Les mammifères représentent la classe la plus lourde d’animaux sur Terre. Parmi eux, on retrouve les baleines, les éléphants et les rhinocéros. Tous ces animaux ont en commun d’être de très grande taille et de peser plusieurs tonnes. Découvrez dans cet article les 13 animaux les plus lourds du monde !

Les 13 animaux les plus lourds du monde : leur poids en chiffres

Le poids est une caractéristique importante de la plupart des animaux. Les 13 animaux les plus lourds du monde sont :

L’éléphant africain : 6 tonnes

L’hippopotame : 4,5 tonnes

Le rhinocéros blanc : 2,3 tonnes

La girafe : 1,9 tonnes

Le cheval : 1,5 tonnes

Le yack : 1 tonnes

Le bison américain : 990 kg

Le buffle d’Afrique : 990 kg

Le chameau : 800 kg

L’élan d’Amérique : 700 kg

L’ours polaire : 450 kg

Le zèbre de Grévy : 450 kg

Le bœuf musqué : 380 kg

*poids exprimés en poids maximum dans la nature

Le mammouth laineux (espèce eteinte) mais dédicace bonus pour ce mammifère qui faisait 6 tonnes.

Ces chiffres donnent une idée de la taille et du poids impressionnants de ces animaux.

Les éléphants africains sont les plus lourds, pesant jusqu’à 6 tonnes, Ils y a également les rhinocéros blancs, qui peuvent atteindre une masse de 2,3 tonnes. Les ours polaires un poids de 450 kg. Mais également le bison américain, le bœuf musqué et le yack avec des poids compris entre 380 kg tonne et 1 tonne. L’hippopotame et le chameau, quant à eux, pèsent environ 4,5 tonnes et 800 kg respectivement.

Enfin, l’élan occupe avec un poids d’environ 700 kg. Ces animaux sont tous impressionnants par leur taille et leur masse !

Les 4 animaux les plus lourds du monde : pourquoi sont-ils si lourds ?

Parmi les grands animaux, certains sont particulièrement massifs et impressionnants par leur taille et leur poids. Découvrons ensemble les 4 animaux les plus lourds du monde !

L’éléphant d’Afrique – 6 tonnes

Le plus lourd des animaux terrestres est sans conteste l’éléphant d’Afrique. C’est d’ailleurs le plus gros animal terrestre actuellement en vie. Il pèse en moyenne 6 tonnes, soit l’équivalent de 60 hommes adultes ! Cet herbivore gigantesque est caractérisé par sa trompe très longue et flexible, qu’il utilise pour se déplacer ou attraper ses aliments. Ses défenses, composées de dentine, peuvent atteindre 2,5 m de haut chez les mâles adultes. Les éléphants d’Afrique mesurent environ 3,20 m au garrot pour une longueur totale pouvant dépasser 7 m.

L’hippopotame – 2,5 à 4,5 tonnes

L’hippopotame est un gros mammifère terrestre herbivore pesant en moyenne 3,5 tonnes. Il vit principalement dans les zones marécageuses et fluviales d’Afrique subsaharienne. Il se caractérise par sa grande bouche surmontée d’un court museau, ses oreilles énormes et son imposante masse corporelle couverte de poils noirs courts. L’hippopotame mesure environ 4 m de long pour 1,50 m de haut au garrot et peut vivre jusqu’à 50 ans en captivité.

Le rhinocéros blanc – 1,7 à 2,3 tonnes

Le rhinocéros blanc est le deuxième animal le plus lourd du monde avec une masse corporelle moyenne de 2 tonnes. Il s’agit d’un mammifère herbivore doté d’une importante corne sur le bout de son museau. Cette corne est composée de kératine et peut mesurer jusqu’à 1,50 m de long chez les mâles adultes ! Le rhinocéros blanc est également caractérisé par sa peau épaisse et grise couverte de poils courts. Il mesure environ 4 m de long pour 2,40 m de haut au garrot.

Le buffle d’Afrique – 300 et 900 kg

Le buffle d’Afrique est un gros bovidé herbivore vivant en Afrique subsaharienne. Il pèse en moyenne entre 300 et 900 kg et se caractérise par sa robe noire ou brune couverte de poils courts et son importante corne recourbée vers l’arrière. Le buffle d’Afrique mesure environ 3 m de long pour 1,70 m de haut au garrot et peut vivre jusqu’à 20 ans en captivité.

Les 7 animaux les plus lourds du monde : quelles sont leurs caractéristiques ?

Les 7 animaux les plus lourds du monde sont : l’éléphant, le rhinocéros, le hippopotame, le bison, le buffle, le taureau, le yak. Ces animaux sont très imposants et peuvent peser jusqu’à 6 tonnes.

La plupart d’entre eux vivent dans des zones tempérées ou tropicales et ont un régime alimentaire herbivore. Ils se nourrissent principalement de feuilles, d’herbes et de fruits.

Certains animaux, comme les éléphants et les rhinocéros, peuvent aussi manger de la viande. Ces animaux sont très importants pour l’écosystème dans lequel ils vivent. Ils aident à maintenir la biodiversité en mangeant les plantes et en fournissant un habitat pour d’autres animaux.

L’animal le plus lourd du monde est l’éléphant, avec une masse corporelle moyenne de 6000 kg. L’éléphant est un mammifère herbivore de la famille des éléphants. Il est caractérisé par sa longue trompe, ses grandes oreilles et sa peau épaisse. Les éléphants vivent dans les forêts et les savanes d’Afrique et d’Asie.

Le rhinocéros blanc pèse environ entre 1 700 et 2 300 kg. Le rhinocéros blanc est un mammifère herbivore de la famille des rhinocéros. Il est caractérisé par sa peau épaisse et grise, son long cou et sa tête massive. Le rhinocéros blanc vit dans les savanes et les forêts d’Afrique.

L’hippopotame est un mammifère herbivore de la famille des hippopotamidés. Il pèse entre 2,5 et 4,5 tonnes. Le hippopotame est caractérisé par sa peau épaisse et grise, son long cou et sa petite tête. Les hippopotames vivent dans les rivières et les marigots d’Afrique.

Le bison est un mammifère herbivore de la famille des bovidés. Il pèse environ entre 360 et 990 kg kg. Le bison est caractérisé par sa grande taille, son pelage épais et sa longue queue. Les bisons vivent dans les prairies d’Amérique du Nord et d’Europe.

Le buffle d’afrique est un mammifère herbivore de la famille des bovidés. Il pèse environ 300 à 500 kg. Le buffle d’afrique est caractérisé par sa peau épaisse et grise, son long cou et sa petite tête. Les buffles d’eau vivent dans les marais et les rivières d’Afrique.

Le yack est un mammifère herbivore de la famille des bovidés. Il pèse environ entre 220 kg et 580 kg. Le yack est caractérisé par sa toison épaisse, son pelage long et ses grandes cornes recourbées. Les yacks vivent dans les montagnes d’Asie centrale.

Les animaux les plus lourds du monde : où les trouver ?

À l’instar des humains, les animaux ont une masse corporelle qui varie en fonction de leur espèce. Certains sont plus lourds que d’autres et il est intéressant de découvrir les 6 animaux les plus lourds du monde. Les mammouths laineux, les éléphants africains et les hippopotames comptent parmi les plus lourds animaux terrestres. Les baleines bleues et les rorquals communs sont, quant à elles, les mammifères marins les plus massifs.

Le mammouth laineux

Il s’agit d’un animal herbivore qui a vécu durant la période glaciaire. Il était très imposant et pesait jusqu’à 6 tonnes. On le trouvait en Amérique du Nord et en Eurasie.

Le rhinocéros blanc

Cet herbivore pèse entre 1,5 et 2,5 tonnes. Il est caractérisé par sa peau épaisse et son unique corne sur le museau. On le trouve en Afrique du Sud, au Kenya et en Tanzanie.

L’hippopotame

Ce mammifère semi-aquatique est très imposant, il peut peser jusqu’à 4,5 tonnes. On le trouve en Afrique subsaharienne.

Le bison américain

Cet herbivore pèse entre 360 kg et 1 tonne. Il est caractérisé par sa longue toison brune. On le trouve aux États-Unis et au Canada.

La girafe

Cet herbivore très imposant peut mesurer jusqu’à 6 mètres de haut et peser entre 550 kg et 2 tonnes. On le trouve en Afrique subsaharienne.

Le bœuf musqué

Cet herbivore pèse entre 180 kg et 410 kg. Il est caractérisé par sa toison épaisse et hirsute. On le trouve au Canada et dans certaines parties des États-Unis.

Le cheval

Cet herbivore pèse entre 26 kg et 1,5 tonnes. Il est caractérisé par sa longue crinière et sa queue fournie. On le trouve dans de nombreuses régions du monde.

Les animaux les plus lourds du monde sont impressionnants ! Certains d’entre eux sont si gigantesques qu’ils peuvent peser plus de deux fois le poids d’un éléphant ! Ces animaux fascinants sont parmi les plus massifs et les plus puissants sur la planète, et ils continuent de nous émerveiller.