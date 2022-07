Si vous vous êtes demandé ce qu’était l’emmaillotage, il s’agit d’une technique afin d’envelopper bébé dans un lange pour le contenir et l’apaiser, alors voyons ce qu’est l’emmaillotage. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devez absolument acheter les langes dès que possible cela vous servira également pour prodiguer un formidable bain enveloppé à bébé.

Comment emmailloter bébé

Si vous êtes un nouveau parent, la technique de l’emmaillotage est faite pour vous.

Comme pour la plupart des nouveaux parents, je ne suggère pas que vous emmaillotez bébé tout le temps. Ce n’est pas ainsi que les bébés dorment normalement. L’emmaillotage ne s’agit pas de le couvrir complètement mais seulement de couvrir principalement ses jambes jusqu’au-dessus de ses mains.

L’idée est donc d’envelopper le bébé dans une bande de tissu en coton jusqu’à ce qu’il soit solidement emmailloté et contenu. En position corps regroupé. Vous l’emmaillotez fermement mais pas trop, de cette façon le bébé peut se sentir comme s’il était enveloppé dans un cocon.

Les différents raisons et besoin d’emmailloter

Qu’il s’agisse d’un bébé numéro un, d’un numéro deux ou même d’un numéro 10, l’emmaillotage peut être une nouveauté et une idée pour un confort absolu pour votre nouveau bébé. Il suffit de donner à l’enfant un sentiment de sécurité et l’emmailloter avec des techniques d’emmaillotage de façon précoce afin d’obtenir le meilleur résultat sur la durée.

Contenir bébé et l’apaiser au quotidien

Il existe différentes façons d’envelopper bébé correctement pour un bon emmaillotage, la façon de le serrer ou de le relâcher, ainsi que sur la meilleure façon de l’emmailloter que vous utilisiez une écharpe de portage, une petite couverture ou un simple lange d’emmaillotage. Le plus important est de lui apporter un apaisement et une sérénité dont il a besoin pour se sentir rassurer.

Pour l’apaiser au bain

Mais si vous le pouvez faites appel à une professionnelle de l’accompagnement périnatale qui vous aidera dans l’apprentissage de l’emmaillotage jusqu’à pratiquer un bain enveloppé (emmailloté) afin d’aider bébé à découvrir le bain en douceur et différemment. En effet le moment du bain est important mais peut être effrayant et non tous les bébés n’aiment pas le bain au contraire cela est souvent un moment difficile et éprouvant pour les parents.

Comment prendre soin mon bébé dans le bain ?

Mettre votre bébé dans un nouveau bain pour la première fois et lui faire découvrir l’eau dans la baignoire ou l’une des baignoires de la famille et l’aider à se baigner est un moment stressant pour les nouveaux parents.

Le fait de baigner le bébé aidera à nettoyer son corps, car l’eau chaude ouvrira les pores et aidera le corps à se détendre mais ce n’est pas aussi simple, le bain est un moment stressant pour bébé, et encore plus pour les parents alors comment faire et prendre soin de bébé ?

L’heure du bain peut être un événement effrayant, surtout pour les petits qui souffrent d’anxiété.

Il peut être judicieux d’organiser le bain de façon à emmailloter bébé et l’envelopper dans un lange afin de le sécuriser avant de rentrer dans l’eau et ensuite de libérer progressivement le langres afin de ne pas le faire paniquer.

Les avantages du bain enveloppé

Nous savons tous que lorsque les bébés ont froid, cela les touche de plein fouet, même de simples petits doigts humides et si vous n’avez pas déjà vu un petit bébé rouge qui braille, vous allez savoir pourquoi il faut une eau chaude à 37°C ! Mais ne vous trompez pas cela n’est pas le seul besoin de bébé au moment du bain encore plus du premier.

Le bain enveloppé permet d’apaiser les inquiétudes concernant les enfants et de renforcer les liens familiaux, d’apprendre aux enfants la routine du bain et de promouvoir une attitude saine à l’égard des soins aux enfants.

Le bébé se retrouve dans un cocon plus chaud, contenu, rassuré comme dans le ventre de maman et même s’il touche la paroi de la baignoire n’a pas froid n’est pas inquiet car il est dans un élément dans une sensation qu’il connaît mieux.

Il n’y aura pas forcément zéro peu et zéro appréhension mais cela réduit fortement les pleurs et l’anxiété et allonge la durée du bain et le bien-être de bébé et donc des parents.

Le bain emmailloté le faire quand et pourquoi ?

Idéalement, il devrait être utilisé par les jeunes parents afin de favoriser les sentiments positifs pour eux et bébé dès le premier bain. Il peut donc se pratiquer dans le premier mois mais idéalement dans les 10 premiers jours.

Bien que le bain d’emmaillotage soit idéal pour vous soulager, vous et votre enfant, du stress vous pouvez également pratiquer un bain sensoriel dans les 3 premiers mois de la naissance de bébé afin de recréer un environnement sécure pour bébé