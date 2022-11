Les gens ont de nombreuses idées fausses sur le sport. Certains pensent que le sport n’est bénéfique que pour les jeunes et qu’en vieillissant, nous devrions arrêter de faire du sport. D’autres pensent que le sport n’est bon que pour la santé physique et qu’il n’apporte aucun bénéfice mental. Dans cet article, nous allons explorer quelques-unes des idées fausses les plus courantes sur le sport et expliquer pourquoi elles sont fausses.

Le sport est un élément important d’un mode de vie sain, et de nombreuses personnes pensent par exemple qu’il est nécessaire pour perdre du poids. Cependant, il existe de nombreuses idées fausses sur le sport et ses effets sur le corps.

Les idées fausses sur le sport peuvent souvent amener les gens à prendre des décisions qui pourraient être potentiellement préjudiciables à leur santé.

Top 21 des idées reçues sur le sport

Augmentez votre transpiration pour éliminer davantage – Plus on transpire, plus on maigrit

Boire de l’eau sucrée ou du bicarbonate permet de réduire crampes et courbatures

Concentrez ses efforts sur une seule partie du corps permet de perdre du poids plus rapidement sur la zone ciblée

Faire du sport en ville c’est dangereux pour la santé

Il est préférable de faire de l’exercice le matin à jeun

Il faut au moins 45 minutes de travail pour que cela en vaille la peine

Il faut éviter de faire du sport pendant la grossesse

La course à pied est mauvaise pour vos genoux

La seule d’avoir de faire des abdos est d’en faire

La visite médicale n’est qu’une formalité

Le point de côté est lié à la consommation d’eau pendant le sport

Le sport stimule l’appétit

Les boissons énergétiques sont bénéfiques dans la pratique sportive

Les fumeurs qui font du sport aident à dégager leurs poumons

Les muscles se transforment en graisse si vous ne faites rien alors que le sport vous permet de transformer la graisse en muscle

Prendre du sucre avant l’exercice améliore vos performances

S’entraîner la nuit cela nuit à votre sommeil

S’étirer en début de séance évite les courbatures

Se dépasser est toujours utile

Si vous faites de l’exercice, vous pouvez manger tout ce que vous voulez après

Tous les sports sont bénéfiques pour la santé

Les idées fausses sur le sport en détail

Il est préférable de faire de l’exercice le matin à jeun

Par exemple, l’idée fausse selon laquelle faire du sport à jeun permet de brûler davantage de graisses n’est pas étayée par la science. En effet, lorsque nous faisons du sport, notre corps a besoin d’énergie pour fonctionner, que nous ayons consommé de la nourriture ou non. Si nous faisons de l’exercice l’estomac vide, notre corps va puiser de l’énergie dans nos réserves de glucides et de graisses, ce qui peut entraîner une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang). Il est donc préférable de faire de l’exercice après avoir pris un petit-déjeuner ou une collation équilibrée.

Il faut au moins 45 minutes de travail pour que cela en vaille la peine

L’une des idées fausses les plus répandues est qu’il faut faire au moins 45 minutes d’exercice pour que cela en vaille la peine. En fait, n’importe quelle quantité d’exercice vaut mieux que rien du tout. Même si vous ne pouvez faire qu’une séance d’entraînement de 10 minutes, vous en tirerez des bénéfices. Vous avez les méthodes Hiit et Tabata qui le prouve en permanence.

Si vous faites de l’exercice, vous pouvez manger tout ce que vous voulez après

Une autre idée fausse est que vous pouvez manger tout ce que vous voulez si vous faites de l’exercice. Bien que vous puissiez vous permettre de manger votre friandise préférée de temps en temps, il est important de faire des choix sains la plupart du temps. Vous devez vous assurer que votre alimentation est riche en fruits et légumes et que vous consommez suffisamment de protéines et de fibres.

Les boissons énergétiques sont bénéfiques dans la pratique sportive

De nombreuses personnes pensent également que les boissons énergisantes sont bonnes pour elles. Cependant, ces boissons sont riches en sucre et peuvent en fait être nocives pour votre santé. Elles peuvent également entraîner une prise de poids. Sans aucun bénéfice prouvé sur la récupération. La seule boisson recommandée avec certitude reste l’eau.

Faire du sport en ville c’est dangereux pour la santé

Une autre idée fausse courante est que faire du sport en ville est dangereux pour la santé. En fait, il vaut mieux faire du sport dans n’importe quel environnement que de ne pas en faire du tout. Et si vous faites attention à l’endroit où vous courez et faites du vélo, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas faire du sport en ville.

Les fumeurs qui font du sport aident à dégager leurs poumons

Les fumeurs pensent souvent qu’ils ne doivent pas faire de sport parce que cela va endommager leurs poumons alors ils sont endommagés par la cigarette pas par le sport. Par contre l’exercice n’est pas du tout bénéfique pour les poumons des fumeurs dans le sens où il ne contribue pas à les dégager. Mais c’est avec l’habitude et c’est la bonne régulation cardio-vasculaire qui donne cette impression. Mais avoir cette bonne impression permet de continuer non ? Donc c’est un bénéfice.

Il faut éviter de faire du sport pendant la grossesse

De nombreuses personnes pensent également qu’elles ne doivent pas faire de sport lorsqu’elles sont enceintes. Or, l’exercice est en fait bénéfique pour les femmes enceintes et peut les aider à rester en bonne santé et en forme. Il n’y a aucune contre-indication au contraire cela permet de réduire les maux de la grossesse et certaines complications dangereuses pour la santé.

Concentrez ses efforts sur une seule partie du corps permet de perdre du poids plus rapidement sur la zone ciblée

Enfin, de nombreuses personnes pensent qu’elles doivent concentrer leurs efforts sur une partie de leur corps pour perdre du poids plus rapidement. Ce n’est pas vrai. En fait, il est préférable de faire une variété d’exercices afin de faire travailler tous les muscles et toutes les zones de manière égale c’est bien plus bénéfique. Après si vous confondez avec le fait du sport en fractionné c’est une autre histoire.

La course à pied est mauvaise pour vos genoux

Une autre idée totalement fausse est que la course à pied abîme les genoux. C’est faux. En fait, la course ne renforce pas plus les genoux a contrario. Les genoux des runners sont les mêmes que ceux des autres; cependant, il est important de s’assurer que vous courez correctement et que vous portez les bonnes chaussures.

La seule d’avoir de faire des abdos est d’en faire

Faire des abdominaux est le seul moyen de les obtenir est également faux – faire une variété d’exercices vous aidera à obtenir des abdominaux biens toniques.

Se dépasser est toujours utile

Toucher ses limites est toujours bénéfique est également une idée fausse. S’il est important de se dépasser de temps en temps, aller trop loin au-delà de ses limites peut être au contraire dangereux et entraîner des blessures.

Les muscles se transforment en graisse si vous ne faites rien alors que le sport vous permet de transformer la graisse en muscle

Les muscles se transforment en graisse si vous ne faites rien ; le sport vous permet de transformer la graisse en muscle est une autre idée fausse encore bien trop courante.

C’est également faux : les muscles ne se transformeront pas en graisse si vous ne pratiquez aucune activité physique. Il est important de noter que les muscles et la graisse sont deux types de tissus différents, et que l’un ne peut pas se transformer en l’autre.

Prendre du sucre avant l’exercice améliore vos performances

Une autre idée fausse très répandue est que la prise de sucre avant le sport permet une meilleure performance. En réalité, manger du sucre avant de faire du sport peut nuire à vos performances en provoquant un pic de glycémie et un effondrement par la suite.

Le point de côté est lié à la consommation d’eau pendant le sport

Concernant l’ingestion d’eau avant ou pendant l’activité sportive cela n’entraîne pas de point de côté. C’est l’augmentation de l’intensité de l’activité physique qui génère un flux sanguin plus important et parfois trop important qui traduit cette douleur et absolument pas une question d’eau. Par contre si vous ne buvez pas oui là vous allez avoir mal quand vous allez vous déshydrater.

S’étirer en début de séance évite les courbatures

S’étirer au début de la séance pour éviter les courbatures est une autre idée fausse courante. Si les étirements peuvent aider à prévenir les blessures mineures, ils ne préviennent pas nécessairement les douleurs musculaires après une séance d’entraînement.

S’entraîner le soir ou la nuit nuira à votre sommeil

La dernière idée fausse que nous allons aborder aujourd’hui est que s’entraîner le soir est mauvais pour le sommeil. C’est faux : s’entraîner le soir n’a pas nécessairement un effet négatif sur la qualité de votre sommeil. Cela dépend de l’heure du coucher. Mais si vous avez de la course à pied à 19h et que vous vous couchez à 23h cela ne changera rien à votre nuit.

La visite médicale ne sert à rien

Alors dans la pratique un club où une école ne peut plus demander de certificat médical sans raison valable et les médecins ne perdent plus de temps avec cela.

Mais une vraie visite préventive surtout après un certain âge permet d’éviter tout problème lié à du sport intensif ou à la reprise du sport.

Tous les sports sont bénéfiques pour la santé

Faire du sport n’importe lequel, n’importe comment cela n’a aucun sens et ne vous apportera rien.

De plus l’intensité serait la seule chose importante, plus c’est intense plus cela serait bénéfique.

Ce n’est pas vrai du tout, il faut une méthode, car faire trop de sport, trop fort, trop longtemps en faisant n’importe quoi c’est la blessure, ou l’abandon et au minimum de la contre productivité assurée.

Boire de l’eau sucrée ou du bicarbonate permet de réduire crampes et courbatures

Il existe de nombreuses idées fausses sur le sport. L’une d’elles est que boire de l’eau sucrée ou du bicarbonate permet de réduire les crampes et les courbatures. Cela n’est pas vrai. En fait, boire de l’eau sucrée peut même aggraver les crampes et les courbatures.

Le sport stimule l’appétit

Sachez que c’est l’une des idées reçues ou idées fausses parmi les plus courantes, mais c’est FAUX ! Plusieurs études montrent exactement l’inverse une activité intense comme le sport modère plutôt l’appétit car cela permet de réguler les hormones dont celle qui stimule la faim.

Alors n’ayez pas peur d’avoir faim plus vous faites du sport plus c’est l’inverse. C’est donc le double effet Kiss Cool pour ceux qui veulent perdre des tours de taille augmentation des dépenses caloriques et moindre nécessité de se rassasier. Alors ce n’est pas encore qui dort dîne mais c’est déjà bien !

Augmentez votre transpiration pour éliminer davantage – Plus on transpire, plus on maigrit

Encore totalement faux c’est la mécanique (du cœur ?) non du corps, c’est logique finalement les muscles libèrent de l’énergie et cela produit plus de chaleur, mais le corps lui doit maintenir sa température. La transpiration est donc là afin de faire sortir ce surplus de chaleur. Cela ne change rien si vous buvez ou non. Ce qui est certain par contre c’est que si vous ne buvez pas vous allez vous déshydrater et vous assécher mais pas en graisse en eau et c’est les crampes, le malaise, ou pire. Donc boire n’accentue pas la transpiration, et transpirer n’aide pas à maigrir.

Les idées fausses sur le sport sont courantes et conduisent souvent les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies. Dans cet article, nous avons abordé certaines des idées fausses les plus courantes sur le sport. Nous avons montré que boire de l’eau sucrée ou du bicarbonate n’aide pas à réduire les crampes et les courbatures, et que transpirer n’aide pas à perdre du poids. De plus, nous avons expliqué que faire du sport, quel qu’il soit, n’a aucun sens et ne vous apportera rien. Donc, si vous cherchez à vous mettre en forme ou à améliorer votre santé, il est important de faire vos recherches avant de commencer une nouvelle routine d’exercice.