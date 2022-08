Vous aimez la musique, vous aimez GTA et vous aimez encore plus le buzz et les reprises alors cette vidéo est faite pour vous :

Comme l’auteur et musicien « Sidclusive » défini lui-même son projet il s’agit d’une combinaison habile de musique avec la technique du Live Looping qui lui permet de jouer la musique du célèbre jeu vidéo « GTA San Andreas » en une minute.