Investir dans l’immobilier permet de se constituer un patrimoine sur le long terme. Bien souvent, plusieurs personnes préfèrent le faire dans l’ancien, car il est assez rentable. Par contre, ce type de bien immobilier demande un travail de réfection qui peut être couteux. C’est pour cette raison que d’autres investisseurs se tournent vers le neuf. Cependant, avant de faire un investissement de ce type, il est important de bien choisir la zone. À cet effet, la ville de Strasbourg semble bien indiquée pour les nombreux avantages qu’elle offre. Découvrez plus de détails dans cet article.

Pourquoi faire un investissement dans l’immobilier neuf à Strasbourg ?

Avant d’adhérer à un programme immobilier neuf à Strasbourg, il est important de comprendre les raisons du choix de cette zone. En général, il faut retenir que cette ville a des arguments à faire valoir en ce qui concerne l’investissement dans un appartement neuf.

Tout d’abord, Strasbourg est une ville d’histoire et de patrimoine reconnue par l’UNESCO. La ville ne cesse d’offrir à ses habitants de nouvelles perceptives en matière d’activités culturelles et d’emplois. Sa situation géographique en France fait de Strasbourg la capitale de l’Europe. Cette ville est un mélange de dynamisme à l’instar des grandes métropoles et du calme provincial. En constante croissance sur le plan démographique, il est assez évident que Strasbourg est la ville idéale pour un investissement neuf.

Sur un autre volet, il faut noter que la ville de Strasbourg accueille pratiquement 45 000 étudiants chaque année. Ces derniers constituent une niche idéale et renforcent l’idée d’un investissement dans le neuf. À ce groupe cible, il faut ajouter les autres catégories d’habitants, qui constituent également des locataires potentiels de choix.

La troisième raison qui peut conduire à investir dans le neuf à Strasbourg, c’est que la ville bénéficie des avantages fiscaux de la loi Pinel, car elle est située en zone B1. Les gens n’hésiteront pas à y habiter pour profiter de ce dispositif.

Dans quels quartiers faire un investissement immobilier dans le neuf à Strasbourg ?

Si dans son ensemble Strasbourg est une ville où il faut faire un investissement immobilier dans le neuf, il est important de connaître les quartiers qui peuvent favorablement accueillir un tel programme.

Le tout premier quartier à viser pour un tel projet est la Petite France. Elle compte une population de près de 9 500 habitants et l’âge moyen est de 27 ans. Sur l’année, un ménage moyen de ce quartier gagne environ 23 820 euros. Située en plein centre de Strasbourg, la Petite France compte environ 7 100 logements, appartements et maisons confondus. Certaines études ont prouvé que 80 % des personnes qui résident dans ce quartier louent leur résidence principale. Par conséquent, il serait aisé d’obtenir un retour en investissant dans un bien immobilier neuf.

L’Hypercentre est également un quartier de Strasbourg où il est possible d’investir. Riche en histoire, il attire aussi bien les autochtones que les étrangers. Sur le plan de l’immobilier, c’est la loi Malraux qui est rentable et pourra profiter à tout investisseur.

Bien d’autres quartiers sont recommandés pour un investissement dans le neuf à Strasbourg. Il faut notamment citer :

Le quartier de la gare ;

Le quartier de l’Orangerie ;

Le quartier Robertsau ;

Le quartier Esplanade.

L’attractivité de ces quartiers vient du fait que le prix du mètre carré est assez intéressant pour les investissements. Par exemple, dans le quartier Esplanade, il faut payer 2 377 euros/m2.

Qu’est-ce qu’un programme immobilier neuf à Strasbourg ?

Une fois que la ville est bien connue, il est important de maîtriser les tenants et aboutissants du projet d’investissement dans un appartement neuf à Strasbourg. Pour cela, il faut comprendre la notion de programme immobilier neuf.

Le programme immobilier neuf à Strasbourg est un projet de construction de logements géré par un promoteur dans cette ville. Ce dernier peut bâtir des appartements, des maisons ou faire les deux.

La mise en œuvre d’un programme immobilier neuf à Strasbourg se fait progressivement. Tout d’abord, le promoteur doit trouver le terrain sur lequel les logements seront construits. Généralement, la place s’achète auprès des propriétaires terrain qui souhaitent vendre leurs domaines ou ceux qui sont pour la mise en œuvre du projet. En dernier recours, les professionnels de l’immobilier peuvent intervenir pour l’acquisition des terrains.

La seconde étape consiste à faire une étude de marché portée sur les besoins du secteur géographique en ce qui concerne les logements neufs. Le type de construction à effectuer est également défini. Une fois fait, il faut passer à la troisième étape qui consiste à vendre les logements sur plan. C’est la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce n’est qu’après avoir vendu les biens immobiliers à hauteur de 40 ou 50 % que la construction proprement dite peut démarrer.

Comment acheter un appartement neuf à Strasbourg afin de réaliser un bon investissement ?

L’emplacement est le tout premier critère à prendre en considération. Un investissement immobilier neuf dans un quartier de Strasbourg où la demande n’est pas forte ne sera point rentable. Par contre, les quartiers bien positionnés et entourés de commodités sont plus bénéfiques.

Le second critère concerne le promoteur. En règle générale, il doit être fiable et doit avoir un bon parcours. Ces éléments sont vérifiables sur internet (s’il dispose d’un site) ou par un recoupement d’informations sur sa personne.

Pour finir, il faut pouvoir connaître les aides de l’État en vigueur à Strasbourg pour en profiter. La loi Pinel par exemple, offre de nombreux avantages fiscaux. Il en est de même pour le PTZ et la TVA réduite à 5,5 %.

Investir dans le neuf à Strasbourg est une bonne idée, car les indicateurs démographiques et fiscaux sont corrects. Certains quartiers sont également plus indiqués pour un tel type d’investissement.