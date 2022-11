God of War Ragnarok en top des ventes dans le monde et au Royaume-uni depuis sa sortie.

Est-ce que le jeu vidéo God of War Ragnarok est à offrir à Noël 2022 ou bien il faut lui choisir Elden Ring ?

God of War Ragnarok est une exclusivité Playstation qui cartonne et ses notes sont exceptionnelles.

L’histoire du nouveau God Of War Ragnarok autant que les graphismes en font le hit de fin d’année.

« Partez pour un voyage épique et inébranlable alors que Kratos et Atreus ont du mal à tenir bon et à lâcher prise. Soyez témoin de la dynamique changeante de leur relation alors qu’ils se préparent à la guerre; Atreus a soif de connaissances pour l’aider à saisir la prophétie de « Loki », alors que Kratos lutte pour se libérer du passé et être le père dont son fils a besoin. Pendant tout ce temps, les yeux d’Asgard surveillent chacun de leurs mouvements… «

God of War Ragnarok est le meilleur lancement de la licence

Au Royaume-Uni … En effet les ventes physiques dépassent les attentes et battent le record du précédent titre. En une journée Ragnarok fait mieux que son prédécesseur sur une semaine à l’époque. Et ce ne sont pas encore les chiffres des sorties dématérialisés- numériques.

Les notes de Ragnarok sont folles

Les notes sont dithyrambiques sur le jeu et la pré-sortie début novembre a été de la folie, la sortie le 09 novembre en France et les chiffres an Royaume-Uni confirme que c’était bien le jeu le plus attendu sur Play Station.

Si bien noté qu’il est quasiment a égalité a avec Elden Ring sortie précédemment.

Exclusivité PlayStation

Le jeu est (il n’est pas coutume) une exclu sur PS (play station) et cela ne l’empêche pas de battre tous les records. Il suffit d’imaginer s’il était disponible sur toutes les plateformes la folie que cela aurait engendré pour Noël. Mais c’est bien une exclusivité avec une sortie réussie et un avenir prometteur pour les fêtes sur PS4 et PS5.

Les chiffres sont fous sur Twitch

Lorsqu’il s’agit de Twitch, le nombre de téléspectateurs combiné à l’exclusivité PlayStation lui permet presque de s’imposer comme The Exclusivité de peu.

480 655 personnes connectées toutes au même moment, un chiffre pas loin du record des plus de 500K+ de The Last Of Us Part 2 sa sortie en 2020 c’est vous dire la folie autour du jeu.

Elden Ring Vs God of War Ragnarok pour noël

Elden Ring

– Le dernier jeu de FromSoftware, Elden Ring, a connu un succès astronomique, se vendant à 12 millions d’exemplaires en un peu plus de deux semaines.

– Ce niveau de popularité est sans précédent et peut être attribué à un certain nombre de facteurs, notamment des critiques positives, des recommandations de bouche-à-oreille et le fait qu’il agit comme un marqueur social.

– Ce qui distingue Elden Ring des autres jeux, c’est son effet de surprise : personne n’a vu venir un tel succès.

– Le jeu est plus accessible que les précédents titres de From Software, et séduit un large éventail de joueurs grâce à sa structure de monde ouvert et à sa capacité à s’adapter à de nombreux styles de jeu différents.

Elden Ring est la solution parfaite pour les joueurs qui veulent vivre une aventure intelligente. Développé en collaboration avec George R.R Martin, l’auteur de Game of Thrones, Elden Ring offre un monde immersif rempli de secrets et de connaissances cachées que les joueurs peuvent découvrir. Avec des graphismes époustouflants et un scénario intense, Elden Ring est sûr de vous tenir en haleine pendant des heures.

Dans le monde d’Elden Ring, les joueurs incarnent un exilé dudit royaume qui a été rappelé pour rétablir l’équilibre et devenir son roi.

Les descendants de Marika, tous demi-dieux, ont revendiqué les pièces connues sous le nom de runes majeures. C’est ainsi que commença une épidémie causée par leur pouvoir nouvellement acquis et qui sonna le glas de ceux qui les possédaient.

Le succès du jeu c’est en partie son accessibilité, Elden Ring est plus abordable que les précédents jeux de ce développeur. La structure du monde ouvert rend les obstacles moins pénibles et si vous êtes coincé contre un boss, le simple fait de vous déplacer vous facilitera la tâche avec un meilleur équipement aussi !

God of War Ragnarok

– God of War : Ragnarok est la suite directe de God of War, qui est sortie en 2018.

– Kratos et Atreus cherchent des réponses dans les neuf mondes suite aux découvertes du dernier épisode, tandis que les troupes d’Asgard, le royaume des dieux, se préparent pour le conflit annoncé qui détruirait le monde tel que nous le connaissons.

– Nos deux héros rencontreront au cours de leur périple des paysages fascinants et des monstres terrifiants, et croiseront le chemin des dieux nordiques. Tout cela obligera Kratos et Atreus à prendre une décision entre leur propre sécurité et celle des royaumes.

Quelle est la durée de vie de God Of War : Ragnarok ?

Le jeu est disponible sur PS5 et GOWR atteint environ 40 heures (suivant votre façon de jouer) mais pour le finir sans faire toutes les quêtes il faudrait moins de 30 heures et même plutôt entre 20 et 30 heures ce qui devrait permettre de ravir le plus grand nombre.

God Of WAR : Ragnarok le combat de Kratos contre Thor

Les fans de God of War étaient impatients de voir comment la série allait se poursuivre après son reboot déjà très populaire. Et maintenant, avec cette vidéo du gameplay pour l’un des premiers boss de God Of WAR : Ragnarok – Thor (qu’il n’y a plus besoin de présenter), nous vous donnons un aperçu de ce qui vous attend !

Regardez ces deux êtres puissants s’affronter et découvrez pourquoi Heidm monopolisait une arme tirée du Hall de Helheim alors qu’il utilisait Mjöllnir sur Loki ?

Après avoir découvert le passé mystérieux de ses parents, le jeune prince Atreus part à l’aventure pour en apprendre davantage sur lui-même et sur ce qu’il devrait faire avec tout ce pouvoir.

Convaincu qu’il était nécessaire qu’il devienne un protecteur comme une figure paternelle après avoir vu la destruction dans God Of War (2018).

Ce nouveau volet propose une nouvelle bataille entre le bien et le mal où notre protagoniste aura plusieurs chances de choisir de quel côté il se trouve réellement.

Il devra faire le choix de sauver sa famille ou le royaume. Avec joie pour les fans Thor et Freya font également partie de ceux qui ne veulent rien d’autre qu’une vengeance ruineuse contre Kratos.

