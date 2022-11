Pour beaucoup, les animes sont une passion. Certains sont même prêts à faire des kilomètres pour aller au Japon et en découvrir plus. D’autres préfèrent les regarder chez eux, tranquillement installés dans leur canapé. Quoi qu’il en soit, il est difficile de faire un classement des meilleurs animes de tous les temps.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer notre top des meilleurs animes de tous les temps.

Les meilleurs animes de tous les temps selon les fans

Les fans d’anime ont beaucoup de débats passionnés sur les meilleurs animes de tous les temps. Il y a tellement d’animes différents et uniques, avec des histoires et des styles si différents, que le classement des meilleurs animes est très difficile.

Ces animes sont ceux qui ont marqué les esprits, ont été les plus influents et ont été les plus aimés.

One Piece

Sans aucun doute, One Piece est l’un des animes les plus populaires de tous les temps. L’histoire suit Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui rêve de devenir pirate et de trouver le légendaire trésor One Piece. One Piece a captivé les fans avec son histoire passionnante, ses personnages colorés et attachants, et son humour décalé. One Piece est l’un des animes les plus longs et les plus populaires jamais créés, avec plus de 805 épisodes à son actif.

Dragon Ball

Dragon Ball est l’un des animes les plus emblématiques de tous les temps. L’histoire suit Son Goku, un jeune garçon qui doit collecter les sept boules de cristal pour exaucer le vœu de sa grand-mère. Dragon Ball est connu pour ses combats intenses et épiques, ses personnages forts et charismatiques, et sa musique mémorable. Dragon Ball a été extrêmement populaire au Japon et en Amérique, et a été adapté en une multitude de films, de jeux vidéo et de produits dérivés.

Naruto

Naruto est l’un des animes les plus populaires au monde. L’histoire suit Naruto Uzumaki, un jeune ninja qui cherche à gagner le respect de ses pairs en accomplissant un grand exploit. Naruto est connu pour son histoire riche et complexe, ses personnages profondément attachants, et ses combats épiques. Naruto a été extrêmement populaire au Japon et en Amérique, et a été adapté en une multitude de films, de jeux vidéo et de produits dérivés.

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist est l’un des animes les plus acclamés par la critique de tous les temps. L’histoire suit Edward Elric, un jeune alchimiste qui cherche à trouver le secret de la pierre philosophale afin de ramener son frère à la vie. Fullmetal Alchemist est connu pour sa richesse narrative, ses personnages bien développés, et sa direction artistique superbe. Fullmetal Alchemist a été extrêmement populaire au Japon et en Amérique, et a été adapté en une multitude de films, de jeux vidéo et de produits dérivés.

Les meilleurs animes de tous les temps selon les experts

Si vous êtes un amateur d’anime, vous vous êtes probablement déjà demandé quels étaient les meilleurs animes de tous les temps. C’est une question difficile à répondre, car il y a tellement d’animes différents et tous avec leurs propres qualités. Les goûts en matière d’anime varient également beaucoup d’une personne à l’autre. Cependant, nous avons essayé de rassembler une liste des meilleurs animes de tous les temps selon les experts.

Attack on Titan

Attack on Titan raconte l’histoire d’une humanité assiégée par des Titans, des créatures gigantesques et terrifiantes qui ont décimé la population mondiale. Les survivants se sont réfugiés derrière une haute muraille pour essayer de tenir les Titans à bay. Attack on Titan est un anime captivant avec une excellente histoire, des personnages complexes et un univers fascinant.

Death Note

Death Note suit l’histoire d’un étudiant brillant du nom de Light Yagami qui trouve un cahier mystérieux appelé Death Note. Ce cahier donne à son propriétaire le pouvoir de tuer n’importe qui en écrivant son nom dans le cahier. Light décide alors d’utiliser ses pouvoirs pour éliminer tous les criminels du monde et créer un monde meilleur. Death Note est un anime intelligent avec une excellente histoire et des personnages fascinants.

Les meilleurs animes de tous les temps selon les critiques

Le Japon est certainement le pays le plus prolifique en matière d’anime. De nombreux fans de dessins animés passent leur temps à débattre des meilleurs animes de tous les temps. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il y a quand même certains animes qui sont unanimement appréciés par la critique. Découvrez donc notre top des meilleurs animes de tous les temps selon les critiques !

Wolf children

Wolf children raconte l’histoire d’une jeune femme qui tombe amoureuse d’un homme mystérieux qui se révèle être un loup-garou. Elle a alors un enfant de lui, puis un second. Lorsque son compagnon est tué, elle doit élever seule ses deux enfants, qui possèdent eux aussi des pouvoirs de loup-garou.

Ce film est extrêmement touchant et poétique, avec une belle histoire d’amour et d’acceptation. Les graphismes sont absolument magnifiques et la musique est très entraînante. Les enfants sont attachants et on suit avec intérêt leur évolution au fil du film.

Akira

Akira est un film culte de 1988 qui a marqué toute une génération de fans d’anime. Il se déroule dans un futur post-apocalyptique où la ville de Tokyo est ravagée par les conflits. La ville est terrorisée par les pouvoirs destructeurs d’un jeune garçon nommé Akira.

Le film est extrêmement violent et graphique, ce qui lui a valu d’être interdit aux moins de 18 ans dans plusieurs pays. Cependant, c’est un chef-d’œuvre incontournable du genre, avec une histoire captivante et des personnages complexes. Les scènes d’action sont époustouflantes et les graphismes ont très bien vieilli.

A Silent Voice

A Silent Voice suit l’histoire d’un jeune garçon nommé Shoya Ishida, qui harcèle sa camarade de classe Shoko Nishimiya, sourde-muette. Lorsque Shoko quitte son école, Shoya se retrouve isolé et rejeté par ses camarades de classe. Des années plus tard, il décide de faire amende honorable en essayant de se rapprocher de Shoko pour lui présenter ses excuses.

Ce film est extrêmement touchant et émouvant, avec une belle histoire d’amitié et de rédemption. Les personnages sont complexes et attachants, et on suit avec intérêt leur évolution au fil du film. Les graphismes sont magnifiques, notamment les scènes de Tokyo en automne. La musique est également très entraînante et agréable à écouter.

Les meilleurs animes de tous les temps selon les votes

Anime est un terme dérivé du mot anglais animation et désigne toutes les productions d’animation japonaise. L’anime est une forme d’art très populaire au Japon, mais aussi dans le reste du monde. Il existe de nombreux genres d’animes, allant des comédies aux dramas en passant par les thrillers et les horreurs. Les animes ont généralement des histoires complexes avec des personnages riches et bien développés. Les meilleurs animes sont ceux qui arrivent à toucher leur public en leur offrant une expérience inoubliable. Voici le top des meilleurs animes de tous les temps selon les votes.

Les meilleurs animes de tous les temps selon les stats

L’anime a connu un succès planétaire et a été salué par la critique. Il a été classé parmi les meilleurs animes de tous les temps par de nombreux magazines et sites spécialisés. Les fans de l’anime sont nombreux et passionnés. Ils ont créé de nombreux forums et sites dédiés à l’anime.

Après avoir passé en revue les différents animes, nous avons établi un classement des meilleurs animes de tous les temps. Parmi lesquels figurent des classiques !

Top 10 des meilleurs animes de tous les temps