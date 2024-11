Vous souvenez-vous de l’époque où les gens se plaignaient que leur robot aspirateur tombait dans les escaliers ou répandait des matières fécales d’animaux domestiques dans toute la maison parce que les aspirateurs n’étaient pas assez équipés pour faire face à ces situations ? ou que les aspirateurs étaient si épais qu’ils contournaient les canapés au lieu de passer en dessous ? C’est ce que nous appelons, dans le monde de la technologie, les problèmes de première génération. Avec les nouvelles générations, les produits s’améliorent pour résoudre des problèmes que les versions de première génération n’avaient pas anticipés. Le Qrevo Slim de Roborock vise à inaugurer cette nouvelle génération d’aspirateurs robots grâce à un meilleur design et à une technologie de pointe.

Comme son nom l’indique, le Qrevo Slim mesure à peine plus de 8 cm, ce qui lui permet de passer sous les canapés sans se soucier de l’espace disponible. Son design fin est soutenu par le système de navigation et de cartographie 3D de pointe de Roborock. Appelée StarSight Autonomous System, cette technologie est si performante que Roborock affirme qu’elle navigue mieux que le LDS de la plupart des aspirateurs actuels.

Conception ultra-mince : accès à tous les coins

Avec une hauteur de seulement 8,2 cm, le Qrevo Slim dispose d’un dégagement vertical que la plupart des aspirateurs robots souhaiteraient avoir. Suffisamment fin pour se glisser facilement sous les lits, les canapés et autres meubles bas, l’aspirateur robot couvre plus de terrain qu’un aspirateur traditionnel, atteignant les endroits étroits qui sont souvent négligés.

En particulier, le profil supérieur du Qrevo Slim est très fin, évitant le renflement que l’on trouve sur la plupart des aspirateurs robots, où se trouve la majeure partie de la technologie LiDAR et d’imagerie. Grâce à cette surface supérieure mince, l’aspirateur a moins de mal à pénétrer dans les espaces restreints et à nettoyer les poils d’animaux, les miettes de nourriture, la poussière ou tout autre type de saleté qui traîne sous vos meubles depuis des mois.

StarSight Système autonome : La ‘star’ ; du spectacle

Roborock’StarSight Autonomous System est peut-être sa réalisation la plus importante, car il utilise non pas un, mais 2 capteurs LiDAR pour alimenter ses capacités de navigation et d’évitement des obstacles. Ce système avancé exploite deux capteurs 3D à temps de vol (ToF) pour capturer plus d’un million de points 3D par seconde. Contrairement aux capteurs de distance laser traditionnels (LDS) de la plupart des aspirateurs actuels, qui ne mesurent que les distances linéaires en 2D (comme la proximité ou l’éloignement des objets), la cartographie 3D de StarSight détecte la profondeur et la hauteur, ce qui confère à l’aspirateur une connaissance de l’espace de niveau automobile.

Avec un taux d’échantillonnage de 38 400 Hz et 21 600 points de capteur, StarSight traite les informations 21 fois plus vite que le LDS. Cette cartographie plus rapide et plus détaillée permet à Qrevo Slim de détecter jusqu’à 73 types d’obstacles, des jouets aux fils électriques, en s’adaptant instantanément sans faire ce maladroit » bump and turn » que font les autres aspirateurs. Cela signifie que l’aspirateur a une meilleure perception de son environnement (même lorsque des personnes se promènent) et qu’il évite intelligemment les obstacles au lieu d’attendre la dernière minute pour les heurter.

Qrevo Slim : une meilleure navigation que certaines voitures autonomes

Les capacités de navigation de Roborock Qrevo Slim rivalisent avec celles de certaines voitures autonomes, s’adaptant intelligemment à une variété d’environnements domestiques. Son SmartPlan crée des cartes 3D détaillées, vous permettant de naviguer avec précision dans l’agencement des pièces, en minimisant le temps et en maximisant la couverture. Avec DirTect Qrevo Slim détecte et augmente automatiquement l’aspiration dans les zones à fort trafic et sujettes à la saleté, offrant un nettoyage ciblé là où il est le plus nécessaire, comme les entrées ou les cuisines où la saleté a tendance à s’accumuler.

Pour les amoureux des animaux de compagnie, l’aspirateur robot peut également être utilisé comme moniteur pour animaux de compagnie. La fonction Pet Snaps peut être activée pour permettre à Qrevo Slim de surveiller votre animal de compagnie dans la maison. Une fois l’animal localisé, il peut prendre des photos de votre compagnon à quatre pattes. Cette fonction est activée pendant le cycle de nettoyage de Qrevo Slim, mais elle ne fonctionne qu’avec un seul animal à la fois.

Aspiration maximale de 11 000 Pa : une centrale de nettoyage

Le Roborock Qrevo Slim offre une puissance d’aspiration impressionnante de 11 000 Pa, ce qui en fait l’un des aspirateurs robots les plus puissants du marché. Cette puissance d’aspiration élevée ramasse sans effort la poussière fine, les poils d’animaux et les débris plus importants, garantissant un nettoyage en profondeur sur tous les types de sols. Qu’il s’agisse de la saleté quotidienne ou de la crasse tenace, ce niveau d’aspiration offre les performances de nettoyage approfondi dont les ménages actifs ont besoin.

Pour soutenir cette puissance, Qrevo Slim est équipé d’un système de détection des sols et des tapis ainsi que du système Carpet Boost+. Lorsqu’il se déplace sur les tapis, il augmente automatiquement l’aspiration pour un nettoyage plus en profondeur, en soulevant la poussière et la saleté incrustées dans les fibres du tapis. Ce réglage intelligent signifie que chaque surface reçoit le niveau d’attention approprié, en maintenant l’efficacité sur les sols durs tout en fournissant une puissance supplémentaire là où c’est le plus nécessaire.

Brosse élévatrice DuoRoller et double vadrouille rotative : nettoyer et ajuster

La brosse élévatrice DuoRoller est conçue avec des brosses en caoutchouc contrarotatives qui capturent tout, des poils d’animaux à la poussière fine, sans s’emmêler. Ces deux brosses travaillent ensemble pour soulever efficacement la saleté, offrant une couverture complète des sols durs et des tapis. En passant d’une surface à l’autre, les brosses se relèvent automatiquement, ce qui garantit des performances optimales sans rayer ni trop brosser les sols délicats.

En complément du système de brosses, les doubles serpillières rotatives de Qrevo Slim assurent un nettoyage en profondeur des sols durs. Ces serpillières exercent une pression constante et régulière pour une finition polie, éliminant les débris collants et les taches légères en un seul passage. Comme le DuoRoller, les franges se soulèvent automatiquement lorsque l’aspirateur passe sur les tapis, évitant ainsi que la surface humide de la frange ne mouille le tapis.

Brosse latérale et serpillière FlexiArm : nettoyer dans les moindres recoins

Le système de brosse et de serpillière latérales FlexiArm est la réponse de Qrevo Slim pour s’assurer que la poussière est balayée hors des coins –et non poussée à l’intérieur. Les brosses FlexiArm atteignent les bords et les pieds des meubles, dirigeant la saleté vers l’aspiration principale. Les balais à franges, quant à eux, exercent une pression constante pour une finition polie et une couverture complète.

L’accent mis sur le nettoyage bord à bord élimine le besoin de retouches dans les zones difficiles d’accès, ce qui améliore l’efficacité de l’aspiration et réduit le temps de nettoyage manuel. Vous n’avez plus à nettoyer les coins après que l’aspirateur a laissé une traînée de poussière le long de chaque sol.

Multifunction Base 3.0 : votre centre de nettoyage tout-en-un

Lorsque Qrevo Slim a besoin de se recharger ou de s’autonettoyer, il se tourne vers sa station d’accueil multifonction. Cette station d’accueil avancée est équipée de fonctions d’entretien 8 en 1 qui automatisent les tâches de nettoyage essentielles. Avec des fonctions telles que le lavage à l’eau chaude, le séchage à l’air chaud, le vidage automatique de la poussière et le remplissage du réservoir, la station d’accueil permet à l’aspirateur d’être prêt à l’action tout en minimisant l’entretien manuel. Le système automatisé de lavage et de séchage des serpillières, en particulier, garantit l’hygiène et l’efficacité des serpillières à chaque séance de nettoyage, en éliminant l’accumulation de résidus susceptible d’affecter les performances.

La fonction de détection intelligente des salissures détecte l’accumulation de poussière et de débris et vide automatiquement l’aspirateur pour maintenir une aspiration maximale. Qu’il s’agisse d’un nettoyage quotidien ou d’un nettoyage plus approfondi, la base multifonction 3.0 constitue un système d’auto-entretien transparent qui permet d’adopter un mode de vie « prêt à l’emploi ».

Contrôle intuitif via l’application Roborock et l’assistant vocal intégré

Roborock facilite le contrôle du Qrevo Slim grâce à son application simple et à son assistant vocal intégré. L’application Roborock permet aux utilisateurs de personnaliser les programmes de nettoyage, de définir des zones interdites et de régler la puissance d’aspiration, le tout depuis leur smartphone. Grâce aux mises à jour en temps réel, vous pouvez suivre la progression de l’aspirateur, vérifier le niveau de la batterie ou même interrompre et reprendre le nettoyage à la volée. La fonction de surveillance vidéo de l’application permet également aux propriétaires d’animaux de garder un œil sur leurs compagnons à fourrure pendant que Qrevo Slim nettoie, en prenant des photos ou des vidéos pendant sa tournée.

Pour un confort mains libres accru, Qrevo Slim s’intègre aux assistants vocaux tels qu’Alexa, Google Assistant et Siri, permettant des commandes telles que « Commencer le nettoyage », « Retourner à la station d’accueil » ou « Nettoyer le salon ». Ces commandes vocales permettent de contrôler facilement l’aspirateur sans lever le petit doigt. Que vous ajustiez les paramètres via l’application ou que vous émettiez des commandes vocales rapides, l’interface intuitive de Roborock vous assure un contrôle total de votre routine de nettoyage avec un minimum d’effort.

Notre avis : L’aspirateur robot parfait, sans défaut et à la pointe de la technologie.

Le Qrevo Slim de Roborock redéfinit ce qu’un robot aspirateur peut accomplir. Avec StarSight Une technologie de navigation avancée, une aspiration de 11 000 Pa et un design ultra-mince combinent l’intelligence avec une puissance impressionnante pour atteindre même les endroits les plus difficiles de votre maison. C’est un compagnon de nettoyage qui rend le nettoyage simple, élégant et sûr.

En fin de compte, vos appareils intelligents devraient être suffisamment intelligents pour ne JAMAIS avoir besoin d’être supervisés. Qrevo Slim le prouve en étant suffisamment avancé pour cartographier et naviguer dans votre maison mieux que certaines voitures à conduite autonome, tout en ajustant automatiquement son nettoyage en fonction des sols, des tapis et des coins. Grâce à la base multifonctionnelle Dock 3.0, l’aspirateur robot se charge et nettoie automatiquement, ne vous laissant qu’une seule tâche : admirer vos sols impeccables et prendre occasionnellement des photos de votre animal de compagnie.

