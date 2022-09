90 vidéos du gameplay de GTA 6 viennent de fuiter (leaker) sur un forum concernant GTA le GTAForums.

Un utilisateur portant le pseudo de Teapotuberhacker y annonce en début de matinée ce dimanche 18 septembre 2022 avoir des vidéos de GTA6 ainsi que le code source des jeux vidéo GTA 5 et 6.

Avant de mettre ligne pour preuve 90 vidéos du Gameplay de GTA VI.

Le hacker l’indique ainsi.

« Voici 90 séquences/clips de GTA 6. Il est possible que je puisse bientôt divulguer plus de données, le code source et les assets de GTA 5 et 6, la version de test de GTA 6. » Teapotuberhacker

Après de nombreux échanges avec d’autres utilisateurs du Forum il finit même par poster des bouts de code de GTA 5 afin de prouver ce qu’il avance. Certains restes dubitatifs et évoquent simplement un Mod.

Ça a leak GTA 6 la ?? pic.twitter.com/zrIJk7reK7 — CharInt()  (@ari_yann) September 18, 2022

Un retour à Vice City et un jeu à la Bonnie & Clyde

Sauf que certaines informations concernant un retour à Vice City et deux personnages à la Bonnie & Clyde incluant une femme donc en second protagoniste semble confirmer des rumeurs sur le nouveau jeu de Rockstar Games. Les deux stars du jeu à incarner dans le futur Grand Theft Auto seraient Lucia et Jason.

La sortie est prévue pour 2024 et peut-être 2026 mais avec ce leak énorme Rockstar va certainement devoir changer son fusil d’épaule.

D’ailleurs dans la matinée la fuite semble confirmée avec la disparition de vidéos sur youtube sur demande Take Two (propriétaire de Rockstar) avec le message « Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une demande de droits d’auteur de Take 2 Interactive »

the gta 6 "leaks" are really interestings if they are real pic.twitter.com/12qcZHJ9ne — ZhizhiTV (@ZhirosTV) September 18, 2022

Un piratage de Rockstar ou de Slack ?

Comme l’évoque le pirate, Teapotuberhacker, lui-même sur le forum en échangeant en privé ou en public avec d’autres utilisateurs il s’agirait non pas d’un piratage de Rockstar mais bien de Slack, ce qui interroge sur la faille présente chez Slack surtout après il le piratage d’un compte Uber chez Slack.

La semaine va être compliquée chez Slack !

Version ancienne du développement du jeu ?

Le jeu sera-t-il si moche s’interrogent des utilisateurs de twitter ?

Non, il s’agit d’une part si la fuite est bien confirmée. Ce qui semble être le cas ce soir ? Qu’il s’agisse de plusieurs vidéos évoquant plusieurs stades de développement du jeu courant sur plusieurs années et que donc le jeu sera sensiblement, au moins visuellement, différent et donc bien plus beau.

Certains éléments de Grand Theft Auto ayant fuité évoquent des cartes graphiques RTX 3060 Ti et RTX 3080, ce qui indique un développement datant (ou des tests de rétrocompatibilité ?) datant de 2 ans.

D’autres vidéos montrent une interface utilisateur et des animations améliorées et même les outils de débogage internes de Rockstar.

GTA 6 gameplay leak. Seems very VERY legit. pic.twitter.com/tZjpfA1M2T — Mars (@Mars69lol) September 18, 2022

Le Hacker menace de vendre le code

D’autres évoquent la vengeance d’un employé, le hackeur lui se défend de cela et indique même le hack du compte slack UBER sur le forum dans la discussion.

Lui indique simplement (cf. l’image ci-dessous) vouloir clairement de l’argent de la part de Rockstar (enfin le sous-entend) et attend que Rockstar le contact sinon il vendra le code source de GTA5 (qui serait déjà en vente mais non vendue) et à venir le code source de GTA 6.

Il promet également de mettre en ligne bientôt d’autres éléments, assets et vidéos du jeu phare de Rockstar Games et de mettre une version test ( donc jouable ? ) du jeu en ligne sans réponse de l’éditeur.

Les vidéos qui portent toutes le nom d’Americas ont été mises en ligne par la suite Gofile.io et sur Mega et donc disponible pour tout le monde malgré la demande de retrait de youtube par Rockstar à qui cela permet de faire le buzz ce dimanche.