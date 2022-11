Le Scrabble se joue entre amis, en famille ou dans un club de jeux de société. C’est un jeu complexe qui nécessite une grande concentration et une parfaite connaissance du français. Le but du Scrabble est d’obtenir le meilleur score en créant des mots à l’aide de lettres tirées au hasard. Découvrez dans cet article toutes les informations liées à ce jeu.

Les règles du jeu

Pour jouer au jeu de scrabble, chaque joueur doit choisir au hasard 7 lettres et les ranger sur un chevalet. Le compte du premier mot est doublé et celui-ci doit masquer la case centrale. Après le premier mot, le deuxième joueur doit également créer un mot à partir de ses lettres. Il doit le relier au mot déjà existant grâce à une lettre commune. Les chiffres inscrits sur chaque jeton servent à calculer les points. Il suffit donc d’additionner la valeur de chaque lettre.

Lorsqu’une lettre est placée dans une case multiplicatrice, le point peut être doublé ou triplé. Il existe aussi des cases « mot compte double » ou « mot compte triple ». Ces derniers permettent aux joueurs de doubler ou tripler la valeur de leurs mots. Lorsqu’il n’y a plus de lettres, le jeu se termine. Le gagnant est le joueur avec le plus de points. Pour contourner les règles du Scrabble, il existe de nombreuses façons de tricher au scrabble. En effet, certains sites proposent ces solutions pour gagner des jeux grâce à des tricheries astucieuses.

Le contenu du jeu

Le Scrabble consiste en un plateau de jeu de 225 cases. Quelques cases sont colorées et permettent de multiplier les points. Les différentes valeurs des cases sont :

Case bleu ciel : Lettre compte double

Case bleu foncé : Lettre compte triple

Case rose : Mot compte double

Case rouge : Mot compte triple

Les lettres sont gravées sur des jetons carrés. Dans le scrabble français, il y a 102 jetons. Il existe quelques lettres qui sont plus répétées que d’autres. La lettre E par exemple est la plus courante et ne vaut que 1 point. Par contre, les lettres les moins utilisées en français sont très rares et valent entre 8 et 10 points.

Comment gagner au Scrabble

Entre maîtrise du français, stratégie et réflexion, ce jeu demande beaucoup de qualité. Découvrez quelques méthodes pour gagner :

Utilisez les cases bonus

Les cases bonus peuvent vous rapporter beaucoup de points. Examinez de près la meilleure position pour votre mot pour atteindre la case « lettre compte double », « lettre compte triple », « mot compte double » ou « mot compte triple ». Parfois, vous pouvez même combiner plusieurs cases, ce qui augmentera votre score d’un seul coup.

Mettez des mots en parallèle

Généralement, la plupart des joueurs de Scrabble ont l’habitude de placer les mots de façon perpendiculaire. Cependant, en les plaçant en parallèle vous obtiendrez plus de points, car en plus de votre mot principal, vous créerez plusieurs petits mots de deux lettres.

Maintenez les S sur votre chevalet

Évitez de gaspiller les S en inscrivant les mots comme sous, sans, pause, lorsque vous jouez au Scrabble. Ils vous sont très utiles lorsque vous n’avez rien à placer. En ce moment, vous pouvez l’ajouter à un nom qui vous fera gagner de gros point. Cette méthode est plus efficace quand vous placez le S dans la case « mot compte triple ».