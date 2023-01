Plusieurs types de vélos électriques ont aujourd’hui gagné en popularité. On trouve des modèles allant des VTT haut de gamme aux fat bikes en passant par les vélos de chasse. En bref, il y en a pour tous les goûts. Cependant, compte tenu de la diversité des modèles disponibles, vous vous demandez peut-être comment choisir le bon vélo électrique pour la randonnée sur neige.

C’est pourquoi Himiway France ne cesse de travailler avec acharnement pour introduire sur le marché des modèles de haute qualité à un prix compétitif. En tant que leader mondial spécialisé dans la fabrication de vélos électriques à longue portée, notre marque est donc réputée comme étant la référence sur le plan mondial. C’est pourquoi nous avons perpétué cette tradition en lançant de nouveaux modèles qui intègrent les récentes avancées technologiques, la performance, la durabilité et le confort.

Vous avez déjà une idée de ce qu’est un Fat-bike, mais vous souhaitez plus de détails à propos ? Cet article ne manquera pas de raviver votre intérêt pour les Fat-bikes de Himiway France.

Avantages du choix des vélos électriques à pneus larges pour la conduite sur neige

Le Fat Bike ou vélo à pneus larges est conçu pour une utilisation hors route en hiver. Ses pneus atteignent le plus souvent une largeur de 4 à 5 pouces et sont fixés sur des jantes de 80 – 100 mm. Ceux-ci doivent être peu ou moyennement gonflés pour assurer une conduite efficace et sécurisée.

Ces pneus larges sont destinés à améliorer l’adhérence et la capacité de contrôle sur la neige. Si vous souhaitez faire du vélo sans vous préparer pour une compétition, le vélo à pneus larges représente une solution plus adaptée. Bien qu’il ne soit pas aussi léger qu’un vélo ordinaire, il offre un avantage certain grâce à son prix plus abordable. Belle preuve Himiway France propose ces modèles à un prix attractif de sorte que vous l’obtenez aisément.

Mais rassurez-vous, l’accessibilité d’un vélo électrique à pneu large, n’implique pas que celui-ci est moins efficace en comparaison avec un vélo de course ordinaire. Par exemple, un fat bike est idéal pour se déplacer sur la neige ou pour toute autre pratique de la randonnée en montagne. Vous n’aurez aucun mal à monter une pente raide ou enneigée.

On peut même conduire ce type de vélo en forêt. C’est le cas des vélos électrique Himiway, tels que Cruiser step-thru, et Himiway escape pro. Ces vélos de tout terrain haut de gamme sont capables d’absorber toutes les bosses sur leur chemin grâce à leur configuration adaptée à double suspensions.

Comment identifier les fat bike pour la neige ?

Après avoir déterminé le genre de vélo adapté à la conduite sur neige, il importe également de savoir les identifier. Les principaux éléments à prendre en compte sont :

Le type de suspension

La majorité des bicyclettes électriques à pneu large, sont équipées d’une suspension avant, contrairement à certains modèles. Une telle suspension est indispensable pour amortir les chocs et résister contre les obstacles rencontrés sur la route. Elle peut ainsi permettre au vélo d’être plus pratique à manier.

Quant à la suspension arrière, elle devrait être suffisamment souple pour atténuer le choc causé par les nids-de-poule et les bosses. En outre, elle doit être assez résistante pour maintenir la stabilité du vélo au moment où vous pédalez. Par ailleurs la suspension complète est généralement conseillée aux personnes désireuses de se déplacer dans des conditions de confort et de détente accrus.

Le nombre de vitesses

Le nombre de vitesses compte également en matière de choix d’un vélo fat bike. La majorité de ces vélos possèdent un minimum de huit vitesses. Certains de ces modèles peuvent en avoir jusqu’à douze. En effet, le nombre de vitesses est proportionnel au confort de conduite surtout dans des situations de conduite délicates.

La taille du cadre

Il convient d’opter pour un cadre qui convient à votre taille et à votre corpulence. La plupart des cadres sont en aluminium, mais il y en a en carbone. Les bicyclettes électriques de type fat bike ont pour la plupart des cadres de 18 ou de 20 pouces. Ceux de 18 pouces sont souvent beaucoup plus légers et faciles à manœuvrer par rapport à ceux de 20 pouces. Ils conviennent donc parfaitement à ceux qui ont du mal à manier un ebike beaucoup plus lourd.

La largeur des pneus

Les pneus d’un Fat Bike représentent un des principaux facteurs à prendre en compte en choisissant ce type d’ebike. Ceux-ci vont en effet influer considérablement sur le confort, la performance et la maniabilité du vélo.

Les pneus de vélos électriques à pneu large existent en différents modèles, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. La majorité des fat bikes sont dotés de pneus de 4 pouces de large, en revanche quelques modèles ont jusqu’à 4,8 pouces comme ceux de Himiway.

En effet, au milieu de nombreux modèles, le Himiway Cobra rend votre randonnée sur la neige ou en montagne aussi douce que possible. C’est un fat bike qui dispose d’un puissant moteur de 250W à moyeu à engrenages. Le Cobra détient également une suspension de tringlerie de haut de gamme à quatre barres et une suspension à ressorts, ce qui lui confère la capacité d’absorber toutes les bosses, en déplacement. Ces pneus extra-gros CST 26″X4.8″ renforcent la traction, ce qui évite tout glissement sur le sol et tout risque de s’enfoncer dans la boue ou la neige.

En savoir plus sur un gros pneu des fat bikes

Contrairement aux pneus d’un VTT traditionnel dont la largeur du pneu varie entre 1 »8 et 2 »4 pouces, ceux du fat bike atteignent 4 » pouces voire plus, comme évoqué déjà plus haut. Ces grands pneus sont destinés à accroître l’adhérence du vélo sur les terrains les plus difficiles à parcourir en assurant un maximum de surface de contact avec le sol.

Parallèlement à la largeur, la pression de gonflage des pneus variera également. En effet, une pression peu élevée augmente la surface de contact. De ce fait, le fat-bike est plus confortable étant donné que ses roues peu gonflées joueront le rôle d’amortisseur en amortissant les secousses dues aux irrégularités du sol. En outre, lorsque vous circulez sur un sol lisse, il est possible d’augmenter un peu la pression pour éviter que ses pneus se collent sur la chaussée.

Avantages des vélos électriques à pneus larges pour la conduite sur neige

Le vélo électrique à pneu large constitue principalement un moyen de déplacement sur la neige. Ils vous offrent donc un certain confort et une excellente stabilité durant vos trajets. Ici, nous avons dressé une liste des avantages relatifs à ces fat bikes.

Bonne prise en main – sécurité et stabilité accrues

Peu importe le niveau du cycliste, qu’il soit débutant ou professionnel, les gros pneus du fat bike vous assurent un équilibre incomparable sur tous les terrains. Il faut savoir que les pneus du vélo électrique à pneu large, aussi volumineux qu’ils soient, ne requièrent pas une pression trop élevée. Il suffit d’une pression de 4 à 8 bars afin qu’ils opèrent dans de bonnes conditions. Car, l’élasticité des pneus à faible pression assure naturellement le confort et la stabilité lors de conduite.

Confort et durabilité

Au début, il est évident que vous payez un peu cher un fat-bike, mais son retour sur investissement le rend intéressant à la longue. Un prix qui semble exorbitant est largement compensé par une absence quasi totale de frais de maintenance, étant donné qu’il s’agit d’un vélo résistant qui ne craint ni les chutes ni les chocs.

En outre, les Fat Bikes sont adaptés à la conduite hors route durant l’hiver en raison d’un cadre spécial capable de supporter des pneus larges. Ce sont ces pneus qui garantissent une bonne adhérence et un excellent contrôle. Plus ils sont larges, plus le contact avec le sol est assuré. Cela permet au vélo de ne pas glisser lorsqu’il est sur la neige.

Donc pour les personnes qui aiment s’aventurer sur des terrains accidentés, ce modèle de vélo convient parfaitement. Que ce soit sur des routes boueuses ou sur des collines recouvertes de neige, il n’y a rien qui puisse vous résister.

Conseils pour rouler à vélo électrique dans la neige

La conduite sur la neige au moyen d’une bicyclette à pneus larges requiert une prudence maximale. Par conséquent, il est important que vous preniez certaines mesures de sécurité pour prévenir le risque d’accident lors de vos déplacements. Nous vous invitons à les découvrir dans les paragraphes suivants.

Régler la bonne pression des pneus

Une pression de gonflage modérée assure un niveau de confort optimal, raison pour laquelle il convient de ne pas trop gonfler les pneus. Ainsi, une pression se situant entre 4 et 8 bars est idéale. Naturellement, la pression d’air contenue dans vos pneus dépend fortement de la nature du terrain sur lequel vous circulez. Mais notez que les fat bikes doublent leur suspension en étant dans la neige. Celles-ci permettent donc de mieux absorber les secousses en raison de l’élasticité accrue du caoutchouc à basse pression des pneus.

Conseils de sécurité pour rouler dans la neige

En conduisant sur la neige, les tournants et les freinages devront être plus exacts car le risque de dérapage est très élevé. Il convient en outre d’éviter toute inclinaison de sa bicyclette électrique. C’est également préférable de maintenir l’ebike au centre et en équilibre lorsqu’on tourne pour éviter de subir une perte d’adhérence.

Il faut également faire preuve de prudence avec les modules en bois qui sont très glissants dans la période de neige.

Fat bike et conduite sur neige – Que retenir ?

Les fat bikes offrent une conduite plus agréable et une adhérence accrue à cause des pneus larges qu’ils portent. De plus, ces ebikes convient parfaitement aux environnements où le sol est irrégulier, tels que la neige, le sable ou la boue.

Si vous avez envie de vous offrir un vélo pneu large, vous pouvez opter pour les Fat Bikes électriques Himiway. En raison du confort et de l’équilibre accrus qu’ils offrent, ces modèles de vélos électriques conviennent parfaitement aux débutants comme aux cyclistes expérimentés.

En outre, avec ces gammes de vélos, vous disposez d’une stabilité optimale en conduisant sur les terrains difficiles à parcourir. Ainsi, la probabilité de perdre le contrôle, de tomber ou d’avoir un accident est limitée.

Si le vélo est votre moyen de transport préféré, nos vélos peuvent être utilisés en toute saison, dans la mesure où ils sont plus résistants et plus durables.