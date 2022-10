Les joueurs de football originaires de la RDC font partie de divers clubs du monde, y compris en Espagne, parmi lesquels Théo Bongonda, Omenuke Mfulu et Cédrick Mabwati. De nos jours, le site paris sportif sécurisé 1xBet donne l’opportunité de parier sur les rencontres avec la participation de ces sportifs congolais.

Ce qui peut être intéressant d’apprendre concernant ces joueurs de football, ce sont les faits suivants:

Th éo Bongonda est né en 1995 et à partir de 2022 il occupe le poste d’attaquant pour le club Cadix en Espagne

Omenuke Mfulu est né en 1994 et depuis 2021 il joue le rôle de milieu de terrain pour Las Palmas en Espagne

Cédrick Mabwati est né en 1992 et depuis 2021 il occupe le poste d’attaquant dans la composition du club Avilés en Espagne

Les particularités du parcours professionnel de Théo Bongonda et Omenuke Mfulu

L'attaquant Théo Bongonda a débuté en 2013 avec Zulte-Waregem. Le joueur était membre de cette équipe de foot pendant 2013-2014 et 2018-2019. Il a aussi joué pour Celte (2015-18), Genk (2019-22) et Cadix (depuis 2022).

En même temps, le début d'Omenuke Mfulu était lié avec le club français de Lille B en 2012. Pendant la période entre 2013 et 2017 il a joué pour Reims. Entre 2017 et 2019 il était milieu de terrain dans la composition de l'Étoile Rouge. Au cours de 2019-2021 il a joué pour Elche en Espagne. Depuis 2021 il est membre du Las Palmas.

Cédrick Mabwati et les moments principaux de son parcours sportif de football

La carrière de cet attaquant congolais a commencé dans l'Atlético Madrid en 2008 B. Il était membre de ce club jusqu'en 2010, ensuite pendant la période 2010-2011 il a joué pour Atletico Madrid.

Parmi les autres clubs de foot où il a joué au cours de son parcours sportif sont :

Numance entre 2011 et 2013

Bétis entre 2013 et 2015

Équipage Colomb pendant 2015-2016

UCAM Murcie en 2017

Madrid International pendant 2018-2019

En 2020 il a joué pour Tudelano. Depuis 2021 il joue pour Avilés.