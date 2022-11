L’article suivant présente une liste des 5 meilleurs acteurs américains de tous les temps. Les acteurs sont classés en fonction de leur impact sur l’industrie du cinéma, de leur talent et de leur popularité. Les acteurs les plus talentueux et les plus populaires ont été classés en tête de liste.

Tom Hanks

Tom Hanks est un acteur américain né le 9 juillet 1956 à Concord, en Californie. Il a joué dans de nombreux films célèbres, tels que Forrest Gump, Philadelphia et Saving Private Ryan. Hanks a remporté deux Oscars du meilleur acteur, l’un pour Forrest Gump en 1995 et l’autre pour Philadelphia en 1994. Hanks est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est un acteur, producteur et activiste américain né le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Il a commencé sa carrière d’acteur à la fin des années 1980, et a ensuite joué dans plusieurs films de succès tels que Titanic, Gatsby le magnifique et Les huit salopards. DiCaprio a également fondé sa propre société de production cinématographique, Appian Way Productions, en 2004.

DiCaprio a été salué par la critique pour son talent d’acteur et a remporté de nombreux prix, dont un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA et un SAG Award. En 2016, il est classé par Forbes comme l’un des acteurs les mieux payés de Hollywood.

DiCaprio est également engagé dans des causes environnementales et sociales. Il est membre du conseil d’administration de la Fondation Leonardo DiCaprio, une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir la durabilité environnementale et à aider les populations vulnérables aux changements climatiques.

Meryl Streep

Meryl Streep est une actrice américaine née le 22 juin 1949 à Summit, dans le New Jersey. Elle est considérée comme l’une des meilleures actrices de sa génération. Elle a été récompensée par deux Oscars, trois Golden Globes, deux Emmy Awards et un Tony Award.

Meryl Streep a étudié l’art dramatique à l’Université Vassar avant de poursuivre sa formation à l’Acting Studio de New York. Elle a fait ses débuts au théâtre off-Broadway en 1971 dans le play « The Playboy of Seville ». Sa première apparition à la télévision a eu lieu en 1975 dans le téléfilm « The Deadliest Season ». En 1977, elle a fait ses débuts au cinéma dans le film « Julia », pour lequel elle a reçu un Golden Globe.

Meryl Streep est connue pour ses multiples talents d’actrice. Elle a joué dans des films de divers genres, allant du drame au thriller en passant par la comédie. Elle est particulièrement connue pour ses performances dans « Kramer contre Kramer » (1979), « La Dame de fer » (2011) et « Le Diable s’habille en Prada » (2006).

Meryl Streep est une actrice prolifique qui a joué dans plus de 60 films au cours de sa carrière. Elle a été nominée pour 21 Oscars, ce qui en fait l’actrice la plus nommée de l’histoire du cinéma. Elle a remporté trois Golden Globes et deux Emmy Awards. En 2020, elle a été nommée Femme de l’année par le magazine Time.

Robert De Niro

Robert De Niro est un acteur, producteur et réalisateur américain né le 17 août 1943 à New York. Il a joué dans plus de 90 films et a remporté deux Oscars du meilleur acteur, en 1974 pour sa performance dans le film de Martin Scorsese Les Affranchis et en 1980 pour Raging Bull. De Niro a également reçu un Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation de Jake LaMotta dans ce dernier film. Il est l’un des rares acteurs à avoir reçu un Oscar pour un second rôle, grâce à sa performance dans le film de Sergio Leone Le Parrain, Partie II.

De Niro a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1960 et a joué dans plusieurs films indépendants au début des années 1970. Il a fait ses débuts sur le grand écran en 1973 dans le film de Brian De Palma Les Affranchis, aux côtés de Al Pacino et James Caan. Le film a été un succès commercial et critique, et De Niro a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur.

De Niro a joué dans plusieurs films importants au cours des années 1980, dont Raging Bull de Martin Scorsese en 1980, pour lequel il a remporté son second Oscar du meilleur acteur. Il a également joué dans les films Taxi Driver en 1976, Les Incorruptibles en 1987 et Goodfellas en 1990, tous trois réalisés par Scorsese. De Niro a également collaboré à deux reprises avec le réalisateur Quentin Tarantino, dans les films Jackie Brown en 1997 et Les 8 Salopards en 2015.

De Niro est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération et l’un des plus importants acteurs américains de tous les temps. Il a été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 2002 et a reçu le Prix prestigieux Chaplin en 2011.

Al Pacino

Al Pacino est un acteur américain né le 25 avril 1940 à New York. Il a joué dans de nombreux films célèbres tels que « Scarface », « Le Parrain » et « Dog Day Afternoon ».

Pacino a également été nominé huit fois aux Oscars, dont une fois pour son rôle dans le film « Scent of a Woman ».

Il y a tellement de bons acteurs américains qui ont marqué l’histoire du cinéma. Ceux-ci ont tous joué un rôle important dans leur carrière et ont montré un talent incroyable. Certains d’entre eux ont même gagné plusieurs Oscars, ce qui prouve leur talent. Ils ont tous contribué à rendre le cinéma américain ce qu’il est aujourd’hui et ont inspire les générations futures.