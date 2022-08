Après avoir passé un bon moment à parcourir le jeu, on peut dire sans hésiter que Cult of the Lamb est un jeu captivant qui propose un style unique d’action-aventure rogue-like. Le jeu est doté d’une riche histoire et d’un gameplay solide, ce qui en fait un titre à ne surtout pas manquer pour les amateurs du genre.

Le but est d’incarner un agneau possédé dans un jeu qui combine action et gestion. Il est sauvé par un étranger, qui le supplie de séduire le plus grand nombre possible de disciples afin de rembourser sa dette.

Et le petit agneau est plutôt frénétique et pour cause n’ayez pas peur dès l’introduction d’être déstabilisé en effet vous pourriez penser que le jeu est très court ou que c’est la fin pour ce petit personnage qui va se faire carrément trancher la tête par quatre démons. Et ce n’est qu’une mise en jambe pour ce jeu PEGI 16.

Un jeu vidéo d’action-gestion rogue-like prometteur

Le Cult of the Lamb est un jeu vidéo d’action-aventure rogue-like prometteur. Développé par le studio développeur indépendant Massive Monster et édité par Devolver Digital et est sortie le 11 août 2022.

Le jeu se déroule dans un univers où les joueurs incarnent des membres d’un culte déviant qui adore un agneau démoniaque nommé le Agnus Dei. L »accent est mis sur l’exploration et les combats avec un système de progression basé sur la récolte de ressources et la construction de votre base de culte.

Il offre une expérience unique et immersive dans un univers sombre et mystérieux. Les graphismes sont étonnants et les combats sont prenants.

Vous allez rapidement obtenir une Couronne Rouge qui n’est autre qu’un puissant artefact qui vous permettra de rallier des adeptes ultra rapidement tel un jedi. Il faudra par contre s’occuper d’eux notamment de leur faim, leur hygiène.

Les testeurs ont été captivés par le gameplay intense et les graphismes du jeu. Ils ont également apprécié la musique et les effets sonores, qui ajoutent une atmosphère sombre et angoissante à l’expérience de jeu. Les testeurs ont été unanimes : Cult of the Lamb est un jeu vidéo captivant et addictif qui mérite d’être joué surtout pour le prix.

Cult of the Lamb : un jeu vidéo intense

Le jeu vidéo Cult of the Lamb a été développé par le studio indépendant de jeux vidéo où le joueur incarne un membre (gourou) d’une secte qui doit accomplir diverses missions tout en luttant contre des ennemis redoutables. Très bien accueilli par la critique et par nous aussi et avec avenir très brillant dans un été plutôt clame avec peu de concurrence.

Le joueur doit ensuite lutter contre ses adversaires dans diverses parties du jeu, en utilisant des armes et en développant ses compétences au fur et à mesure qu’il progresse. Vous découvrirez une expérience de jeu unique parfois difficile, ce qui en fera un titre très apprécié des amateurs de rogue-like.

Extrêmement bien réalisé, et c’est un titre que les amateurs du genre ne devraient pas manquer car très prometteur !

Cult of the Lamb est un jeu vidéo d’action-aventure roguelike qui a beaucoup à offrir aux joueurs. Les graphismes sont assez étonnants, déconcertants pour certains dans l’équipe.

Il y a une bonne variété de quêtes et de choses à faire et bénéficie d’un classique mais dangereux et prenant cycle jour / nuit, ce qui pourra mettre en danger vos adeptes et vos quêtes sans une gestion aux petits oignons.

Avec deux parties distinctes façon Donjon rogue-like et une mode plus gestion (du village) le jeu permet de satisfaire un large panel de joueurs.

Les contrôles ne sont pas trop difficiles à maîtriser au début et on s’y habitue vite. La musique est entraînante et l’ambiance générale du jeu est captivante. Bref, Cult of the Lamb est un jeu vidéo très prometteur. Il devrait plaire à tous les amateurs d’action-aventure.

Se frayer un chemin à travers les nombreux ennemis et les nombreux obstacles qui se dresseront sur votre chemin de grand gourou sera une de vos quêtes importantes tout au long du jeu.

Parfois il faudra même recommencer au début si vos adeptes deviennent mécontents. Le gameplay est très fluide.

Bref, si vous aimez les jeux vidéo d’action-aventure, vous devriez absolument essayer le Cult of the Lamb.

Comment résumer le fonctionnement de Cult of the Lamb

Agneau sauvé du Sacrifice par un étranger, vous êtes obligé de rendre la pareille aux morts en fondant un culte en son nom, alors voici quelques conseils pour lancer votre premier culte :

Étape 1 : Élargir votre troupeau

Endoctrinez vos nouveaux adeptes dans le culte ; nommez-les ; changez leur forme et comprenez ce qui sont ; sélectionnez votre doctrine pour définir les lois de votre propre culte ; prenez la force de vos adeptes en leur fournissant des sermons quotidiens et regardez leur foi augmenter afin de puisez en eux !

Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures,

Étape 2 : Satisfaire les fidèles en tant qu’agneau puissant

Vous devez étendre votre troupeau, les diriger, le nourrir et faire de votre petite communauté un culte prospère ! Organiser un grand festin, les couvrir de cadeaux ou peut-être épouser une de vos adeptes comme dans une vraie secte donc. Gardez votre troupeau heureux et vos sanctuaires brilleront sans dévotion car si les besoins de vos adeptes ne sont pas satisfaits, ils commenceront à perdre la foi irrémédiablement !

Étape 3 : Les adeptes mécontents peuvent se soulever contre vous

Les mécontents vont essayer de persuader les autres de quitter le culte. Allez-vous les rééduquer gentiment à la sur voie de l’Agneau car vous êtes le seul l’unique ? Ou allez-vous pratiquer des rites sombres et les sacrifier aux dieux ? C’est à vous de devenir le type de chef de secte que vous aimez. Lancer un culte n’est pas une tâche facile.

Tout en chevauchant, vous récolterez des ressources et engagerez des combats violents !

Cependant, ce sont des hérétiques. Vous obtiendrez la victoire si vous gouvernez vos ouailles, augmentez votre autorité et diffusez le message pour le culte de l’Agneau.

Cult of the Lamb informations à retenir

Date de sortie initiale de Cult of the Lamb : 11 août 2022

Mode : Solo

Développeur : Massive Monster

Éditeur : Devolver Digital

Plates-formes : Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Microsoft Windows, Mac OS

Genres : Roguelike, Jeu vidéo indépendant, Jeu d’action-aventure, Jeu vidéo de simulation, Jeu de combat, Jeu vidéo de stratégie

Durée du jeu – 10h environ et plus de 20h et plus pour finir le jeu en détail à 100%

Note du jeu Cult of the Lamb

Note de la rédaction de Plare : 16,5/20

Note de nos testeurs lecteurs : 15/20

Classement

Le jeu est classé PEGI 16 – Violence intense

Prix du jeu Cult of the Lamb

Le prix du jeu est de 24,99€ TTC ce qui en fait un jeu plutôt facile d’accès !

Nous avons effectué notre test sur XBox avec ce petit mouton à qui nous n’avons pas envie d’enlever la laine (ou de le voir perdre encore le cou) cet hiver et qui est très (trop ?) addictif.

Nos craintes étaient les phases actions et gestions toujours possible casse gueule dans ce type de jeu mais cela fonctionne assez bien même très bien et cela permet de nous garder en éveil avec un intérêt renouvelé tout au long de l’aventure Cult of the Lamb.