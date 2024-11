Saviez-vous que plus de 70 % des designers déclarent utiliser plusieurs outils dans leur flux de travail ? Le monde du design n’est pas seulement une affaire de créativité, mais aussi d’efficacité et d’innovation. De la conception industrielle à la modélisation 3D en passant par la conception d’interfaces, la conception graphique et même la conception assistée par l’IA, il existe une grande variété d’applications pour tous les créneaux de l’industrie créative.

Nous examinons ci-dessous quelques-uns des meilleurs outils de conception disponibles aujourd’hui, chacun étant un allié puissant dans votre quête de l’excellence créative, et nous expliquons comment ils peuvent faire passer vos projets de l’ordinaire à l’extraordinaire. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un créateur en herbe, cette liste devrait avoir quelque chose à offrir à tous les créateurs.

Figma – ; Le meilleur pour la conception d’interfaces

Figma s’est imposé comme l’un des meilleurs outils pour les concepteurs d’interfaces et d’expériences utilisateur, grâce à ses capacités de collaboration en temps réel. La société, qui a failli être rachetée par Adobe, s’est rapidement taillée une place de choix dans le secteur de la création numérique. Grâce à son fonctionnement basé sur le cloud, Figma permet aux équipes de travailler simultanément sur des projets, en offrant des fonctionnalités telles que des bibliothèques de composants, des outils de conception réactifs et un prototypage facile. Son approche basée sur le web élimine le besoin de téléchargements, ce qui le rend idéal pour les flux de travail en équipe.

Figma est couramment utilisé dans la conception UI/UX, et son niveau gratuit le rend accessible aux freelances et aux petites équipes. Les plans professionnels payants commencent à 15 $ par mois et par siège, ce qui permet de débloquer des fonctionnalités supplémentaires telles que des bibliothèques d’équipe et des capacités de partage améliorées. Avec son design facile à utiliser et ses fonctionnalités robustes, Figma est devenu la plateforme de référence pour les concepteurs qui se concentrent sur la création d’interfaces et d’expériences utilisateur intuitives.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

La facilité d’utilisation de Figma et l’intégration d’outils incroyablement puissants dans un navigateur web le rendent absolument parfait pour la plupart des gens et des grandes équipes. L’application est très familière dès que vous l’ouvrez, si vous avez l’habitude d’un flux de travail général de type Adobe. Il ne faut pas longtemps pour en maîtriser les rouages, et l’internet regorge de tutoriels qui vous aideront à libérer votre vision créative.

Ce que nous aimons

Collaboration en temps réel, idéale pour les flux de travail en équipe

Basé sur le Web, aucun téléchargement n’est nécessaire

Ce que nous n’aimons pas

Fonctionnalité hors ligne limitée

Certaines fonctions avancées sont bloquées après le plan de paiement.

Canva – ; Meilleure application logicielle 2D basée sur le web

Si Figma était destiné aux interfaces et aux flux de travail, Canva est destiné à tout ce qui est en 2D. Canva, un nom populaire dans l’industrie créative, est devenu l’un des outils de conception les plus utilisés pour les médias sociaux, les présentations et le matériel de marketing. Grâce à une vaste bibliothèque de modèles, de polices et d’éléments, Canva simplifie la conception graphique pour ceux qui n’ont pas de formation formelle. Sa fonctionnalité « glisser-déposer » est particulièrement attrayante pour les spécialistes du marketing et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin rapidement d’images professionnelles.

Bien que Canva propose une version gratuite, le plan Pro à 15 $/mois permet de débloquer des fonctionnalités supplémentaires telles que des ressources premium et des kits de stratégie de marque, ainsi que les fonctions d’IA de Canva. La facilité d’utilisation et l’accessibilité de Canva en font un outil indispensable pour le marketing numérique et la création de contenu dans tous les secteurs d’activité.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Canva est un outil de conception incroyablement simple et puissant. Vous pouvez commencer à travailler sur un projet sur votre téléphone, puis l’affiner sur votre ordinateur portable ou de bureau. L’application vous donne accès à des centaines de milliers de ressources (dont certaines sont payantes) et vous permet même de travailler et d’exporter dans les tailles et les formats les plus courants.

Ce que nous aimons

Énorme bibliothèque de modèles et de ressources, idéale pour les non-concepteurs.

Interface « glisser-déposer » facile à apprendre

Ce que nous n’aimons pas

Flexibilité limitée pour les projets de conception graphique avancés

La version Pro est nécessaire pour débloquer de nombreuses ressources et fonctionnalités premium.

Spline – ; Meilleur logiciel 3D basé sur des applications web

Spline, le pendant 3D de la popularité de Canva, est une entrée relativement récente dans l’espace de conception 3D, offrant aux concepteurs la flexibilité de créer des conceptions 3D interactives directement dans leurs navigateurs. Avec une interface utilisateur simple et des fonctionnalités telles que la modélisation paramétrique, l’éclairage, l’animation et même des outils GenAI, Spline est facile à utiliser et accessible même pour les débutants.

La nature web de Spline le rend idéal pour le prototypage rapide et les présentations, en particulier pour les concepteurs de sites web qui cherchent à ajouter des éléments 3D interactifs à des sites web entiers (leur Instagram est un point chaud pour la créativité). Spline propose une version gratuite avec des fonctionnalités limitées, tandis que le plan Starter à 12 $/mois offre des capacités améliorées. L’accessibilité et la facilité d’utilisation de Spline changent la donne pour ceux qui souhaitent expérimenter des designs, des jeux et des sites web en 3D sans avoir besoin d’un logiciel complexe ou d’une seule ligne de code.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Il y a quelques années, la modélisation 3D dans un navigateur Web n’existait pas encore. On pouvait tout au plus prévisualiser un modèle – mais construire, éditer et rendre dans un navigateur ? J’aimerais dire que Spline a été l’un des premiers à introduire cette idée. Leur application basée sur un navigateur ne remplacera pas la configuration traditionnelle de la modélisation 3D, mais Spline s’y rapproche lentement. Et elle rend les choses si faciles pour les concepteurs de sites web interactifs et les concepteurs de jeux que cela semble magique.

Ce que nous aimons

Basé sur le web, il est donc accessible de n’importe où.

Interface conviviale pour une modélisation 3D rapide et interactive

Puissantes fonctions GenAI

Ce que nous n’aimons pas

Fonctionnalités limitées par rapport à des programmes de modélisation 3D plus avancés.

Encore en développement en termes de capacités et d’outils avancés.

Vizcom – ; Meilleur outil de visualisation basé sur l’IA

Vizcom exploite l’IA pour transformer des croquis en rendus très réalistes en quelques secondes, ce qui en fait un outil inestimable pour les concepteurs et les designers de produits. Grâce à l’apprentissage automatique, Vizcom améliore les croquis rapides avec des détails photoréalistes, ce qui accélère considérablement le processus de passage du concept à la présentation.

Vizcom est parfait pour les premières étapes de la visualisation du design, permettant aux artistes d’expérimenter différents styles et matériaux sans avoir besoin d’un rendu manuel. Vizcom propose un plan de base gratuit, tandis que les plans premium commencent à 49 $ par mois, ce qui en fait un excellent outil assisté par l’IA pour la visualisation rapide et l’idéation.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Bien sûr, il existe de nombreux outils GenAI – ; mais aucun n’est aussi bon que Vizcom lorsqu’il s’agit d’appliquer GenAI directement à vos croquis. Visitez le site de Vizcom Instagram pour vous faire une idée de sa qualité et vous aurez du mal à trouver un outil qui n’offre ne serait-ce que la moitié de ses capacités. Il rendra vos croquis, les convertira en 3D de base et vous donnera la possibilité d’idéer aux côtés de l’IA, montrant ainsi le véritable avenir du design industriel.

Ce que nous aimons

La visualisation assistée par IA génère rapidement des rendus de haute qualité

Abordable pour les particuliers et les petites équipes

Ce que nous n’aimons pas

Principalement axé sur le concept et la visualisation, limité pour la modélisation détaillée.

Nécessite une connexion Internet, ce qui peut être un inconvénient dans les environnements éloignés ou à faible bande passante.

La qualité du résultat peut varier en fonction de la complexité du croquis.

Croquis de la gravité – ; Meilleur logiciel de métavers 3D

Gravity Sketch apporte la modélisation 3D à la réalité virtuelle (également avec une application iPad), offrant une expérience immersive particulièrement adaptée à la conception dans le métavers et les environnements virtuels. Les utilisateurs peuvent dessiner dans un espace 3D, se promener autour de leurs créations et manipuler les formes en temps réel. Cette approche centrée sur la RV offre un niveau unique de créativité et d’interactivité que les logiciels 3D conventionnels ne peuvent égaler.

Gravity Sketch est utilisé par les concepteurs industriels et automobiles qui peuvent ainsi visualiser leurs créations à l’échelle. Le logiciel est notamment gratuit pour les utilisateurs individuels (ce que Gravity Sketch a annoncé en 2021), ce qui le rend accessible aux étudiants et aux utilisateurs occasionnels qui expérimentent la conception VR, avec une structure de paiement dynamique pour les équipes et les entreprises.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Gravity Sketch a été le premier logiciel de modélisation 3D pour le métavers, et reste à ce jour la référence en matière de construction en 3D, tout en étant immergé dans la 3D. Vous pouvez créer des designs en bougeant vos mains dans l’air, en faisant des courbes, en ajustant des surfaces et en déplaçant des objets et des couches. Voilà ce que devrait être l’avenir de la conception industrielle et automobile.

Ce que nous aimons

Expérience immersive de modélisation 3D basée sur la RV

Idéale pour créer des designs dans le métavers et les espaces virtuels.

Il était payant pour les particuliers, mais il est désormais gratuit.

Ce que nous n’aimons pas

Nécessite du matériel de RV, ce qui limite l’accessibilité.

L’application iPad n’est pas aussi immersive que l’expérience du métavers.

Procreate – ; Meilleure application de dessin pour iPad

Procreate a fait des vagues dans la communauté de l’art numérique grâce à ses outils de dessin intuitifs pour iPad. Elle offre un large éventail de pinceaux, d’options de superposition et même de capacités d’animation, ce qui la rend polyvalente pour les illustrateurs, les artistes numériques et les animateurs. Avec l’Apple Pencil, Procreate apporte une expérience de dessin naturelle à la toile numérique, vous permettant même de dessiner directement sur des modèles 3D !

Au prix unique de 12,99 $, Procreate est abordable et extrêmement puissant pour les créatifs qui cherchent à dessiner, peindre ou animer en déplacement. Il est largement utilisé pour l’illustration, l’art conceptuel et la conception de personnages, ce qui en fait un outil indispensable pour les artistes qui préfèrent les flux de travail sur tablette.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

De loin, la meilleure application de dessin pour iPad. L’interface brillamment simple de Procreate, son abondance d’outils et de fonctionnalités, et sa capacité à tout gérer, du dessin à l’animation, en font un outil indispensable si vous possédez un iPad. Vous pouvez dessiner avec votre doigt ou un stylet capacitif, mais nous recommandons l’Apple Pencil pour ses fonctions sensibles à la pression et à l’inclinaison. Le tarif unique est une excellente valeur, car Procreate continue d’ajouter de nouvelles capacités et fonctionnalités toutes les quelques années sans facturer de supplément.

Ce que nous aimons

Une expérience de dessin naturelle sur l’iPad avec l’Apple Pencil

Paiement unique, pas d’abonnement permanent requis

Ce que nous n’aimons pas

Uniquement disponible pour l’iPad, ce qui limite son utilisation multiplateforme.

Ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées des logiciels de conception de bureau.

Blender – ; Le meilleur logiciel 3D gratuit

Blender est un logiciel 3D open source très populaire qui offre des possibilités étendues de modélisation, de sculpture et d’animation. Connu pour sa gratuité et la richesse de ses fonctionnalités, Blender est très apprécié des artistes indépendants, des animateurs et des amateurs. Il offre des outils pour tout, de la création d’objets 3D de base à l’animation complexe, ce qui le rend incroyablement polyvalent.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Blender est l’important soutien de la communauté, qui maintient le logiciel à jour et fournit une multitude de tutoriels. Blender est donc idéal pour les créateurs qui souhaitent s’initier à la modélisation 3D sans engagement financier initial. En tant qu’outil entièrement gratuit, Blender est utilisé non seulement dans des projets personnels, mais aussi dans des processus de production professionnels, en particulier dans le développement de jeux indépendants et d’effets visuels pour le cinéma.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Il n’y a rien que Blender ne puisse faire. Ce logiciel open source vous permet de modéliser et de rendre n’importe quoi, que vous soyez un designer industriel, un artiste 3D, un animateur, un artiste d’effets spéciaux ou même un ingénieur travaillant sur des simulations. Les paramètres avancés de Blender vous permettent de personnaliser l’interface utilisateur en fonction de votre flux de travail, et vous pouvez même télécharger des modules d’extension pour l’adapter davantage à vos besoins. Le logiciel a été et sera toujours gratuit, donc s’il y a un programme 3D que je recommande d’avoir dans sa poche, c’est bien celui-ci.

Ce que nous aimons

Entièrement gratuit et open source avec un large soutien de la communauté.

Puissant ensemble d’outils pour la modélisation, la sculpture, l’animation, les effets visuels, la composition et même l’édition vidéo, le tout dans un seul programme.

Une communauté solide propose de nombreux tutoriels, des plugins et une assistance, ce qui permet aux débutants de s’initier facilement et aux utilisateurs avancés d’étendre leurs capacités.

Ce que nous n’aimons pas

L’interface utilisateur peut être difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs.

Manque d’outils de collaboration intégrés

SketchUp – ; Meilleur logiciel 3D pour l’architecture et les intérieurs

SketchUp est très apprécié des architectes et des décorateurs d’intérieur, car il offre une modélisation 3D intuitive qui allie fonctionnalité et facilité d’utilisation. Connu pour son outil « push-pull » et son interface simple, SketchUp est idéal pour créer rapidement des modèles architecturaux détaillés et des visualisations. Le logiciel a été créé par @Last Software et a été racheté par Google en 2006. SketchUp a finalement été vendu à Trimble Inc. en 2012.

Alors que SketchUp propose une version web gratuite pour une utilisation non commerciale, l’offre Pro à 49,99 $/mois permet de disposer d’une application dédiée pour les ordinateurs de bureau, les iPad et les modélisateurs 3D basés sur le web. Sa facilité d’utilisation et son prix abordable font de SketchUp l’un des logiciels préférés de l’industrie pour les projets d’architecture et de décoration d’intérieur.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

SketchUp est le premier logiciel de conception 3D avec lequel j’ai travaillé. C’était en 2008-09, juste avant que je n’entre à l’école de design, et lorsque SketchUp appartenait à Google. L’application était ridiculement intuitive, et j’ai même conçu des maisons et des scènes en 3D sans aucune connaissance préalable. Bien que SketchUp ait changé de propriétaire, il reste un favori dans l’industrie de l’architecture et de la décoration d’intérieur (vous devriez jeter un coup d’œil sur le travail de Thilina Liyanage, entièrement réalisé avec SketchUp).

Ce que nous aimons

Intuitif et facile à utiliser, idéal pour l’architecture et la décoration d’intérieur.

Version gratuite avec les outils de modélisation essentiels

Ce que nous n’aimons pas

Manque d’outils avancés de rendu et de modélisation paramétrique.

La version Pro peut s’avérer coûteuse pour ceux qui ont besoin de toutes les fonctionnalités.

L’entrepôt 3D a été désactivé pour une utilisation autre que sur le web, ce qui prive les utilisateurs d’un référentiel complet d’actifs.

Autodesk Fusion + Revit – ; Meilleure suite globale pour la conception 3D

Autodesk est connu pour sa puissante gamme de logiciels de conception 3D, notamment Fusion et Revit. Fusion (anciennement connu sous le nom de Fusion 360) excelle dans les domaines de la CAO, de la FAO et de l’IAO, et offre un ensemble complet d’outils pour la conception et la fabrication de produits. Sa nature basée sur le cloud permet une collaboration en temps réel, ce qui le rend idéal pour les équipes d’ingénierie et de conception industrielle qui ont besoin de flux de travail fluides et d’outils de simulation avancés.

Revit, quant à lui, est le favori des architectes et des professionnels du bâtiment pour ses capacités de modélisation des données du bâtiment (BIM). Revit permet de créer des modèles de bâtiments très détaillés avec des systèmes structurels et MEP (mécanique, électricité et plomberie) intégrés, facilitant ainsi un processus de conception rationalisé de l’idée à la construction. C’est le choix préféré des cabinets d’architectes qui ont besoin d’outils précis et collaboratifs pour les projets de construction à grande échelle.

Les logiciels Autodesk sont disponibles sous forme de licences individuelles ou d’abonnements complets. Fusion coûte 85 $ par mois ou 680 $ par an, tandis que les abonnements à Revit commencent à 365 $ par mois ou 2 910 $ par an, avec des remises pour les achats combinés. À des fins éducatives, l’utilisation de tous les logiciels Autodesk reste gratuite – tant pour les étudiants que pour les enseignants. L’étendue de l’offre d’Autodesk en fait un choix puissant pour les industries couvrant la conception de produits, l’architecture et la fabrication, consolidant sa réputation en tant que norme industrielle pour la modélisation 3D et le BIM.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Autodesk est le nom le plus connu dans le circuit de la conception et de l’ingénierie. Avec toutes ses applications et ses logiciels, qu’il s’agisse de Fusion, Revit, AutoCAD, 3DS Max, Maya, Arnold, Inventor, etc., Autodesk a une forte emprise sur son secteur et sa base d’utilisateurs.

Fusion 360 est recommandé pour ses outils de CAO, de FAO et d’IAO tout-en-un, idéaux pour la conception itérative de produits et la collaboration à distance grâce à des fonctionnalités basées sur le cloud. Revit excelle dans le domaine de l’architecture et de la construction grâce à ses fonctionnalités BIM avancées, avec des modèles détaillés et riches en données qui améliorent la précision des projets et la collaboration multidisciplinaire, ce qui rend ces deux outils inestimables pour des flux de travail de conception complets et de qualité professionnelle.

Ce que nous aimons

Ensemble complet d’outils pour la CAO, la FAO, l’IAO et le BIM (Fusion 360 et Revit).

Collaboration et échange de données basés sur le cloud.

Gratuit pour les étudiants et les éducateurs

Ce que nous n’aimons pas

Abonnements coûteux, en particulier pour Revit

Adobe Creative Cloud – ; Meilleur package global pour la conception graphique

La suite Adobe est un pilier dans le monde de la conception. Photoshop, Illustrator et InDesign sont respectivement à la pointe de la retouche d’images, de l’art vectoriel et de la mise en page. Chacune de ces applications offre un ensemble complet de fonctionnalités, ce qui rend Adobe indispensable pour les graphistes, les photographes et les artistes numériques. Les fonctions avancées de retouche d’images de Photoshop, les manipulations vectorielles d’Illustrator et les capacités de mise en page d’InDesign en font un outil polyvalent pour tous les secteurs de la création. L’entreprise est également restée à l’avant-garde de l’IA, en lançant de nombreuses fonctions d’IA dans ses logiciels les plus populaires, ainsi que dans son application web Adobe Firefly.

L’abonnement à Creative Cloud d’Adobe coûte 59,99 $ par mois pour accéder à la suite complète, bien que des applications individuelles soient également disponibles à partir de 9,99 $ par mois. Adobe Spark et Adobe XD ajoutent des outils uniques pour le graphisme social et la conception UI/UX, consolidant ainsi le rôle d’Adobe en tant qu’ensemble complet d’outils pour les projets numériques et imprimés.

Adobe s’est également lancé dans la conception 3D avec Adobe Substance, élargissant ainsi son offre pour les personnes travaillant dans la texturation de matériaux et la création de ressources 3D. Cette suite offre aux concepteurs tout ce dont ils ont besoin, des outils d’édition de base aux outils 3D avancés, faisant d’Adobe un véritable guichet unique pour les créatifs.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

Il est impossible d’échapper à Adobe. Malgré tous les efforts déployés, Adobe reste la référence en matière de graphisme et de création, mais il s’étend à la plupart des domaines. Adobe Audition est une station de travail audio numérique TRÈS performante, Premiere Pro est la référence en matière de vidéo et de VFX, Illustrator est le meilleur pour les illustrateurs, InDesign pour les concepteurs de publications et Photoshop – ; oh, où serions-nous sans lui ! En tant que rédacteur, j’utilise Photoshop probablement plus que toute autre application ou logiciel de conception. Sa conception intuitive (qui n’a pas changé depuis des décennies) et ses fonctions GenAI en font le meilleur logiciel de retouche photo qui soit. Mais cela a un prix.

Ce que nous aimons

Ensemble standard couvrant un large éventail de besoins en matière de conception

Ensemble complet d’outils pour tout ce qui concerne la conception graphique et le rendu 3D

D’incroyables capacités d’IA intégrées au logiciel

Ce que nous n’aimons pas

Coûts d’abonnement mensuels élevés, en particulier pour un accès complet à Creative Cloud.

La résiliation de l’abonnement peut s’avérer une tâche monumentale et entraîner des frais supplémentaires.

KeyShot – ; Le meilleur pour le rendu et la visualisation 3D

KeyShot, développé par Luxion, reste le meilleur choix pour le rendu et la visualisation 3D, et a récemment amélioré sa plateforme avec une suite complète de « conception de produits pour le marché ». Connu pour son rendu photoréaliste rapide et son interface simple de type « glisser-déposer », KeyShot permet aux concepteurs de créer facilement des images et des animations de haute qualité à partir de modèles 3D. Son moteur de rendu en temps réel fournit un retour d’information instantané, ce qui en fait un outil précieux pour les itérations de conception rapides et les présentations aux clients.

Avec la récente bifurcation vers KeyShot Studio, KeyShot Hub et KeyShot Dock, le logiciel s’étend désormais au-delà du rendu pour prendre en charge un flux de travail collaboratif complet. KeyShot Studio offre les puissantes capacités de rendu sur lesquelles les utilisateurs ont l’habitude de compter, tandis que KeyShot Hub permet une gestion rationalisée des actifs et un partage d’équipe. KeyShot Dock comble le fossé entre la conception et le marketing, permettant aux équipes de passer facilement des actifs finis au matériel promotionnel.

KeyShot est largement utilisé dans la conception de produits, l’automobile et le marketing, où les images réalistes sont cruciales. KeyShot Studio est proposé à partir de 99 dollars par mois, avec des modules complémentaires offrant des fonctionnalités avancées telles que le rendu en réseau et la prise en charge de la réalité virtuelle. Ces nouveaux ajouts font de KeyShot Studio un outil essentiel pour transformer les modèles 3D en images étonnantes et prêtes à être commercialisées, tout en permettant des flux de travail efficaces et orientés vers l’équipe tout au long du processus de conception jusqu’à la mise sur le marché. Les modèles de tarification de KeyShot Hub et KeyShot Dock sont disponibles sur demande.

Pourquoi l’avons-nous choisi ?

88% des designers industriels préfèrent KeyShot à tout autre logiciel de rendu. Il est intuitif, rapide et fournit des résultats exceptionnels avec un minimum d’effort, contrairement à d’autres programmes qui nécessitent beaucoup de connaissances techniques ou de configuration avant le rendu. Bien que KeyShot ne soit pas un logiciel de conception, sa suite Product Design-to-Market en fait peu à peu une partie intégrante du processus de conception et de visualisation industrielles. KeyShot Studio, ou l’application de rendu, reste de loin la préférée de l’industrie et est utilisée par des marques de premier plan telles que Volvo, Nikon, Motorola et Under Armour. KeyShot Hub complète le logiciel de rendu, vous permettant d’accéder à des ressources à utiliser en conjonction avec vos conceptions.

Ce que nous aimons

Rendu en temps réel avec des images et des animations de haute qualité.

La nouvelle suite Design-to-Market améliore le flux de travail avec Studio, Hub et Dock

Ce que nous n’aimons pas

Cher, surtout dans les versions Pro et Enterprise.

Principalement axé sur le rendu, et non sur la modélisation ou la création d’actifs.

;

The post The best design apps for the creative industry appeared first on Plare.