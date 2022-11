– La population mondiale devrait atteindre 8 milliards d’habitants le 15 novembre 2022, et l’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023. L’Asie représente à elle seule désormais quasiment 59 % de la population mondiale.

– Selon les dernières projections des Nations unies, la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards d’habitants en 2030 et 9,7 milliards en 2050 ; elle devrait atteindre un pic d’environ 10,4 milliards d’habitants dans les années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu’en 2100 avant de décroitre.

La population mondiale dépasse les 8 milliards d’habitants selon les Nations unies

Nous sommes, depuis le 15 novembre 2022, 8 milliards d’habitants sur notre bonne vieille terre. Selon les estimations des nations unies (ONU) nous aurions donc passé ce cap et nous irions rapidement vers 8,5 milliards d’ici 8 ans.

La population mondiale, malgré des politiques qui deviennent de véritables politiques antinatalistes dans certaines partie du monde, devrait continuer de s’accroitre rapidement pour atteindre les 9,7 milliards d’humains sur terre en 2050.

Puis malgré l’inertie, et un ralentissement, atteindre les fameux 10 milliards, 10 ans plus tard en 2060. Un pic donc, avant un début de baisse de la population, serait lui atteint courant 2080 avec 10,4 milliards d’habitants.

Une stagnation serait alors encore présente jusqu’en 2100 avant que la population finisse par décroitre, inéluctablement ?

Une hausse de l’espérance de vie en décalage entre pays riches et pays pauvres

L’espérance de vie mondiale à la naissance a atteint 72,8 ans en 2019, soit une amélioration de près de 9 ans depuis 1990. La poursuite de la réduction de la mortalité devrait aboutir à une longévité moyenne mondiale d’environ 77,2 ans en 2050.

En 2021, l’espérance de vie des pays les moins avancés accusait un retard de 7 ans par rapport à la moyenne mondiale. La population âgée de plus de 65 ans augmente plus rapidement que la population âgée de moins de 65 ans.

Un désavantage masculin en matière d’espérance de vie est observé dans le monde entier, allant de 7 ans en Amérique latine et aux Caraïbes à 2,9 ans en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Plus de 66% de l’augmentation de population d’ici 2050 est liée à la dynamique passée de la natalité

Les deux tiers de l’augmentation prévue de la population mondiale jusqu’en 2050 seront dus à la dynamique de la croissance passée qui est ancrée dans la structure d’âge jeune de la population actuelle, de sorte que les nouvelles mesures prises par les gouvernements pour réduire la fécondité n’auront pas d’impact majeur.

Deux tiers de la population mondiale vivent dans un pays où une région où la fécondité au cours de la vie est inférieure à 2,1 naissances par femme, soit le niveau requis pour une croissance nulle à long terme pour une population à faible mortalité.

Pour les pays à revenu élevé, entre 2000 et 2020, la contribution des migrations internationales à la croissance démographique (afflux net de 80,5 millions) a dépassé le solde des naissances par rapport aux décès (66,2 millions).

L’impact du Covid sur l’espérance de vie

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur les trois composantes de l’évolution démographique : les données disponibles concernant son effet sur les niveaux de fécondité restent mitigées.

La pandémie de COVID-19 a fait chuter l’espérance de vie mondiale de 72,8 ans en 2019 à 71,0 ans en 2021.

En effet l’espérance de vie mondiale à la naissance est tombée à 71 ans, principalement en raison de la COVID; et la mobilité humaine a été limitée dans le monde entier par les conditions de la pandémie.

L’effet de la pandémie sur les niveaux de fécondité est mitigé, peu de données étant disponibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans les pays à revenu élevé, cependant, il semble y avoir des fluctuations à court terme des taux de grossesse et de natalité.

Les données démographiques étant essentielles à la planification du développement, il convient d’accorder la priorité à la série de recensements nationaux de 2020 de 2021, malgré les difficultés posées par la pandémie.

Le dividende démographique une chance pour les pays du sud et le tiers-monde

Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes, la part de la population en âge de travailler a augmenté.

Cette évolution de la répartition par âge offre la possibilité d’accélérer la croissance économique par habitant, ce que l’on appelle le « dividende démographique ».

Pour maximiser les avantages potentiels, les pays devraient investir dans le développement du capital humain en garantissant l’accès aux soins de santé et à une éducation de qualité à tous les âges et en favorisant les possibilités d’emploi productif et de travail décent.

La population des personnes âgées augmente à la fois en nombre et en proportion plus importante

La population âgée de plus de 65 ans augmente plus rapidement que la population âgée de moins de 65 ans. En conséquence, la part de la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 10% en 2022 à 16 pour cent en 2050.

À ce moment-là on s’attend alors à ce que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde soit plus de deux fois supérieure au nombre d’enfants de moins de 5 ans.

Les personnages seront à peu près le même nombre que celui des enfants de moins de 15 ans d’enfants et les moins de 5 ans et à peu près le même nombre que celui des enfants de moins de 12 ans.

Les pays dont la population vieillie doivent prendre des mesures pour adapter les programmes publics afin de relever ce défi !

Un déclin de population déjà amorcé pour certains pays mais voilé par les migrations

Un plus grand nombre de pays ont commencé à connaître un déclin démographique dû en grande partie à la baisse des taux de fécondité

Les migrations internationales ont eu un impact important sur l’inversion du déclin démographique de certains pays en fournissant des entrées nettes de personnes dans ces pays (par exemple les pays à revenus élevés entre 2000 et 2020).

Huit milliards de personnes sur terre

C’est un chiffre si grand qu’il est difficile de s’y retrouver. Mais c‘est le nombre d’entre nous qui sont sur terre aujourd’hui – et selon les Nations unies, ce chiffre ne fera qu’augmenter.

La dernière révision des Perspectives de la population mondiale des Nations unies, prévoyait que la population mondiale atteindrait 8,6 milliards d’habitants en 2030, 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Cela représentait une augmentation de plus de 2 milliards de personnes en seulement trois décennies.

Mais avec une partie des prévisions revues à baisse et le cap des 10 milliards en 2060 (difficilement). La population mondiale devrait atteindre environ 10,4 milliards de personnes d’ici les années 2080 quasiment en deça des 11,2 milliards précédemment estimés. Ce cap difficilement franchissable va connaître une stagnation les 30 années suivantes et un début de baisse de la population de plus en plus fort.

Une croissance inévitable

Une partie de cette croissance est inévitable, car les populations de pays comme l’Inde et le Nigeria continuent de croître. Mais elle est en grande partie due à l’allongement de l’espérance de vie et ce alors qu’il y a une forte baisse des taux de fécondité.

En effet, la femme moyenne a aujourd’hui 2,5 enfants, contre 5,1 enfants dans les années 1950. Ce chiffre devrait même diminuer à 2,1 par femme d’ici 2060 et 2 par femme en 2100 moment où la population va donc commencer à décroitre doucement.

La croissance démographique est causée par la baisse des niveaux de mortalité, comme en témoigne l’augmentation des niveaux d’espérance de vie à la naissance.

Cette croissance démographique pèse sur les ressources de notre planète et crée de nouveaux défis pour les pays du monde entier. Que pouvons-nous donc faire pour garantir que chacun ait accès à la nourriture, à l’eau et à un abri ? Et comment pouvons-nous gérer nos ressources naturelles de manière durable ?

Ce sont des questions auxquelles nous devons commencer à répondre maintenant ! Avant qu’il ne soit trop tard. Car avec une population de 8 milliards d’habitants – et en augmentation – nous devons commencer à réfléchir à l’avenir de notre planète et de notre espèce.

Conclusion

8ème milliard de personnes sur terre, une forme d’hommage aux progrès scientifiques et aux avancées en matière de nutrition explique António Guterres.

Cependant, à mesure que notre population s’accroit, elle est malheureusement de plus en plus divisée, avec des centaines de millions de personnes souffrant de famine ou de dettes et de guerre.

Le Covid aurait dû être une leçon pour tous mais l’avidité et l’égoïsme du plus petit nombre s’étend au plus grand nombre. Et la Guerre qui s’étend elle aussi ne peut permettre de satisfaire les besoins fondamentaux tels que la nourriture, l’eau de tous et surtout des populations les plus pauvres !

Mais ayons foi en l’être humain, les plus pauvres d’aujourd’hui ont le potentiel de devenir les moteurs d’une croissance verte durable en l’espace de quelques décennies seulement du fait de la jeunesse de leurs populations.

Alors travaillons ensemble à la réalisation d’un objectif international : « pour chaque homme, femme et enfant, il doit exister au moins une source sûre – un revenu suffisant par habitant pour que personne ne vive de la charité »