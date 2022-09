Les fuites de dalles de béton sont l’une des principales causes de nombreux problèmes de dégâts d’eau dans une maison.

Un problème encore plus gros ? Ignorer les signes et les symptômes d’une fuite de dalle.

Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur les fuites de dalles dans les maisons et sur la façon dont un plombier local peut vous aider à résoudre le problème rapidement !

Qu’est-ce qu’une dalle ?

De nombreuses maisons sont conçues pour être construites sur une fondation en dalle. Alors, qu’est-ce que cela signifie exactement que votre maison a une fondation en dalle?

Une dalle n’est que cela – une grande dalle de béton à la base de la maison qui crée la fondation solide. Une dalle peut varier de 4 à 6 pouces d’épaisseur, le centre de la dalle étant souvent la partie la plus épaisse du béton.

Pour donner aux dalles leur forme et leur résistance, le béton est coulé en une seule fois et est renforcé avec des barres d’armature en acier et des câbles de post-tension. Cela permet de garantir que le béton prend uniformément sur toute la dalle et a une durabilité supplémentaire pour supporter le poids de la structure sur le dessus.

Voici un fait amusant à propos des maisons à fondations sur dalles : elles n’ont pas de vide sanitaire ni de sous-sol ! En fait, directement sous la dalle de béton se trouve le sol sur lequel la dalle a été posée.

Il est donc essentiel que le sol ait été correctement nivelé avant de couler et de poser la fondation de la dalle.

Pour aider à l’humidité et au drainage, une couche de sable sera souvent placée juste en dessous de la dalle de béton. Ce sable agit également comme un peu de coussin pour la dalle, lui donnant une petite marge de manœuvre si le sol se déplace et se tasse.

Pendant que la dalle est coulée, la tuyauterie passe souvent sous et à travers la dalle pour permettre l’installation de la plomberie. Malheureusement, cette tuyauterie peut inopinément provoquer une fuite qui n’est pas remarquée puisque la plomberie est sous la dalle.

Non traitées, les fuites de dalles peuvent entraîner des dommages coûteux à votre maison, votre dalle et votre compte bancaire.

Signes que vous avez une fuite de dalle

À moins que vous n’ayez une vision aux rayons X, vous ne remarquerez probablement pas que votre plomberie a provoqué une fuite sous votre dalle de béton. Heureusement, en apprenant les signes d’une fuite de dalle, vous pouvez prendre des mesures pour faire réparer votre dalle de béton avec l’aide d’une société de dépannage plomberie Lyon.

Lisez ci-dessous cinq signes indiquant que vous avez une fuite de dalle :

Une augmentation soudaine de votre facture d’eau

L’un des moyens les plus rapides de remarquer que quelque chose ne va pas avec votre plomberie est une augmentation soudaine et inattendue de votre facture d’eau. Alors que la fuite se poursuit sans relâche sous la dalle, l’eau continuera de couler, ce qui augmentera de plus en plus vos factures d’eau.

Si vous remarquez que votre facture de services publics monte en flèche et que vous ne trouvez aucune raison d’expliquer cette augmentation, vous devrez peut-être vérifier s’il y a une fuite de dalle.

Une perte de pression d’eau inattendue

Avez-vous remarqué que vos robinets et pommes de douche ne coulent plus aussi fort qu’auparavant ?

Le problème peut être lié à une fuite de dalle. Au fur et à mesure que la fuite continue de s’écouler, la pression de l’eau diminue dans d’autres parties de votre maison.

Si aucun autre robinet ne coule et que la pression est toujours faible, vous pouvez avoir une fuite de dalle cachée sous la surface.

Une odeur de moisissure inexpliquée dans votre maison

Lorsqu’une fuite de dalle se produit, l’humidité commence à remonter à travers les pores microscopiques présents dans la dalle de béton. Au fil du temps, cette humidité peut s’accumuler et permettre à la moisissure de se développer à la fondation de votre maison.

Si vous commencez à remarquer que votre maison dégage une odeur inexpliquée, vous avez peut-être affaire à un gâchis de moisissure dû à une fuite de dalle !

Sols humides et endommagés

Non seulement une odeur de moisissure peut être le signe d’une fuite de dalle, mais des taches humides sur votre sol peuvent en donner un indice.

Si vous commencez à remarquer que le revêtement de sol situé juste au-dessus de la dalle de béton continue d’être humide, il est peut-être temps de rechercher d’éventuels dégâts d’eau.

Si vous ne trouvez pas d’espace près des murs où l’eau peut entrer et descendre, une fuite de dalle peut forcer l’eau à monter et à pénétrer – et endommager votre sol.

Mise en commun de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison

Un dernier signe de fuites potentielles de dalles est toute accumulation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison.

Évidemment, la présence d’une accumulation d’eau dans votre maison est un mauvais signe de problèmes potentiels. Cependant, le problème le plus sournois vient de la mise en commun de l’eau juste à l’extérieur de la maison – un problème qui peut se déguiser en lien avec les conditions météorologiques.

La plupart des fondations en dalles de béton sont coulées juste un peu plus loin que la longueur de la maison.

Si vous commencez à voir de l’eau s’accumuler sur les côtés de votre maison et que la pluie ou l’arrosage de la cour n’est pas le coupable, vous voyez peut-être de l’eau s’accumuler lorsqu’elle s’échappe de la dalle.