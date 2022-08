Si vous avez envie de passer du temps à l’extérieur cet été, sachez que les guêpes et autres insectes piqueurs pourraient en être la cause.

Et comme les populations de frelons en particulier culminent à la fin de l’été/au printemps, il y a des saisons où ils sont plus actifs. Les laisser sans traitement à cette période de l’année peut conduire à un après-midi plus désagréable que vous ne le feriez autrement.

À l’approche de l’été, il est possible que les frelons asiatiques reviennent également. Découvrez comment vous débarrasser des guêpes et des frelons dangereux qui traînent près de chez vous.

Qu’est-ce que le frelon asiatique et comment reconnaître la Vespa velutina ?

La Vespa velutina, également connue sous le nom de frelon asiatique, est une espèce non indigène envahissante d’Asie. Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004 où il s’est rapidement répandu dans tout le pays.

Les bourdons sont parfaits pour protéger votre jardin des insectes nuisibles, mais ils peuvent également attraper d’autres espèces bénéfiques. Sans bourdons et espèces indigènes, vous aurez du fil à retordre !

La Vespa velutina, également connue sous le nom de frelon asiatique, est très envahissante. Ils sont présents dans le Calvados depuis 2011 et leur nombre ne cesse d’augmenter dans toute la France.

Les frelons asiatiques sont actifs d’avril à novembre, avec un pic en août/septembre. Ils hibernent pendant l’hiver et la reine est généralement la seule à survivre au froid extrême.

Nid de frelons asiatiques détruit par une bombe aérosol jet longue portée

À quoi ressemble un frelon asiatique ?

Comment savoir si quelque chose est un frelon asiatique ? Une façon de les distinguer de nos frelons européens indigènes est par la taille; la Vespa velutina est plus petite que son homologue indigène. Vous pouvez également voir qu’il a des formes en «W» jaunes, blanches et noires sur la partie médiane de son corps.

L’abdomen de cet insecte est sombre à l’exception du dernier segment qui est jaune.

Le frelon européen a généralement des pattes sombres, tandis que la croupe jaune est une différence clé

Le thorax des frelons européens est d’une couleur plus jaunâtre que le thorax de la plupart des autres types de guêpes.

La taille des fourmis ouvrières, peut aller de 17 à 26 mm tandis que celle de la reine, est une à deux fois supérieure.

Les frelons asiatiques créent d’énormes nids atteignant parfois jusqu’à 80 cm de circonférence. Ils nichent souvent près de la cime des arbres ou près d’un abri aéré, mais certains se trouvent également installés dans un feuillage épais.

L’évolution de la larve de la Vespa velutina

Le frelon asiatique (vespa velutina) passe par 4 phases de développement dans son cycle de vie : œuf, larve, pupe et adulte.

Stade 1 : la reine pond des œufs ;

stade 2 à 4 : l’œuf se transforme en larve qui est composée d’une capsule céphalique blanche et de collés ;

stade 4 à 6 : la larve développe des bourrelés latéraux. Les collés se transforment en ventouse courbée vers la paroi. La capsule céphalique blanche devient jaune ;

Stade 7 : la larve grossie et devient blanche : c’est la phase de la pré-nymphe dans le cycle de vie du frelon asiatique ;

Stade 8 : la pré-nymphe évolue et devient la nymphe : apparition progressive de la tête, des pattes et des ailes ;

Stade final : la larve est à maturité. L’insecte adulte ténéral ailé est prêt à sortir du nid.

Différence entre le frelon asiatique et le frelon européen et la guêpe

Vous pensez que le frelon asiatique est comme le frelon européen ? Il est plus susceptible d’être confondu avec le King Wasp.

Le frelon européen (vespa crabro) est environ deux fois plus gros que le frelon asiatique. Ce dernier se distingue en étant plus petit que son homologue.

Le frelon asiatique est un insecte de la famille des Vespidae, originaire d’Asie orientale. Il a des pattes jaunes caractéristiques, un thorax velouté foncé et un abdomen foncé avec une bande jaune distinctive sur le quatrième segment.

Les frelons européens sont plus actifs la nuit que les frelons asiatiques.

La guêpe reine médiane est plus petite que les frelons asiatiques et a un thorax jaune. Ils n’ont pas la jambe et l’abdomen caractéristiques du frelon asiatique.

Le frelon n’est pas un animal social, ce qui signifie qu’il est susceptible de se confondre. Assurez-vous que vos experts vérifient ce plan de fiche d’identification avant de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de gestion des frelons.

Comment le frelon asiatique est-il introduit en France ?

Il existe un fort potentiel que l’introduction de la racine noire provienne de plantes, de fleurs, de fruits, d’articles de jardin ou de bois non traité importés.

La possibilité que la Vespa velutina puisse traverser la Manche en avion n’est pas exclue.

Quel danger représente le frelon asiatique ?

Le frelon asiatique reste un prédateur très agressif des insectes endémiques. Il représente une menace importante. On a découvert qu’ils mangeaient des abeilles et d’autres pollinisateurs et menaçaient l’industrie apicole française.

Le frelon asiatique n’a rien à voir avec le risque d’anaphylaxie – c’est un niveau de réaction allergique totalement différent ! Ainsi, lorsqu’ils piquent les gens, ils ne causent pas plus de risques que les frelons européens.

Bien que n’étant pas la plus toxique, la piqûre d’un frelon causera toujours une douleur importante. Il peut pénétrer la peau épaisse et piquer à plusieurs reprises, ce qui fait aussi mal que ça en a l’air.

Que faire en cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques ?

Si vous apercevez par surprise un nid de frelons ou tout autre type de nid d’insectes, voici quelques premières précautions à prendre :

Pour éviter de vous faire piquer, éloignez-vous des nids de bourdons. Bien qu’ils ne piquent généralement pas à moins d’être provoqués, des groupes d’entre eux attaqueront s’ils sont provoqués.

Ne cours pas. La façon dont ces monstres se déplacent, ils peuvent voler plus vite que vous ne pouvez courir, et cela ne les fait pas moins vous chasser. Accroupissez-vous près du sol, arrêtez de bouger et essayez de vous couvrir la tête pour vous protéger. »

Les frelons géants sont attirés par les couleurs vives. Portez du marron ou du noir pour les éviter et décourager leur attention.

Les insectes semblent attirés par l’odeur des parfums et des lotions.

ils sont également excités par l’odeur de l’alcool.

Lorsque vous trouvez un nid de frelons actif, mieux vaut ne pas y mettre le nez.

Si vous êtes préoccupé par ce nid, veuillez rester à l’écart et N’essayez PAS de l’enlever. Si vous dérangez ou attaquez l’agresseur, il deviendra souvent plus agressif. Rappelez-vous qu’un grand groupe de frelons peut travailler ensemble pour attaquer.

Que faire en cas de piqûre par un frelon asiatique ?

Les piqûres de frelons asiatiques sont très douloureuses, mais sont à peu près aussi dangereuses que celles des frelons européens ou des guêpes. Lorsque vous vous faites piquer par un frelon, suivez ces étapes :

ôter toutes vos bagues pour ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement ;

si vous avez une pompe à venin, utilisez-la afin d’en ôter une partie ;

enlevez le dard avec une pince à épiler si toutefois ce dernier est resté dans la peau ;

désinfecter la zone de la piqûre ;

pour atténuer le gonflement, passez un glaçon ou une poche de froid sur la zone piquée.

Si vous présentez une réaction allergique à des difficultés respiratoires ou à de multiples piqûres, appelez le 15 ou le 112.

Destruction du nid de frelon asiatique

Les nids de frelons asiatiques peuvent être repérés à proximité au crépuscule ou à l’aube, généralement près de vieux arbres et de sources d’eau. Il est important d’avertir votre mairie de la présence du nid, mais il est également conseillé de ne rien faire personnellement.

Actuellement, le nid pourrait appartenir à un frelon asiatique. S’il s’avère qu’il en est bien un, nous aviserons une entreprise spécialisée qui se chargera de l’enlever de votre propriété. Le coût de la prestation sera à votre charge.

Il n’est pas sécuritaire d’appeler les pompiers qui ne font plus de visites à domicile pour ce type d’intervention. Consultez la liste des entreprises de destruction de nids de guêpes ou de frelons en Seine et Marne.

Intervention précoce sur les nids de frelons

À la fin du printemps et au début de l’été, gardez un œil (et une oreille) sur les nouveaux nids construits là où vous n’en voulez pas : sous les balustrades, les auvents, les équipements de jeu, les avant-toits, les surplombs, et dans tout autre coin ou recoin abrité près des endroits réservés à la famille.

De minuscules nids de quelques œufs seulement peuvent être retirés immédiatement et piétinés car la reine n’est généralement mobile qu’à cette période de l’année.

Même les nids contenant un petit nombre d’œufs, c’est-à-dire environ 20, peuvent généralement être détruits avec précaution :

Quel est le meilleur moment pour prendre une photo ?

Nous vous recommandons de porter des gants, un haut à manches longues à col montant, un pantalon long garni de chaussettes et un filet pour la tête si vous en avez un ou un foulard porté serré sur les cheveux lors de la manipulation de ce matériel.

Combattre soi-même les frelons asiatiques

Le frelon asiatique est la pierre angulaire de la famille des guêpes. Il cause le plus de problèmes et cause beaucoup plus de dégâts que les autres membres.

Différentes espèces de moustiques ont des préférences différentes quant à l’endroit où ils construisent leurs nids. Certains moustiques ont une préférence pour les grands nids souterrains, tandis que d’autres aiment faire de simples nids de surface ou même construire en hauteur dans les arbres.

Les rats sont connus pour créer des nids en pleine croissance à proximité des humains. Cela peut devenir un problème lorsque les humains essaient de coexister avec eux, ce qui conduit souvent à des conflits.

Les nids dans les espaces communs peuvent être dangereux et doivent être traités, s’il est préférable de les confier à un professionnel. Le traitement ne doit être fait qu’avec une extrême prudence ou si vous êtes sensible aux piqûres.

Le matin est la partie la plus fraîche de la journée, alors commencez votre travail à ce moment-là. Couvrez complètement votre peau et assurez-vous de porter des vêtements solides.

Veuillez appliquer le spray spécial frelons comme indiqué sur le flacon et soyez généreux avec votre application.

L’entrée du nid doit être laissée ouverte afin que les membres de la colonie en quête de nourriture puissent revenir et entrer en contact avec le puissant répulsif contre les frelons et les guêpes.

Si votre nid existe depuis un certain temps et que vous ne trouvez pas les œufs, retirez-vous en retirant le nid et en le jetant afin qu’il ne puisse pas être réutilisé. S’il n’y a pas d’activité après 3 jours, vous devriez pouvoir déplacer le nid.

Prévention des guêpes et des frelons

De nombreux prédateurs volants sont très territoriaux et ne créeront pas de nouveau nid à quelques centaines de mètres d’un nid existant.

Si vous le remarquez assez tôt, c’est une bonne idée d’accrocher un faux nid de guêpes. Si vous en voulez un, Amazon serait un bon endroit pour chercher une réplique commerciale de nid de guêpes.

Faites une vérification printanière de votre jardin en revisitant des structures telles que des cabanons, des vérandas, des allées couvertes, des cabanes pour enfants, etc. Nettoyez-les de tous les débris accumulés ou de l’excès d’hiver.

Attention à ces petits frelons orange et noirs aux premiers beaux jours. Ils ne sont pas agressifs en début de printemps, mais il faut tout de même faire attention !

Coexistence pacifique avec les frelons

Parfois, vous n’avez pas besoin de trop vous soucier du nid. Les guêpes, les frelons et les frelons asiatiques peuvent en fait être bénéfiques à certains égards. Ils chassent des choses comme les pucerons et les mouches et ainsi de suite.

La plupart des guêpes et des frelons ne vous dérangeront que s’ils se sentent menacés. Cependant, la reine hibernera pendant l’hiver, donc si un hiver rigoureux frappe, la plupart d’entre eux mourront.

Donc si le nid se trouve dans un endroit isolé, et que vous n’avez pas d’animaux curieux qui pourraient le déranger, laissez-le tranquille et laissez la nature suivre son cours.

Si vous décidez de laisser faire, voici quelques points à garder à l’esprit :

Les frelons adultes se nourrissent de nectar et partent souvent à la recherche de nourriture. Ils apprécient les fruits mûrs qui peuvent les amener dans votre cuisine, votre tas de compost ou vos ordures.

Nettoyez rapidement les fruits tombés et trop mûrs, couvrez bien les poubelles pour éviter les odeurs et enterrez les restes à quelques centimètres de profondeur dans votre bac ou votre tas de compost.

Lorsque vous dînez au restaurant, couvrez toujours les aliments et rangez les assiettes sales dès que possible.

Assurez-vous également d’utiliser des tasses à large ouverture pour boire. De cette façon, vous ne pouvez pas boire accidentellement une guêpe ou un frelon qui aurait pu pénétrer dans votre bouteille ou votre canette.

Il existe plusieurs façons d’empêcher les frelons asiatiques de vous déranger sur votre terrain, mais ne vous fiez pas aux soi-disant « insecticides ». Planter des plantes odorantes peut en fait vous rendre plus attrayant pour les frelons asiatiques.

Les pièges à frelons

Les pièges à frelons sont généralement constitués de nourriture ou d’autres attractifs (sous forme d’arôme) placés à l’intérieur d’un récipient avec de petits trous sur les bords. Les fourmis peuvent se glisser dans le piège mais ne peuvent pas facilement remonter et s’échapper.

Il existe de nombreux pièges disponibles dans le commerce avec des gaines jaunes, mais si vous préférez économiser de l’argent, vous pouvez fabriquer le vôtre.

Coupez une bouteille de soda en plastique de deux litres en deux juste au-dessus du haut de l’étiquette.

Dans la partie inférieure, placez votre appât, puis retournez la partie supérieure en forme d’entonnoir (en laissant le bouchon sur l’ouverture de la bouteille) et insérez-la dans la partie inférieure. Utilisez du ruban adhésif pour réparer les fissures des bords au besoin.

Différentes populations de souris aiment différents aliments et types d’aliments comme appâts. Essayez peut-être quelque chose de trop mûr, cru ou humide pour voir si cela fonctionnera pour cette population particulière ?

Une fois que votre piège est plein de frelons, guêpes et autres insectes, congelez-le pendant une nuit pour vous assurer qu’ils sont morts avant de vider le contenu dans du compost.

Ce qu’il ne faut pas faire contre les guêpes et frelons

Ne versez pas de liquides inflammables dans un nid au sol. Ils ne fonctionnent pas et endommageront l’environnement.

Afin d’empêcher un tamia de vivre dans votre jardin, vous ne devriez pas essayer de détruire le nid en versant de l’eau bouillante ou des seaux d’eau froide. Ils reviendront juste parce que leur entrée est plus basse que la zone où ils habitent.

L’extraction préformatique sous vide est beaucoup plus puissante et silencieuse, ce qui la rend beaucoup plus sûre que l’utilisation d’un aspirateur.

Si vous continuez à jardiner, à contrôler les mauvaises herbes et à lutter contre les rongeurs, vous n’aurez peut-être jamais à faire face à une infestation de rats. Pour éviter cela en premier lieu, essayez une vigilance précoce et une bonne hygiène de la cour. La meilleure façon de lutter contre un rat est de mettre en place de bons pièges.