Les chiens sont les animaux de compagnie par excellence de l’homme. Les caractéristiques de certaines races de chiens ont fait d’eux les races les plus populaires du monde depuis des siècles. Parmi ceux-ci se distinguent les bergers. Grâce à leurs atouts et caractéristiques physiques, ces chiens sont très appréciés. Voici un tour d’horizon sur les cinq races de bergers les plus connues.

Le berger australien

Contrairement à ce que vous pouvez croire à travers le nom de cette race, le berger australien vient des États-Unis. À l’origine, il était employé pour travailler dans les fermes et dans les ranchs. Le chien dispose en effet d’une grande faculté d’apprentissage permettant de faciliter la tâche des propriétaires pour rassembler le bétail. Pour qu’il puisse être en possession de ses moyens, le berger allemand doit être bien nourri. Vous devez alors prévoir par jour 300 g de croquettes sans céréales pour chien .

En plus de cela, il a besoin par moments de friandises pour pouvoir garder une bonne hygiène bucco-dentaire de votre chien. Pensez à vous munir d’une fontaine à eau pour satisfaire ses besoins en eau.

Il existe plusieurs caractéristiques qui permettent de le distinguer. Il peut peser entre 20 et 35 kg et sa taille varie selon le sexe. Un mâle mesure entre 50 et 60 cm et la taille d’une femelle est située entre 45 et 55 cm. Comme autres caractéristiques, vous avez :

Le pelage

De longueur moyenne et disposant de plusieurs couleurs selon le chien (noir, fauve, blanc, merle, etc.).

Les oreilles

Elles ont une forme triangulaire et sont tombantes.

La différence de couleurs des iris des yeux est un trait qui permet de distinguer le berger australien.

Le berger belge malinois

Le berger belge malinois est un chien d’exception qui se distingue par un physique impressionnant. Il possède un museau pointu, des yeux aux couleurs brunes et fait partie des chiens sensibles. Il a fière allure dans sa robe fauve et charbonnée. Du haut de ses 35 kg, le berger d’origine belge mesure entre 58 et 62 cm. Il a une activité physique intense qu’il faut compenser avec une alimentation adaptée et de bonne qualité.

Pour pouvoir lui apporter toutes les protéines et les glucides nécessaires, procurez les meilleures croquettes. La quantité journalière doit être fixée en fonction de son poids. Si vous ne savez pas comment bien nourrir votre chien, vous pouvez solliciter l’aide d’un vétérinaire. Le chien belge malinois peut se montrer dominant avec son maître au cours des activités physiques.

Pour ce faire, celui qui l’accompagne doit être ferme. Pour vous prévenir des mauvaises surprises, le chien doit être intégré socialement dès son plus jeune âge.

Le berger blanc suisse

Le berger blanc suisse est le chien que tout maître souhaite avoir. Il possède en effet une puissance et une élégance qui le font se démarquer des autres races de berger. Très obéissant à son propriétaire, il peut l’accompagner dans ses tâches quotidiennes (jardinage, cuisine, bricolage, etc.). Avec un pelage blanc, le chien peut mesurer 55 cm au minimum et 66 cm au maximum à l’âge adulte. Tout comme le berger australien, il possède des oreilles de forme triangulaire. À l’inverse, les siennes sont droites.

La race du berger blanc suisse a été reconnue en 1980. En effet, au début, le berger naît en Allemagne et fait partie des portées du Berger allemand. Il nécessite un régime alimentaire strict surtout lorsqu’il est petit. Lorsqu’il n’a pas encore dépassé six mois, il a besoin de consommer trois voire quatre repas par jour. Une fois l’âge adulte atteint, vous pouvez le nourrir deux fois par jour.

Sa gamelle peut être composée d’aliments industriels haut de gamme. Il est fortement conseillé d’espacer ses repas et ses activités physiques intenses d’une heure au moins. Ceci a pour but de prévenir une torsion de l’estomac dont l’animal est sensible.

Le Border Collie

Apprécié pour son endurance et son agilité, le Border Collie est la quatrième race de berger de la liste. Dans l’apparence, c’est un chien qui se distingue grâce à ses poils mi-longs qui combinent le noir et le blanc (bicolore). Son poids qui peut varier entre 18 et 28 kg vient justifier l’agilité qui fait sa force. Le chien anglo-écossais, est un chien de troupeau par excellence grâce à sa grande capacité d’attention.

Cependant, il est nécessaire de commencer tôt son éducation pour profiter de ses capacités. Il est connu comme un chien méfiant et agressif surtout si vous n’avez pas réussi à faire son intégration sociale. Pour ce qui est de l’alimentation, elle doit être proportionnelle à l’effort fourni par le chien au quotidien. Vous devez respecter trois repas par jour. Les croquettes qu’il consomme doivent être de bonne qualité.

Le berger allemand

Le berger allemand possède les mêmes caractéristiques physiques que le berger blanc suisse. Il se distingue quand même de ce dernier par son pelage marron et noir. Vient d’Allemagne et reconnu officiellement comme une race en 1898, le berger allemand est le chien de compagnie exemplaire. Il peut également être employé comme chien de protection ou de garde.

L’aliment de préférence du berger allemand est la viande. N’hésitez pas quand même à le nourrir de légumes quand vous en avez l’occasion. Une nourriture industrielle adaptée à son poids et son âge est suffisante pour faire le bonheur du berger allemand. Il faut aussi préciser qu’il consomme beaucoup d’eau.