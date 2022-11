Le tennis est un sport qui passionne depuis de nombreuses années. De nombreux joueurs se sont illustrés au fil des ans et il est parfois difficile de les comparer. Cependant, certains d’entre eux se démarquent et sont considérés comme les meilleurs joueurs de tous les temps.

Voici donc un classement des 10 meilleurs joueurs de tennis de l’histoire.

Roger Federer

Roger Federer est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Il a remporté 20 titres du Grand Chelem, ce qui en fait le joueur masculin le plus titré de l’histoire. Il a également été classé numéro un mondial pendant 310 semaines, ce qui en fait le joueur masculin le plus longtemps classé numéro un de l’histoire. Federer a remporté 103 tournois de tennis au cours de sa carrière, ce qui en fait le huitième joueur masculin le plus titré de l’histoire.

Federer est né à Bâle, en Suisse. Sa famille était impliquée dans le tennis; son père était entraîneur et sa mère joueuse professionnelle. Federer a commencé à jouer au tennis à l’âge de 8 ans. Il a rejoint le Club de Tennis de Bâle à l’âge de 10 ans et a commencé à recevoir des leçons professionnelles à l’âge de 12 ans. À l’âge de 14 ans, il a participé à sa première compétition internationale, le Orange Bowl juniors. Il a ensuite été classé numéro un mondial junior en 1998.

Roger Federer a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en 2003, en battant Mark Philippoussis en finale de l’Open d’Australie. Il a ensuite remporté les Wimbledon en 2005 et 2006. En 2007, il a remporté les Wimbledon et l’US Open, ce qui lui a valu le titre de Joueur masculin de l’année aux États-Unis. En 2008, il a remporté les Wimbledon et l’Open d’Australie, ce qui lui a valu son quatrième titre de Joueur masculin de l’année aux États-Unis. En 2009, il a remporté les Wimbledon et l’Open d’Australie pour la troisième fois consécutive, ce qui lui a valu son cinquième titre de Joueur masculin de l’année aux États-Unis.

En 2010, Federer a perdu en finale des Wimbledon contre Rafael Nadal. Il a ensuite remporté l’US Open en battant Novak Djokovic en finale. En 2011, il a perdu en finale des Wimbledon contre Djokovic. En 2012, il a remporté les Wimbledon en battant Andy Murray en finale. En 2013, il a perdu contre Djokovic en finale des Wimbledon. En 2014, il a perdu contre Murray en finale des Wimbledon. En 2015, il a perdu contre Djokovic en finale des Wimbledon. En 2016, il a gagné contre Murray en finale des Wimbledon, ce qui lui a valu son record 20e titre du Grand Chelem.

Rafael Nadal

Rafael Nadal, né le 3 juin 1986 à Manacor, est un joueur de tennis professionnel espagnol. Il a été classé numéro 1 mondial pendant 209 semaines, ce qui en fait le septième joueur le plus titré de l’histoire. Nadal a remporté 19 tournois du Grand Chelem, un record chez les hommes, et il détient également le record des victoires en Masters 1000 avec 35 titres.

Ses performances sur terre battue sont considérées comme les meilleures de l’histoire du tennis, et il est surnommé « La Bête »en raison de sa force mentale et physique ou « Ogre de l’ocre » pour sa suprématie sur la terre battue. Nadal a également été récompensé par plusieurs prix individuels, dont la Médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et le Prix Laureus du meilleur sportif de l’année en 2011.

Novak Djokovic

Novak Djokovic est un joueur de tennis professionnel serbe né le 22 mai 1987 à Belgrade. Novak Djokovic a été classé numéro 1 mondial par la ATP pendant 223 semaines, ce qui en fait le 8e joueur à avoir été classé numéro 1 mondial au moins 200 semaines. Il a remporté 17 titres du Grand Chelem, cinq Masters 1000 et trois ATP Finals. Avec Nadal et Federer, il est l’un des trois seuls joueurs à avoir remporté au moins 10 titres du Grand Chelem et trois Masters 1000 sur trois surfaces différentes. Parmi les autres records notables de Djokovic, notons ses sept victoires en Masters 1000 à Rome, ses six victoires en Wimbledon et ses cinq victoires en US Open. Sa victoire en 2018 à Wimbledon lui a permis de compléter le Grand Chelem des Masters, ce qui en fait le quatrième joueur de l’histoire (après Rod Laver, Andre Agassi et Roger Federer) à l’avoir accompli.

Djokovic a commencé sa carrière professionnelle en 2003, à l’âge de 16 ans. En 2006, il a atteint les quarts de finale de Roland-Garros et les demi-finales de Wimbledon, ce qui lui a valu d’être classé numéro 3 mondial à la fin de l’année. En 2007, il a remporté ses premiers titres du Grand Chelem en battant Roger Federer en finale de l’US Open. En 2011, il a battu Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie pour remporter son premier titre du Grand Chelem sur une surface autre que l’herbe. Djokovic a ensuite dominé le circuit pendant plusieurs années, remportant sept titres du Grand Chelem entre 2011 et 2016, notamment trois victoires consécutives à l’Open d’Australie. En 2015, il a été classé numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et il a terminé l’année en tant que numéro 1 mondial pour la première fois également.

Novak Djokovic a connu une baisse de forme en 2017 et 2018, ce qui lui a valu de perdre son statut de numéro 1 mondial. Cependant, il est revenu sur le devant de la scène en 2019 en remportant trois tournois du Grand Chelem : l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open. En 2020, il a battu Roger Federer en finale de l’Open d’Australie pour remporter son huitième titre du Grand Chelem australien et égaler le record de Federer pour les plus grandes victoires à Melbourne Park. Plus tard dans l’année, Djokovic a battu Nadal en finale de Roland-Garros pour remporter son second titre français et son 19e titre du Grand Chelem en carrière, ce qui lui permet de rejoindrer Federer et Nadal au troisième rang des joueurs ayant remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem de l’histoire.

Pete Sampras

Pete Sampras est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Il a remporté 14 tournois du Grand Chelem et a été classé numéro un mondial pendant 286 semaines, un record qui n’a été égalé que par Roger Federer.

Sampras a commencé sa carrière professionnelle en 1988 et a rapidement fait ses preuves en remportant son premier tournoi du Grand Chelem, l’Open d’Australie, en 1990. Il a ensuite remporté les Wimbledon en 1991, 1992, 1993 et 1995, et l’US Open en 1990, 1993, 1995 et 1996. En 1994, il a également remporté la Coupe Davis pour les États-Unis.

Au cours de sa carrière, Sampras a eu plusieurs rivalités mémorables, notamment contre Andre Agassi, Jim Courier et Stefan Edberg. Mais c’est sa rivalité avec le Français Fabrice Santoro qui reste la plus mémorable. Les deux hommes se sont affrontés 34 fois, Sampras remportant 23 matchs.

Pete Sampras a pris sa retraite en 2003 après avoir disputé son dernier match à l’US Open. Il a été intronisé au Temple de la renommée du tennis en 2007.

Rod Laver

Rod Laver est certainement l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Il a été classé numéro un mondial pendant sept années consécutives, de 1964 à 1970. Il a remporté 11 tournois du Grand Chelem, dont quatre fois l’Open d’Australie, trois fois Roland-Garros, trois fois Wimbledon et une fois l’US Open.

Au total, il a remporté 200 titres en simples et en doubles tout au long de sa carrière. Il a été élu meilleur joueur de tennis de l’année en 1968 et 1969 par le magazine « Tennis ». En 1987, il a été intronisé au Temple de la renommée du tennis.

Björn Borg

Björn Borg est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Il a remporté 11 titres du Grand Chelem, dont six à Roland-Garros. En 1980, il a été classé numéro un mondial pour la première fois. Il a ensuite occupé cette position pendant 109 semaines, un record qui n’a été égalé que par Roger Federer en 2009. Borg a également été le premier joueur à gagner les quatre tournois du Grand Chelem en une seule année.

En 1981, il a battu John McEnroe en finale de Wimbledon, ce qui reste l’un de ses matchs les plus mémorables. Malheureusement, sa carrière a été brisée par les blessures et il a fini par prendre sa retraite à seulement 26 ans.

John McEnroe

John McEnroe est né le 16 février 1959 à Wiesbaden, en Allemagne. Il a grandi à New York et a été formé au tennis au prestigieux club de tennis de Port Washington. McEnroe a remporté 77 titres en simple au cours de sa carrière, dont trois titres du Grand Chelem, et il a été classé numéro un mondial pendant 77 semaines. Il a également eu beaucoup de succès en double, remportant 71 titres, dont neuf titres du Grand Chelem en simple et en double mixte.

En 1981, il a été classé numéro un mondial pour la première fois et a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon. Il a ensuite remporté l’US Open en 1984 et 1985. En 1986, il a été battu en finale de Wimbledon par Boris Becker, mais il a ensuite repris sa place de numéro un mondial et a remporté l’US Open pour la troisième fois.

McEnroe a continué à jouer jusqu’en 1992, mais il n’a pas pu gagner de nouveau un titre du Grand Chelem. Il s’est retiré des tournois de tennis professionnel en 1994 après avoir perdu au premier tour de Wimbledon.

Jimmy Connors

Jimmy Connors est un ancien joueur de tennis américain né le 2 septembre 1952 à East St. Louis, dans l’Illinois. Il a été classé numéro 1 mondial pendant 268 semaines, soit plus que tout autre joueur masculin, et a remporté 109 titres en simple sur le circuit ATP, ce qui constitue un record. Parmi ses victoires les plus importantes, on compte huit titres du Grand Chelem, dont trois Open d’Australie, deux Wimbledon et deux Championnats US Open. Il a également remporté deux Masters de tennis en 1974 et 1982.

Connors a commencé sa carrière sur le circuit amateur en 1970 et a rapidement fait ses preuves en remportant plusieurs tournois junior. Il a ensuite disputé son premier tournoi professionnel en 1972 et a remporté son premier titre en 1973. En 1974, il a atteint les demi-finales de Wimbledon et a terminé la saison à la 6e place mondiale. L’année suivante, il a été battu en finale de l’Open d’Australie par Ken Rosewall avant de gagner son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Il a également atteint les demi-finales de Roland-Garros et de l’US Open cette année-là.

Jimmy Connors est resté très dominant dans les années qui ont suivi et a continué à remporter de nombreux tournois. En 1976, il a atteint la finale de l’Open d’Australie pour la seconde fois consécutive mais s’est incliné face à Mark Edmondson. Il s’est ensuite vengé en battant Edmondson en finale de Wimbledon quelques semaines plus tard. En 1977, il a gagné l’US Open pour la première fois après avoir battu Björn Borg en finale. L’année suivante, il a défendu son titre à l’US Open et a également remporté l’Open d’Australie pour la première fois après avoir battu Roscoe Tanner en finale.

Connors est resté au sommet du tennis mondial jusque dans les années 1980. En 1981, il a atteint la finale de l’Open d’Australie pour la troisième fois consécutive mais s’est incliné face à John McEnroe. Il s’est ensuite vengé en battant McEnroe en finale du Masters de tennis quelques semaines plus tard. En 1982, il a gagné l’US Open pour la troisième fois après avoir battu Ivan Lendl en finale. Il a également remporté le Masters cette année-là après avoir battu Guillermo Vilas en finale. Sa dernière victoire importante date de 1983, lorsqu’il a remporté l’Open d’Australie pour la seconde fois après avoir battu Chris Lewis en finale. Il a ensuite pris sa retraite du circuit professionnel en 1996 après avoir disputé sa dernière finale à Wimbledon.

Ivan Lendl

Ivan Lendl est un ancien joueur de tennis tchèque, né le 7 mars 1960 à Ostrava. Il a été classé numéro un mondial pendant 270 semaines, a remporté 8 titres du Grand Chelem et a été finaliste à 19 reprises. Lendl a été considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis et a été surnommé le « roi des Clay Courts ». En grandissant, il a été entraîné par le célèbre coach tchèque Jiří Zedník. À l’âge de 18 ans, Lendl a remporté son premier tournoi majeur, l’Open d’Australie, battant John McEnroe en finale. En 1984, il a remporté son premier Wimbledon, battant Jimmy Connors en finale. Lendl a également battu Connors en finale de l’US Open en 1985 et 1987.

En 1988, il a remporté son deuxième Wimbledon, battant Boris Becker en finale. Lendl a ensuite disputé une autre finale de Wimbledon en 1990, perdant contre Stefan Edberg. En 1991, il a remporté son troisième Wimbledon, battant Michael Stich en finale.

Lendl a ensuite disputé une quatrième finale de Wimbledon en 1992, perdant contre Andre Agassi. Après avoir pris sa retraite du tennis en 1994, Lendl est devenu entraîneur de tennis. En 2012, il a été nommé entraîneur en chef de Andy Murray et a aidé Murray à gagner ses premiers titres du Grand Chelem à Wimbledon et à l’US Open. En 2016, il a aidé Murray à gagner son premier titre olympique à Rio.

Andre Agassi

Andre Agassi a été l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Il a été classé numéro un mondial pendant 101 semaines entre 1995 et 2005. Il a remporté huit tournois du Grand Chelem, dont l’Open d’Australie quatre fois, et a été sacré champion olympique en 1996. Agassi a également été le premier joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem sur trois surfaces différentes.

Agassi a commencé sa carrière de tennis très tôt et a rapidement développé un style de jeu agressif. Ses coups gagnants étaient puissants et précis, et il avait une excellente capacité à contrôler la balle. Agassi était également célèbre pour son service, qui était parmi les meilleurs de l’histoire du tennis. En plus de ses nombreux succès sur le court, Agassi était également connu pour être un excellent communicateur et un promoteur du sport.

Malgré son succès sur le court, Agassi a eu des difficultés en dehors du tennis. Il a eu des problèmes d’addiction à la drogue et au jeu, et il a eu du mal à maintenir une relation stable avec sa première femme, Brooke Shields.

Agassi a finalement surmonté ses difficultés et est devenu un philanthrope respecté. Il a créé la Fondation Agassi pour l’aide aux enfants, qui fournit des soins médicaux et des programmes éducatifs aux enfants défavorisés.

Il est difficile de comparer les joueurs de tennis de différentes époques, mais certains joueurs se distinguent par leur impact sur le jeu.

Chacun de ces joueurs a marqué l’histoire du tennis de son époque et a contribué à faire du tennis le sport qu’il est aujourd’hui.