter.

Harry Potter et la Chambre des Secrets

Harry Potter et la Chambre des Secrets est le deuxième livre de la série Harry Potter écrite par J.K. Rowling. Le livre a été publié pour la première fois en 1998 et a été traduit en français en 2000.

Dans ce deuxième tome, Harry Potter est de retour à Poudlard pour sa deuxième année. Harry, Ron et Hermione découvrent rapidement qu’il se passe des choses étranges dans l’école et qu’une chambre secrète est en train d’être préparée pour quelqu’un ou quelque chose.

Les trois amis vont devoir faire face à de nombreux dangers avant de découvrir la vérité sur la Chambre des Secrets.

Ce deuxième livre est un peu plus sombre que le premier et il y a plus d’action. Les personnages secondaires commencent à avoir plus d’importance et on en apprend un peu plus sur l’histoire du monde des sorciers.

C’est un livre captivant qui se lit rapidement et on a hâte de découvrir la suite des aventures de Harry Potter.

Harry Potter à l’école des sorciers

Les parents de Harry Potter, Lily et James, ont été tués par le mage noir le plus puissant du monde des sorciers : Voldemort.

Harry est recueilli à l’âge d’un an par sa tante maternelle Pétunia et son oncle Vernon. Ces derniers ont toujours voué une haine farouche aux parents du garçon.

Le jour de son onzième anniversaire, Harry est contraint de quitter la maison. Cependant, le jour du onzième anniversaire de Harry, un demi-géant nommé Rubeus Hagrid vient le chercher pour l’informer qu’il est inscrit à l’école de sorcellerie Poudlard depuis sa naissance et pour lui remettre sa lettre.

C’est Harry lui-même, alors qu’il était bébé, qui a fait ricocher le sort de Voldemort sur lui, désactivant ses pouvoirs et le réduisant à une créature insignifiante.

Hagrid a grandi sans pouvoirs magiques, ce qui lui a permis de ne pas être admiré dans le monde des sorciers.

Il a accompagné Harry pour acheter sa baguette et des fournitures scolaires.

Il en a profité pour récupérer un mystérieux paquet à Gringotts sur ordre de Dumbledore.

Harry rencontre Ron et Hermione dans le Poudlard Express et découvre rapidement l’hostilité que semblent lui porter le jeune Drago Malefoy et le professeur de potions Severus Rogue.

Lorsque les élèves arrivent à Poudlard, ils sont affectés à différentes maisons après avoir enfilé le « choixpeau » qui analyse leur personnalité : Harry, Ron et Hermione sont tous affectés à la maison Gryffondor.

Plus tard dans l’année, les trois amis découvrent par hasard qu’un énorme chien à trois têtes est logé dans le château lui-même et semble garder quelque chose sous une trappe, probablement le mystérieux objet que Hagrid a récupéré dans la banque des sorciers juste avant le début de l’année scolaire.

Harry est convaincu que le professeur Rogue essaie de créer une diversion pour tromper le chien à trois têtes et récupérer l’objet en question, qui semble concerner Dumbledore et l’un de ses amis, un certain Nicholas Flamel

Le jour de Noël, Harry découvre parmi ses cadeaux une cape d’invisibilité qui appartenait à son père James Potter. Il décide de l’utiliser et, afin d’éviter que Snapeland Hogsmeade ne le surprenne dans les couloirs, il se cache dans une salle de classe désaffectée où il découvre un miroir triangulaire, le miroir du Riséd a le pouvoir de montrer le désir le plus cher de la personne qui observe son reflet.

Harry, Ron et Hermione comprennent que l’objet précieux caché sous la trappe est une pierre philosophale créée par Nicolas Flamel, qui aurait le pouvoir d’offrir l’immortalité.

Ils sont convaincus que Voldemort, par l’intermédiaire du professeur Rogue, tente de s’en emparer.

Pour obtenir la pierre en premier, Harry, Ron et Hermione passent sous la trappe gardée par un chien et franchissent une série d’obstacles conçus par les professeurs de Poudlard.

Dans la dernière salle des énigmes, ils trouvent la pierre mais aussi le professeur Quirrell qui se tient devant le miroir du Ressuscité avec Voldemort derrière la tête.

Voldemort ordonne à Quirrell de tuer Harry, mais Dumbledore intervient à temps.

Quels sont les meilleurs et les pires livres Harry Potter selon les internautes ?

C’est certainement subjectif, mais l’auteure dit bien n’importe quoi alors du coup ce n’est pas si grave. il s’agit donc d’Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les Reliques de la Mort, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter à l’école des sorciers.