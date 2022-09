Il est une évidence que l’inflation s’est généralisée à tout le secteur de l’énergie depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les prix des énergies de fortes consommations ont flambé. Dans un tel contexte, il est nécessaire de trouver des alternatives moins coûteuses. Voici quelques solutions à la hausse des prix de l’énergie.

Augmenter l’autonomie nationale en matière d’énergie

Plusieurs pays de l’UE, dont la France, sont énormément dépendants de l’énergie provenant d’autres pays hors de l’Union. Lorsque les pays producteurs de gaz notamment la Russie réduisent leurs exportations, il est normal que les prix augmentent rapidement. Dans ces conditions, il est donc essentiel de renforcer l’autonomie énergétique des pays de l’Union. D’ailleurs, la Commission européenne est à l’œuvre pour que les objectifs en la matière soient atteints.

Certaines mesures demandent la contribution de tous les États membres. Toutefois, chaque pays à l’interne doit mener des actions nationales pour devenir plus autonome vis-à-vis des pays comme la Russie, grand exportateur de pétrole et de gaz.

Accélération de la transition énergétique

Il est vrai que le charbon fait partie des sources d’énergie les moins chères. Malheureusement, cette énergie est trop polluante et il est inenvisageable de détruire la planète pour des intérêts économiques. Ce qui s’impose à tous les pays est la rapide transition énergétique. Si cette conversion est déjà mise en œuvre par la France, l’inflation actuelle est une preuve qu’elle doit être accélérée. Seulement, pour atteindre cet objectif d’énergie totalement décarbonée, c’est-à-dire, énergie produite à partir de ressources non-fossiles, il faudra beaucoup de temps et aussi d’importants investissements financiers. Justement, parlant d’énergies sans carbone, il y a :

l’énergie nucléaire ;

l’énergie solaire ;

l’énergie éolienne ;

l’énergie géothermique ;

etc.

L’hydrogène est aussi une source d’énergie à laquelle les pays doivent davantage s’intéresser. Il ne faut pas non plus réduire les investissements dans les accumulateurs performants d’énergies renouvelables. La liste des actions à mener est très longue.

Adopter des gestes d’économie énergétique

Les politiques allant dans le sens de la réduction des prix de l’énergie ne seront pas efficaces si en aval, rien n’est fait pour soutenir ces actions. La réduction des consommations énergétiques en aval contribue à la réduction de la facture nationale énergétique. Alors, chaque Français doit adopter des gestes très simples pour soutenir la réduction de cette facture en amont.

À titre illustratif, il faut chauffer les chambres uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Déjà à 20 °C, il est nécessaire d’arrêter le chauffage aussi bien dans le salon que dans les chambres. Par ailleurs, il est essentiel d’entretenir régulièrement les appareils de chauffage. Tout cela permettra de ne pas alourdir inutilement la facture électrique. Plus d’infos sur : Toutpourvostravaux.fr/

Acquérir intelligemment les appareils électroménagers

Avec le temps, les appareils électroménagers consomment plus d’énergie qu’ils ne le font quand ils sont neufs. Dès lors que ce constat est fait, il est temps de les changer contre des appareils neufs et beaucoup moins énergivores. En la matière, il existe des marques et des labels énergétiques à privilégier. Autrement dit, il faut mettre l’accent sur ces marques au cours des achats d’appareils électroménagers. Les équipements les moins consommateurs d’énergie portent le symbole « A ». Il ne faut pas non plus oublier de vérifier les indices de réparabilité de ces appareils électroménagers.

En ce qui concerne les luminaires, les lampes LED sont une option à la fois performante et très économique. Il est capital aussi de faire usage souvent des multiprises de dernières générations. Ainsi, en un seul geste, elles éteindront les appareils qui y sont connectés lorsqu’elles sont également éteintes. Enfin, il ne faut pas négliger l’entretien de tous ces appareils, quelle que soit leur ancienneté.